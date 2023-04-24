МИД Грузии сообщил о начале эвакуации граждан страны из Судана

МИД Азербайджана и Государственная пограничная служба страны 23 апреля заявили об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и Армению. В Баку обвинили Ереван в переброске на контролируемую армянскими властями самопровозглашенной республики военных, перевозке оружия и боеприпасов и незаконном вывозе с территории Азербайджана природных ресурсов и культурных ценностей. Ведомство обвинило Армению в нарушении соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве России в ноябре 2020 года.

«Создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге, и, таким образом, безопасность передвижения», – говорится в заявлении МИД Азербайджана. При этом трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 не упоминает о созможности создания КПП в так называемом Лачинском коридоре – в нем говорится, что он будет под контролем российских миротворческих сил.

В МИД Азербайджана заявили, что новый механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом.

Москва

В МИД РФ выразили «серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном».

«С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон. Не менее опасным считаем возросший градус обвинительной и агрессивной риторики в публичном пространстве Азербайджана и Армении. В контексте последнего развития событий 23 апреля особо отмечаем неприемлемость любых односторонних шагов в нарушение базовых положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., идет ли речь о несогласованном изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня», – говорится в заявлении.

В МИД РФ призвали стороны «незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям».

«Исходим из того, что в любом случае не должно страдать местное население и не должны создаваться никакие препятствия его жизнедеятельности», – сказано в заявлении.

«Российская сторона готова оказывать близким ей Азербайджану и Армении все необходимое содействие как на политическом уровне, так и «на земле», – добавили в ведомстве.

В Кремле заявили о необходимости предпринять дополнительные усилия в связи с установлением азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре.

«Ситуация, действительно, непростая, она требует дополнительных усилий, а главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с действиями Баку. В заявлении Госдепартамента говорится, что установка КПП может подорвать усилия по мирному урегулированию.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу. Мы вновь заявляем, что через Лачинский коридор должно осуществляться свободное и открытое передвижение людей и торговли, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Париж

МИД Франции подчеркивает, что установка Азербайджаном КПП на въезде на новую дорогу Лачинского коридора противоречит обязательствам, взятым на себя соглашениями о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу.

Париж призывает к восстановлению свободного передвижения товаров и людей по Лачинскому коридору, а также к бесперебойной подаче газа и электричества.

Ереван

МИД Армении обвинил Азербайджан в грубом нарушении условий перемирия, заявив, что действия Баку направлены на «срыв переговоров по документу об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном».

«Призываем Российскую Федерацию, наконец, выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинского коридора», –​ говорится в заявлении.

В Ереване говорят, что действия Баку направлены «на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и изгнания армян из Нагорного Карабаха».