В Сухуме прошло собрание общественно-политических сил, на котором представители партий и общественных организаций обсудили актуальные вопросы текущей повестки. Наиболее резкие оценки заслужили: закон о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов, который назвали «политическим мошенничеством»; соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам и программа гармонизации законодательства Абхазии с российским, их сочли противоречащими национальным интересам страны.

Участников круглого стола было примерно 25 человек, все они представляли оппозиционные партии и движения, которые последовательно выступают с критикой действий власти.

Закон об апартаментах и апарт-отелях – политическое мошенничество

Член Высшего совета «Абхазского народного движения» Омар Смыр начал свое выступление с критики лоббируемого властью и вызывающего сопротивление общества закона о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов. Он определил его как «скрытая продажа недвижимости иностранным гражданам», которая не имеет «ничего общего с национальной повесткой».

Закон пытаются принять в условиях отсутствия широкой дискуссии в обществе, а у людей нет возможности понять и оценить, нужен он или нет. В Абхазии выдано большое количество генеральных доверенностей, по которым граждане России якобы владеют недвижимостью в Абхазии, власть пытается убедить, что этот процесс надо легализовать. Однако Омар Смыр назвал подобные сделки незаконными и ничтожными, по ним Абхазия не несет никакой ответственности.

Проблема осложняется еще и тем, что в Абхазии нет учета иностранных граждан, пересекающих границу, поэтому никто не может сказать, какое количество их находится на ее территории. При инвестировании в Абхазию на сумму более одного млрд рублей представляются значительные налоговые льготы, но непонятно, зачем предоставлять льготы застройщикам, если это очень выгодный бизнес? Если закон об апартаментах будет принят, то весь местный бизнес очень быстро вытеснят крупные российские застройщики, сказал Омар Смыр.

Тему апартаментов продолжил лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба. По его словам, владельцы апартаментов приобретут в Абхазии недвижимое имущество, и ссылка на то, что у них не будет возможности получить прописку, неубедительна, она не нужна человеку, если он обладает собственностью. Адгур Ардзинба считает, что правительство жонглирует терминами «апарт-отель» и «апартамент», соединение их в один закон он назвал политическим мошенничеством:

«Все агитаторы, которые ратуют за проект этого закона, скрывают одну вещь: никто в Абхазии не может быть против строительства апарт-отелей; строительство апартаментов под продажу квартир – это другой бизнес. Апарт-отели – это туристический бизнес, те же самые гостиницы. А апартаменты на продажу – это девелоперский бизнес. Это совершенно разные виды бизнеса, поэтому, когда идет игра словами, важно понимать, что это – мошеннический подход. Когда первые лица страны или ответственные люди используют такую подмену терминов и внедряют ее в общественное сознание, – это политическое мошенничество. За это надо привлекать к ответственности, у нас, к сожалению, гражданские институты не работают в полном объеме».

Недружественное поглощение судебной системы

Адгур Ардзинба высказался и по вопросу подписания соглашения о взаимном признании судебных решений с Российской Федерацией по экономическим вопросам. Оно уже ратифицировано российским парламентом и подписано президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что обращался в правительство и лично к премьер-министру Александру Анквабу с призывом не подписывать это соглашение, но его мнение не учли, соглашение было одобрено кабмином и подписано министром юстиции Анри Барцицом в Санкт-Петербурге.

Адгур Ардзинба пояснил, что это соглашение впервые появилось в 2019 году, но было отложено на основании мнения судей, судебных исполнителей и тогдашнего министра юстиции. Одним из главных аргументов был тот, что в Российской Федерации проживают около 50 тысяч грузинских беженцев, которые имеют российское гражданство и могут обращаться в российские суды для решения своих экономических и имущественных вопросов в Абхазии:

«Соглашение о взаимном признании судебных решений подразумевает, что решение любого российского суда имеет законную силу на территории Абхазии и наша Служба судебных исполнителей, наша абхазская власть обязаны его реализовать в пользу истца. И второе – это экономические споры, возникающие при ведении бизнеса с участием российских граждан или российского капитала. Теперь, после подписания этого соглашения по любому из этих вопросов можно будет обращаться в суды Российской Федерации, и в Абхазии эти решения будут иметь законную силу. Мы вот сейчас об апартаментах говорили, хочу вам сказать, что купленные гражданами России апартаменты тоже подпадают под это соглашение. И все возникающие в перспективе вопросы, например, перевод жилого помещения в нежилое и тому подобное, тоже могут быть реализованы в рамках этого соглашения. Или другой пример: мы реализовали программу в размере 1,2 миллиарда рублей кредитования российскими банками, в рамках этого соглашения, которое подписали, появляется возможность у банка-кредитора обратиться, допустим, в суд Москвы и взыскивать недвижимое имущество на территории Абхазии. Мы будем обязаны все это забрать у наших граждан и отдать какому-нибудь банку извне».

