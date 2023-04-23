Лаша Талахадзе - чемпион Европы в абсолютном зачете по двоеборью

Ведущие экономики мира, входящие в G7, призвали «к продлению, полной реализации и расширению» сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов. Об этом говорится в коммюнике министров сельского хозяйства стран «семерки».

Соглашение с участием России по экспорту продовольствия было подписано в июле прошлого года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Оно предусматривало отправку Украиной более 27 миллионов тонн своего зерна.

Россия, вторгшаяся в Украину в феврале прошлого года, недавно дала понять, что может заблокировать продление сделки после 18 мая. В понедельник на минувшей неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления остаются «не столь радужными», поскольку ситуация вокруг второй части договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и зерна, не улучшается. На следующий день, 18 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо прогресса в ситуации вокруг соблюдения российской части зерновой сделки, пишут «Ведомости».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в воскресенье написал в своем телеграм-канале, что если страны G7 введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, то Москва ответит прекращением импорта товаров «по наиболее чувствительным для G7 категориям», а зерновая сделка будет завершена. При этом Медведев высказал оскорбление в адрес представителей этих стран.

«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от использования Россией продовольствия в качестве оружия», - говорится в коммюнике G7.

Украинское агентство УНИАН в сообщении по поводу заявления «Группы семи» напоминает о словах вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, обвинившего Россию в нарушении договоренностей. Начиная с 10 апреля, как писал Кубраков, Россия прекратила регистрацию нового входящего флота для участия в зерновой инициативе. Среди прочего он отмечал, что 17-18 апреля проверка судов в территориальных водах Турции не проводилась.

В распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой утверждалось, что сложности с регистрацией новых судов и проведением их инспекции возникают исключительно из-за действий представителей Украины, а также сотрудников ООН, которые, «по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять».