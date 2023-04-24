В абхазском обществе началась бурная полемика из-за подписанного министром юстиции Анри Барцицом соглашения между Абхазией и Россией о взаимном признании судебных решений по арбитражным делам. Оно прошло ратификацию в Государственной думе и подписано президентом Владимиром Путиным. Остался последний шаг – ратификация в парламенте Абхазии. Абхазские власти настойчиво лоббируют документ, а оппозиция подвергает острой критике.

В прямом эфире национального телевидения были организованы дебаты, во время которых каждая сторона аргументировала свою позицию.

Мы реализовали механизмы национального законодательства

Министр юстиции Анри Барциц, выступая в прямом эфире Абхазского телевидения, рассказал предысторию соглашения. Из его слов следует, что первый проект, который был направлен в Абхазию из России, предусматривал исполнение судебных решений в одностороннем порядке: решения судов Российской Федерации должны были исполняться на территории Абхазии. Абхазская сторона отказалась принимать такие условия, и новый проект соглашения, присланный из России, уже устанавливал «зеркальность», то есть решения абхазских судов должны исполняться в России и наоборот. Новый проект соглашения касался всего спектра гражданских правоотношений и затрагивал многие сферы жизни. С этим тоже не согласились в Абхазии, и после очередного раунда переговоров было принято решение ограничить действие соглашения решениями арбитражных судов по экономическим делам.

Анри Барциц считает, что данное соглашение призвано реализовать положения абхазского законодательства, у него нет опасений, и он не видит никаких рисков:

«Наша позиция основывалась исключительно на нашем национальном законодательстве. Наш гражданско-процессуальный кодекс, наш арбитражно-процессуальный кодекс закладывают именно те нормы, которые мы фактически изложили в том соглашении, которое мы подписали, и ожидаем ратификации Парламентом – Народным Собранием РА. Соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам соответствует главе 28 Арбитражно-процессуального кодекса, которая называется «Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». И сразу 262-я статья – «Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». То есть фактически мы реализовали механизмы нашего национального законодательства».

Нет никаких гарантий, что Россия будет исполнять решения абхазских судов

Министру юстиции возразил политик Адгур Лагвилава, который подверг сомнению реальность декларируемого принципа «зеркальности»:

«У нас несколько тысяч совместных предприятий, это форма СП или иностранных граждан, которые являются учредителями ООО. Есть, кстати, организации, которые были ликвидированы или закрыты, их тоже очень много, а в самом соглашении в 11-й статье сказано, что оно имеет обратную силу. Конечно, принцип зеркальности звучит хорошо, но что мы имеем по факту? Несколько тысяч совместных предприятий на территории Абхазии и очень мало таких же ситуаций, которые будут в Российской Федерации, то есть граждан Абхазии, которые имеют какие-то совместные предприятия в Российской Федерации. Я думаю, что таких несколько десятков. Плюс, у меня возникают большие сомнения в том, что решения абхазских судов будут исполняться в Российской Федерации. Ни министр юстиции, ни президент страны этого гарантировать не могут. Кстати, примерно сто стран, с которыми в рамках Конвенции у России есть подобные соглашения. И Россия оставляет за собой право не исполнять судебные решения, которые нарушают, например, какие-то публичные права, здесь даже есть на это ссылка. Но проблема в том, что в российском законодательстве все эти случаи прописаны, а в нашем законодательстве этого нет».

Он обратил внимание на тот факт, что в России приняты законы, утверждающие приоритет ее Конституции над решениями международных организаций и судов.

Если Россия сочтет, что не должна выполнять какие-то решения абхазских судов, нет никаких механизмов, чтобы добиться этого. В то же время, сказал Адгур Лагвилава, у России достаточно возможностей оказывать давление на Абхазию и добиваться исполнения решений российских судов.

Вносить изменения в соглашение, которое уже ратифицировано парламентом России и подписано президентом Путиным, невозможно, Абхазии остается только одно – не ратифицировать его, сказал политик.

Большой риск для судебной системы Адгур Лагвилава видит в огромной разнице в количестве судов в России и в Абхазии:

«В России порядка двух с половиной тысяч судов общей юрисдикции и арбитражных судов, нормативная база Российской Федерации просто огромна по сравнению с нашей. Представьте, будет несколько тысяч судебных решений, они просто обвалят нашу судебную систему. Даже сейчас при нашей абхазской текучке не всегда наша судебная система справляется, есть недостаток кадров, технического оснащения, много разных вопросов. Здесь очень много рисков заложено, мы как минимум к этому соглашению не готовы. Здесь также есть ссылка на Конвенцию ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года. Почему-то это соглашение заменяет собой ратификацию данной Конвенции, что противоречит нашему закону о ратификации международных договоров. Посредством этого соглашения мы не можем ратифицировать Конвенцию ООН. Это – абсолютный нонсенс. И сама Конвенция не предполагает участия в ней страны, которая не является членом ООН. Из-за одного этого несоответствия этот документ надо отправлять обратно».