Общественный деятель Адгур Лагвилава назвал соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений «Гаагским трибуналом для абхазского народа», а подписание этого соглашения – «недружественным поглощением абхазской судебной системы»:

«Здесь речь идет не только об арбитражных судах, но и о судах общей юрисдикции. Как я понимаю из текста самого соглашения, оно будет касаться не только сугубо экономических дел, оно будет касаться многого. И огромное количество наших граждан будут подпадать под это соглашение. В самом соглашении есть ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, к которой абхазское государство не присоединилось. Даже если не обсуждать ничего из того, что сказано в этом документе, просто сам факт, что здесь ссылаются на Конвенцию, к которой мы не присоединились, делает этот документ абсолютно ничтожным. Люди, которые его подписывали, я уверен, что и министр юстиции Барциц прекрасно понимает размеры судебной системы России и размеры судебной системы Абхазии. Фактически речь идет о поглощении одной судебной системой другой судебной системы. Это, я считаю, можно расценивать как недружественное поглощение. Мы тридцать лет выстраиваем свою суверенную судебную систему, и сегодня получается, что вот этой бумажкой, вот этим соглашением, где всего лишь пять страниц, мы перечеркиваем все наши тридцатилетние усилия по созданию собственной судебной системы!»

Адгур Лагвилава сообщил, что в Абхазии несколько тысяч совместных предприятий и ООО с иностранным участием, в соответствии с подписанным соглашением все они будут подпадать под законодательство иностранного государства. Теперь в Абхазию будут привозить судебные решения российских судов, и Служба судебных исполнителей будет вынуждена их исполнять.

Адгур Лагвилава уверен, что соглашение о взаимном признании судебных решений нанесет огромный урон государству и гражданам.

Программа заселения Абхазии навязана извне

Экс-депутат парламента Леонид Чамагуа говорил о том, что гармонизация законодательства, на которой настаивает Россия, не должна навязывать Абхазии законы, противоречащие ее национальным интересам.

Сама Россия за последние два-три года приняла ряд решений и утвердила превосходство своих внутренних законов над международными. И парламент Абхазии должен сделать то же самое.

Принятие закона об апартаментах Леонид Чамагуа сравнил с национальной катастрофой:

«Мы вообще понимаем, что, принимая закон об апартаментах под чьи-то бизнес-интересы, мы этот процесс даже не пытаемся регулировать? Приняв закон, мы каждый клочок земли, который может быть продан, предлагаем его продать под апартаменты. Это национальная катастрофа, потому что вопрос такой я хочу задать: когда мы позволяем людям строить апартаменты и при этом признаем их собственниками, а апартаменты находятся в Абхазии? Да! Собственник имеет право проживать здесь? Да! Он становится жителем этой страны? Да, конечно! Вопрос: Когда здесь появятся сотни тысяч жителей, имеющих собственность, все остальное будет! Будет и гражданство, и все! Просто поэтапно…»

Леонид Чамагуа уверен, что с момента признания независимости Россией была разработана программа заселения Абхазии:

«За десять лет моей работы в парламенте – это не впечатление, это устойчивое убеждение, что разработана программа по заселению Абхазии. И в этом наша вина, если мы не создаем условия в демографическом плане, в жилищном плане для своих жителей. Со времен Сергея Васильевича (Багапша), со времен признания Абхазии эта программа в том или ином виде навязывалась нам извне. Но и Сергей Васильевич, и Александр Золотинскович (Анкваб), и Рауль Джумкович (Хаджимба), и парламенты всех тех периодов, о которых я говорю, имели мужество не рассматривать эти документы и отказывались от них. Сегодня непонятная ситуация. Сначала начинаются стройки, выделяются земли, подписываются документы, а потом возникает законопроект в парламенте. Это демонстрация обществу, что парламент не имеет своего мнения? Что это не независимый орган и там нет добросовестных депутатов, там нет спикера, там нет вице-спикеров, нет председателей комитетов и так далее?»

Строительство апартаментов – серая коррупционная схема

Леонид Чамагуа проинформировал, что в самой России суды завалены исками с просьбами признать апартаменты жилыми помещениями. А строительство апартаментов в России было задумано для обхода запрета на строительство в охраняемых зонах. Теперь до них дошло, что это – большая коррупционная схема, и они планируют поднимать в Государственной думе вопрос о запрете строительства апартаментов, а эту «серую схему» пытаются навязать Абхазии.

На вопрос о том, какую прибыль получит бюджет Абхазии от программы строительства апартаментов, правительство отвечает, что сумма составит 300 млн рублей в год.

Экс-депутат привел сочинские цены, где за 10 гектаров земли надо заплатить от 2,5 млрд рублей (по кадастровой цене) до 7 млрд рублей (по рыночной цене). В Абхазии же речь идет о самых лучших прибрежных землях. Например, от поселка Цандрыпш до Пицундского поворота под апартаменты уже хотят получить 200 гектаров земли. Даже по минимальной цене 1 млрд рублей за 10 гектаров – это составит 20 млрд рублей, а правительство говорит о ежегодной прибыли от строительства апартаментов в размере 300 млн рублей. «Да, о такой сказочной прибыли можно только мечтать!» – подвел итог Леонид Чамагуа.

Похоже, что правительство Абхазии готово получить стеклянные бусы в обмен на самые лучшие земельные участки.

Экономист Ахра Аристава считает, что четвертый год ситуация в стране не улучшается, за три года бюджет вырос всего на один млрд рублей, экспорт не растет, бюджетную дыру в 1,7 млрд рублей покрыть не из чего, чтобы еще более ухудшить картину, руководство намеревается взять 1,5 млрд рублей кредита у России. Правительство не справилось, отказалось от национальной повестки и научно-обоснованной экономической политики, в результате, в бюджете нет денег ни на оборону, ни на энергетику, ни на демографическую политику. Руководство страны должно при проведении своей политики опираться не на иностранных, а на собственных граждан и изыскивать собственные средства на решение внутренних проблем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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