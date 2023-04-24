В Армении отмечают 108-ю годовщину Геноцида армян

В Армении и многих странах мира, где проживает армянская диаспора, сегодня проходят мемориальные акции – в 108-ю годовщину начала массовых убийств и репрессий в отношении армянского населения Османской империи.

В День памяти жертв Геноцида армян премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян и высшее руководство страны посетило Мемориал Цицернакаберда. Они возложили венки к мемориалу и цветы у Вечного огня памяти жертв Геноцида армян.

В своем послание по случаю 108-й годовщины Геноцида армян премьер-министр Пашинян, в частности, сказал:

«24 апреля мы чтим память 1,5 млн жертв Геноцида армян, осуществленного Османской империей в начале ХХ века, и сегодня десятки тысяч граждан пройдут шествием уважения, памяти и размышления к Мемориалу Цицернакаберд.

Шествие 24 апреля, пожалуй, является самым впечатляющим явлением, предопределившим и предопределяющим нашу действительность, является исключительным днем для размышлений о нашей истории, нашем прошлом и будущем. Что думают молодые родители или бабушки и дедушки с большим жизненным опытом, идя к мемориалу Цицернакаберд и часто держа за руки маленьких детей?

Вероятно, они задумываются над двумя вопросами. Почему произошел Геноцид и что нужно сделать, чтобы предотвратить его повторение? О причинах Геноцида армян написаны сотни и тысячи исследований, выявлено множество причин и мотивов. Что же касается методики исключения повторения подобного преступления, то она во многом зависит от нашего понимания понятий «государство» и «регион».

Государство, только развитое и суверенное государство способно обеспечить существование и безопасность нашего народа, а в деле становления государства каждый имеет свою долю работы своим образованием, трудом, гражданской ответственностью и правопорядком.

Наш стратегический выбор относительно региона заключается в следующем: есть ли у нас воля и способность регулировать и развивать наши региональные отношения, независимо от того, или тем более в том случае, когда существующие вокруг нас угрозы безопасности обостряются по региональным или внерегиональным причинам?

Сознавая все трудности и сложности, наше правительство решило пойти по пути поиска положительного ответа на этот вопрос, потому что только этот путь может гарантировать безопасность и благополучие».

Геноцид армян признают на государственном уровне больше 30 стран мира, в том числе Россия. В нескольких странах, например во Франции и Швейцарии, принимались законы о запрете отрицания факта геноцида.