Адгур Лагвилава в эфире АГТРК заявил, что в подписанном Анри Барцицом соглашении отсутствуют интересы граждан Абхазии.

Соглашение обяжет возвращать имущество грузинским беженцам

Экс-депутат парламента Леонид Чамагуа уверен: если соглашение будет принято, Абхазия должна будет возвращать имущество грузинским беженцам, которые живут в России и являются ее гражданами:

«Согласно этой Конвенции, если завтра мы такую возможность предоставим, все грузинское имущество на территории Абхазии будет возвращено грузинским беженцам или мы вынуждены будем выплачивать компенсации. Отрицать это невозможно. Огромная страна Российская Федерация по отношению к Абхазии всегда проявляла дружелюбное отношение, помогала в развитии, финансировала многие проекты. Но при этом у меня иногда возникает впечатление, что «не мытьем, так катаньем». Аналогичные документы руководству нашей страны и бывшим министрам поступали и ранее, но всегда находились аргументы, связанные с тем, что этот документ принимать нельзя. Хочу обратить внимание на сам документ, вот его объем – четыре листа, всего 11 статей. 1, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 статьи не несут никакой смысловой нагрузки».

Леонид Чамагуа считает невозможным ратифицировать соглашение, которое касается почти всех сфер экономической жизнедеятельности Абхазии и затрагивает интересы огромного числа ее граждан, но при этом расписано фактически на двух листах и его статьи – размытые, не конкретизированные, не говорящие ни о чем, в них не прописаны никакие ограничения.

В Абхазии будет тотальное доминирование российских предпринимателей

Экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал соглашение о взаимном признании судебных решений. По его мнению, ратифицировав это соглашение, Абхазия откроет настежь ворота для российских инвестиций, что неизбежно приведет к поглощению абхазского бизнеса:

«Только после того, как мы выровняем условия для субъектов хозяйствования, которые сложились в Российской Федерации и должны сложиться в Республике Абхазия, речь идет о многочисленных законопроектах, об одинаковом и справедливом доступе к кредитным ресурсам, особенно долгосрочным с низкой процентной ставкой, чтобы были сформированы условия для добросовестной конкуренции, можно будет говорить о такого рода соглашениях. Если мы это соглашение ратифицируем, то мы можем потерять национальный бизнес, потому что противостоять российским предпринимателям, за спиной которых будут стоять российские банки, наши предприниматели точно не смогут. И наше банковское сообщество оказать поддержку нашим предпринимателям тоже не сможет. На сегодняшний день такая ситуация, что абхазскому предпринимателю дают условный рубль кредита, а российскому – двадцать рублей. После ратификации этого соглашения мне даже трудно представить, о каких суммах пойдет речь».

В Абхазии будет тотальное доминирование российских предпринимателей – это самый очевидный прогноз, говорит экономист. Не надо спешить, надо поддерживать, в первую очередь национальных предпринимателей, надо оказать должную поддержку национальному банковскому сообществу и провести ряд серьезных реформ, прежде чем подписывать такие соглашения.

Ахра Аристава называет ключевой практику кредитных взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия:

«Была договоренность с Российской Федерацией между президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба и президентом России Владимиром Путиным об оказании поддержки малому и среднему бизнесу в Республике Абхазия. На сегодняшний день из согласованных 1 млрд 200 млн рублей выдано абхазским предпринимателям кредитов на сумму менее 1 млрд рублей. При том, что поменялось руководство страны, было объявлено о дополнительной поддержке до 10 млрд рублей. Но нашим предпринимателям долгосрочные кредиты с низким процентом по сей день не выдаются. В то же время мы слышим по нашему национальному телевидению выступление Ткачева, экс-губернатора Краснодарского края, который заявил о согласованной кредитной линии по его проекту в Республике Абхазия на сумму 20 млрд рублей».

Эти цифры, по мнению Ахры Аристава, говорят о том, что данное соглашение выгодно, прежде всего, российским предпринимателям и российским банкирам, оно будет защищать их интересы, однако интересы абхазских предпринимателей не защищены. Он напомнил, что абхазо-российский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в 2014 году, декларирует выравнивание условий во всех сферах жизни, и в экономической в том числе. Несмотря на это, предприниматели Абхазии и России находятся в неравных условиях, а данное соглашение только усилит неравенство. И никакой выгоды для местных предпринимателей Ахра Аристава не видит. По закону об инвестиционной деятельности крупным инвесторам предоставлены большие льготы вплоть до полного освобождения от уплаты налогов на срок до восьми лет, поэтому вся прибыль будет уходить из Абхазии, а ее бюджет не получит ничего.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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