Обзор грузинской прессы

«Продолжается политический шантаж Иванишвили», – заявляют сателлиты правящей партии из «Силы народа». Так политическое объединение отреагировало на интервью бывшего депутата парламента Грузии Давида Зурабишвили газете «Ахали таоба», в котором оппозиционный политик сказал, что не исключает введения санкций против Бидзины Иванишвили со стороны Запада, в случае если экс-премьер продолжит продвигать интересы России в регионе:

Возможно, Путина поймать не могут, но не составит труда поймать Иванишвили

«Если Иванишвили продолжит свои игры, с ним поступят очень жестко, причем оппозиции даже делать ничего не придется… я не исключаю, что в один прекрасный день будет выдан ордер на задержание Бидзины Иванишвили, как ранее был выдан на задержание Путина. Возможно, Путина поймать не могут, но не составит труда поймать Иванишвили».

Михаил Кавелашвили из «Силы народа» обвинил бывшего политика в сговоре с оппозицией:

«Мы знаем, и скрыть это не получится, что Бидзина Иванишвили – авторитет для граждан Грузии, он столько всего сделал. Ничего не могли сделать, принудить к чему-то Бидзину Иванишвили, теперь угрожают арестом. Кто этот человек (Давид Зурабишвили), который поднимает тему ареста Бидзины Иванишвили? Он сам заявлял, что (Бидзина Иванишвили) оплатил его операцию и спас ему жизнь. Более того, этот человек уже не в политике, чтобы быть оппонентом Бидзины Иванишвили, да и Бидзина Иванишвили уже не в политике. Представители радикальной оппозиции выходят и заявляют, что пытаются добиться санкции против граждан нашей страны. К сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как постоянно быть начеку и разоблачать этих людей. Большая часть общества готова объединиться для защиты нашего достоинства и суверенитета».

С заявлением выступил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По словам политика, налицо очередная попытка вовлечь Грузию в войну.

«Давид Зурабишвили – агент партии глобальной войны. Выходит, что у этой партии все же есть интерес в открытии второго фронта в Грузии. Общество должно сделать выводы. Правительство обязательно выдержит давление, как и Бидзина Иванишвили. Наша страна проходила и через гораздо более сложные процессы, переживем и это и сохраним мир в Грузии, как бы против этого ни выступали какой-то иностранный агент Давид Зурабишвили или партия глобальной войны», – цитирует Кобахидзе сайт Общественного вещателя.

Если кто-то во власти думает, что со мной разговаривает американская разведка или масонская ложа с целью шантажа Бидзины, то горе вашему хозяину

Зурабишвили прокомментировал заявление председателя «Грузинской мечты» в Faceboook.

«Если кто-то во власти всерьез думает, что со мной разговаривает американская разведка или масонская ложа с целью шантажа Бидзины, то горе вашему хозяину! Что касается господина Кобахидзе, то еще раз повторю, что не могу оставить без реакции его выходку. Я проконсультируюсь с юристами и обязательно подам на него в суд за клевету», – написал экс-депутат в соцсети.

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«В «Национальном движении» все идет к новым выборам», статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В крупнейшей оппозиционной партии продолжается конфликт между двумя ветвями, представители которых уже не стесняются публично обвинять друг друга. Очередная фаза противостояния началась после переезда Ники Мелия с его сторонниками в новый офис. Команда Левана Хабеишвили расценила эти действия как сепаратизм и даже назвала своих однопартийцев агентами спецслужб. Между тем положение самого председателя партии тоже нестабильно и его легитимность находится под вопросом, говорится в статье. Команда Мелия открыто указывает на то, что Хабеишвили не способен выполнить предвыборные обещания, что может стать основанием для проведения новых внутрипартийных выборов, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Похоже, Кезерашвили и Мерабишвили с помощью Левана Хабеишвили планируют вышвырнуть Нику Мелия и его сторонников из партии. Вся активность его команды ограничена, поэтому сейчас он пытается усилить свое влияние в регионах. Мелия прекрасно понимает, что, в случае его ухода и создания новой партии, он просто исчезнет и рейтинг у него будет такой же, как у других мелких партий. Потому он терпит и ждет момента. А Леван Хабеишвили долго не продержится на посту председателя, это все прекрасно понимают. Кезерашвили и Мерабишвили посчитали, что, убедив всех в том, что Хабеишвили любой ценой освободит Мишу, они избавятся от Мелия, и им это удалось. Однако теперь Кезерашвили уже не устраивает Хабеишвили. Ему уже нужен лидер такого уровня, который сможет общаться с западными партнерами и представить Кезерашвили как политическую фигуру, который «обелит» его как политика».

«Леван Хабеишвили – фигура временная», – считает и политолог Рамаз Сакварелидзе, более того, его нахождение на посту председателя партии сейчас снижает ее рейтинг:

Избавиться от Хабеишвили будет совсем несложно. Теперь разочарование в Хабеишвили появилось внутри партии. Он не может сделать даже 10% от того, что сделал Ника Мелия

«Избавиться от Хабеишвили будет совсем несложно. Они (Кезерашвили и Мерабишвили) просто посчитали, что в то время он был лучшим кандидатом: Хабеишвили решил пойти против тогдашнего председателя, и с его помощью они избавились бы от Мелия. Теперь разочарование в Хабеишвили появилось внутри партии. Он не может сделать даже 10% от того, что сделал Ника Мелия. В свое время на отправку Мелия в тюрьму отреагировал весь Запад, и осведомленность партнеров была выше. Сейчас все плачевно, создана оппозиция внутри оппозиции, ситуация влияет на партию. Они уже потеряли большую часть своих сторонников, остались лишь лояльные Саакашвили избиратели», – заявил Сакварелидзе в интервью «Резонанси».

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Грузинская певица Нуца Бузаладзе попала в список 12 топ-исполнителей шоу American Idol. В финальный этап девушка прошла, исполнив песню Дженнифер Хадсон – And I Am Telling You I'm Not Going (Я говорю тебе, что не ухожу). Нуца не набрала достаточного количества голосов, но перешла в финал благодаря решению судей, говорит основатель музыкальной компании «Браво рекордс» Заза Шенгелия.

«Это было очень-очень мощное, эмоциональное и впечатляющее выступление. Нуце не хватило голосов (отменили голоса, которые были зарегистрированы с помощью VPN – зашифрованного подключения к сети из Грузии и Европы), и в жюри решили включить ее в число 12 финалистов. Это значит, что в следующих турах ей необходимо завоевать расположение американцев и получить их голоса», – цитирует Шенгелия информационное интернет-агентство ambebi.

Нуца Бузаладзе принимала участие в нескольких грузинских шоу, к примеру, «Танцы со звездами» и «Один в один», а в 2014-м одержала победу в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

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