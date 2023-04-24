На днях глава администрации Гальского района Константин Пилия выступил в СМИ с неожиданной инициативой – в селе Гудаахуч (бывший поселок Приморск на берегу Черного моря) можно было бы организовать игорную зону для туристов. При этом он подчеркнул, что игорная зона должна быть доступной лишь для гостей республики, а не для граждан Абхазии.

«Я впервые, – сказал он, – озвучу эту идею – открытия у нас казино, и, наверное, подвергнусь критике, но кто бы что ни говорил, считаю, что это нужная и важная туристическая сфера».

Пилия добавил, что существует заинтересованный инвестор, который готов вложить деньги в создание подобного бизнеса и готов для обеспечения гостей провести дорогу, освещение, водопровод. Руководство района будет подавать заявку официально, а затем станет ясно, как на это отреагируют руководство республики, общественность.

Некоторые наблюдатели увязали это предложение с состоявшейся двумя днями раньше рабочей поездкой в Гальский район министра по туризму Абхазии Теймураза Хишба. Хотя на протяжении не менее двух десятков лет в республике постоянно говорят о важности развития туризма в Восточной Абхазии, конкретно о Гальском районе речь не заходила, ибо он даже в советские времена был аграрным, но отнюдь не туристическим. Сейчас же, сказал Хишба, его ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Он считает, что здесь есть красивые места, где можно при поддержке руководства страны построить для начала объекты типа глэмпинга. В телерепортажах об этой поездке показывали так называемое Гальское море, где во времена СССР была гребная база, богатое рыбой озеро…

А вот Константин Пилия заговорил и о возможности создания в районе игорной зоны. Село Гудаахуч находится в 35 километрах от райцентра Гал и своей изолированностью от других населенных пунктов чем-то напоминает американский Лас-Вегас. В советское время это был поселок Приморск, в котором жили строители и инженеры со всего СССР, участвовавшие в строительстве перепадных станций и обводных каналов Ингурской ГЭС. После Отечественной войны народа Абхазии почти все жившие там люди покинули его, осталось человек сорок.

Константин Пилия был прав, когда предвидел отрицательную реакцию на свое предложение в абхазском обществе. Многие даже высказывались чересчур резко, с ругательствами. Вот несколько интернет-комментариев с сокращениями:

«Да, да, давайте легализуем у нас игорный бизнес, публичные дома и марихуану. Засеем коноплей весь Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчальский и Гальский районы. Там же казино, и рядом публичные дома, чего уж мелочиться»;

«Бредовые идеи свои оставили бы при себе! У некоторых, кроме денег, в мыслях ничего нет!»;

«Да, да, с нашим менталитетом еще казино открыть бы… Проблем же нет больше. Красавцы! Казино всегда в выигрыше, азартные игры – это плохо. Сколько бед из-за них! Вы верите, что местных пропускать не будут туда? «За что мы воевали?» – последует, и закроют казино»;

«Ууу... Кто знает, чьи казино в Красной Поляне, сразу поймет, откуда ветер дует!»

Встретилось лишь одно позитивное интернет-высказывание:

«К. Пилия мыслит на перспективу. Очень грамотно».

Кое-кто вспомнил о том, что тут и обсуждать нечего, ибо еще 17 с лишним лет назад, в феврале 2006 года, игорный бизнес был запрещен в Абхазии законодательно, закон подписал президент Сергей Багапш. Нашелся и пользователь, который отыскал и выложил в Фейсбук текст закона «Об игорном бизнесе в Абхазии». Вот что, в частности, в нем говорится:

«На территории Республики Абхазия запрещены следующие виды деятельности в сфере игорного бизнеса:

– организация и содержание казино;

– организация и содержание тотализатора;

– организация и содержание букмекерской конторы;

– организация и содержание зала игровых автоматов.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2006 года».

Многие в обществе хорошо помнят, что предшествовало принятию того закона, – склонные к азартным играм люди, что называется, посходили с ума, так как Абхазию заполонили игорные залы и автоматы (последних, примитивной конструкции, немало стояло, например, у Сухумского рынка) и так далее. Помнится, кое-кто после принятия закона писал письма в редакции газет, доказывая, что из него надо исключить букмекерские конторы, которые «развивают интерес к спортивным соревнованиям»….

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Он высказал, прежде всего, большие сомнения, что абхазский парламент пойдет вдруг на отмену данного закона или же на внесение в него поправок, которые позволят в Гальском районе создать игорную зону для зарубежных туристов. И далее сказал:

«Я отрицательно отношусь к идее, выдвинутой Константином Пилия, главой Гальского района. Это очень опасно для страны».

Пристрастие к азартным играм, по мнению Агрба, это такая же зависимость, как алкогольная, наркотическая, и обычно не лечится. Как великолепно описана она в произведениях многих писателей! Он начал вспоминать, как сам впервые оказался в казино. Это было в 1990 году:

«По приглашению мы с женой находились два месяца в Америке. Наши родственники дали нам по пятьсот долларов и повезли в игорные дома Атлантик-сити, недалеко от Нью-Йорка. Очень зрелищно там все было. Нам сказали: «Вот даем, но больше не тратьте. Это вам, чтобы вы получили представление о том, как тут все происходит». Я сперва выиграл сто долларов, а потом мои деньги все утекли. Но я больше ходил по залу, и мне… как вам сказать… Нравилось это ощущение. Я ведь до этого только в кино все это видел, а в жизни – никогда. Ну, там играли буржуа, люди состоятельные, им это позволительно. А нашему бедному народу ходить по казино – это очень опасно. Кто-то рисует уже в воображении, что хлынет поток богатых туристов…

– Гудаахуч…

– Да, маленькая Гудаа. Гудаа-сити потом».

Нугзар Агрба тоже считает, что не пускать местное население в такое заведение – это легко сказать, но трудно сделать. И что, потом крестьянин будет корову продавать, чтобы отыграться? У нас есть и сейчас помешанные на этом, которые ездят играть в соседнюю Красную Поляну, но таких единицы, а вот если возможность играть появится в шаговой доступности, это может затянуть в омут гораздо больше людей. Агрба говорит:

«Ну, апарт-отели, апартаменты – да, они нужны. Ради бога, стройте. Но не на берегу моря, где люди ходят и им ходить уже негде. Стройте подальше, стройте в Ткуарчале, в конце концов, в Очамчыре, Гулрыпше, стройте. Но не казино».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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