Гаагский суд приостановил рассмотрение дела «Азербайджан против Армении»

Социальная сеть Twitter, принадлежащая одноимённой корпорации, по всей видимости, отказалась от политики обозначения государственного финансирования СМИ. Этому предшествовал ряд скандалов, когда корпорация, приобретённая в прошлом году миллиардером Илоном Маском, начала обозначать как «финансируемые государством» не только российские или китайские СМИ, но и западные телерадиовещательные общественные корпорации, такие как Би-би-си или канадская CBC.

Указания на связь с государством пропали и из аккаунтов высокопоставленных чиновников, таких как Дмитрий Медведев.

На то, что указание на финансирование из российского бюджета пропало, в частности, из аккаунта RT и других российских государственных СМИ, обратили внимание утром в пятницу пользователи твиттера.

Радио Свобода убедилось, что указания на государственное финансирование пропали и из аккаунтов ряда других российских и китайских государственных СМИ, - а также NPR, CBC и Би-би-си.

После приобретения Twitter в октябре прошлого года Маск неоднократно заявлял, что является сторонником «абсолютной свободы слова». Под его руководством, в частности, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, изменена политика модерации – за что Маска, в свою очередь, подвергали критике бывшие сотрудники корпорации и активисты, утверждающие, что новая политика способствует распространению дезинформации и пропаганде ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.

В начале апреля стало известно, что твиттер снял ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанные с российскими властями. Издание The Telegraph убедилось, что поиск по твиттеру вновь даёт ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России и российского посольства в Великобритании. Также они появляются в списках рекомендуемых аккаунтов.

Также Маск отреагировал на критику пользователей по поводу публикации в социальной сети поста заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». Владелец Twitter заявил, что люди должны сами принимать решения на этот счёт и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно», – написал Маск.

Спустя несколько дней соцсеть начала обозначать как частично или полностью финансируемые правительством аккаунты таких СМИ, как американская NPR, британская Би-би-си и канадская CBC. Речь идёт об общественных СМИ, которые финансируют напрямую налогоплательщики. Их руководство подвергло твиттер резкой критике, отметив, что государство – в отличие от случаев с российскими и китайскими СМИ – не вмешивается в их редакционную политику. NPR и CBC объявили о временной приостановке работы в твиттере.

Твиттер начал указывать на связь СМИ, организаций или отдельных лиц с государствами летом 2020 года. Тогда корпорация отдельно подчёркивала, что на общественные медиа это не будет распространяться.

Маск пока не комментировал очередное изменение политики.