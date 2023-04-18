После выборов председателя «Единого национального движения» раскол в партии, по мнению многих наблюдателей, стал неизбежным. Сторонники Ники Мелия, отстраненные от участия в партийной деятельности, приступили к созданию внутрипартийной оппозиции. Их оппоненты, пришедшие к власти в партии, настроены так же бескомпромиссно.

Напомним, конфликт между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили обострился после того, как первый на днях переехал в новый офис вместе со своими сторонниками. Как пояснил бывший председатель ЕНД, «офис был открыт из-за суровой реальности, которая была поставлена на повестку дня после несправедливо проведенного съезда».

«После проведенного съезда многие старые члены партии и единомышленники стали неприемлемыми для нового руководства из-за своей позиции. В последнее время положение партии значительно ухудшилось, именно поэтому мы решили продолжить бороться за общую цель, а руководство партии было проинформировано об открытии нового офиса в Тбилиси», – написал Мелия в соцсети.

По словам председателя политсовета «Национального движения» депутата Левана Бежашвили, новый офис, открытый Никой Мелия, является самодеятельностью и вносит раскол в работу партии.

«Никакой отдельный офис «Единого национального движения» не может финансироваться из партийного бюджета. Партия представляет собой единый структурный организм, решения принимают вновь избранный председатель партии, секретариат и исполнительные органы. Поэтому создание отдельных обособленных кабинетов можно рассматривать как удовлетворение личного эго, но не как партийную структуру. Такая обособленность не служит интересам партии, важно, чтобы все осознавали, что выборы прошли, у партии есть руководящие органы. Нравится это кому-то или нет, это установленное правило, которому должны подчиняться все члены партии», – призвал Леван Бежашвили.

У «раскольников» своя повестка дня. Бывший член политсовета Бачо Долидзе считает, что проигравшую сторону попросту выдавливают из партии. Партии нужно коалиционное, а не единоличное правление, заявил политик:

«Когда вы встаете у руля партии с обещанием всеми методами освободить Михаила Саакашвили, вы не должны исключать, что за этим последует соответствующая реакция со стороны наших избирателей. Леван Хабеишвили не выполнил своих обещаний, избиратели обмануты, и не исключено, что встанет вопрос о его легитимности. Новый менеджмент просто отгородился от нас и пытается игнорировать запросы почти половины членов партии, которые за них не голосовали. Также мы выступаем против управления партии из-за кулис. Это нонсенс, когда Вано Мерабишвили в интервью украинским СМИ позиционирует себя как лидер партии, а новые лидеры партии заявляют, что это его частное мнение. Необходимо уважать наше мнение, игнорирование интересов половины партии приведет нас к очень плохому раскладу».

Ответ последовал незамедлительно. Председатель партии Леван Хабеишвили созвал брифинг, где попытался расставить все точки над i.

«Национальное движение» – это одна партия, и единственный человек, чье имя она может носить, – это имя Миши Саакашвили. Мы – члены его команды, в этом проблема. Если кто-то хочет быть членом чьей-то команды, Мелия или кто-то другой, он имеет конституционное право иметь политическую партию и заниматься любой деятельностью», – подвел черту Хабеишвили.

«Национальное движение» полным ходом идет к политическому краху», не скрывал удовлетворения один из лидеров «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе:

«Ситуация с этой партией уже анекдотична. Они пригрозили свергнуть правительство – свергли председателя своей партии. Они угрожали нам внеочередными выборами – провели их в своей партии. Нас критиковали, будто все правительство финансирует олигарх, – в итоге оказалось, что олигарх Кезерашвили финансирует их партию, СМИ и связанных с ними лоббистов. Убежден, что очередным политическим анекдотом будет, когда в следующей серии Мелия заменит Хабеишвили. Они играют в политическую игры в то время, когда их партия потеряла связь с серьезной политикой».

Наблюдатели предрекают партии серьезные проблемы перед парламентскими выборами 2024 года.

Бывший председатель фракции ЕНД, а ныне независимый депутат Роман Гоциридзе говорит, что кризис в партии заставил дистанцироваться от нее не только его, но и ряд других видных лидеров:

«Сейчас, по моему наблюдению, кризис прошел точку невозврата. Был шанс сохранить единство, проведя демократические перевыборы политсовета, исходя из баланса сил в пропорции 60% на 40%. К тому же в местных органах власти число сторонников Хабеишвили и Мелия равно. Думаю, что все идет к формированию новой партии, что плохо для общей цели смены режима Иванишвили – в канун выборов создание большой оппозиционной коалиции находится под большим вопросом. Уход многих лидеров из партии сильно ослабит ее, и захотят ли другие партии примкнуть к ней, признавая ее лидером, – большой вопрос. Реанимировать партию после такого удара будет чрезвычайно сложным делом».

Напомним, на прошедших в январе выборах лидера крупнейшей оппозиционной партии выиграл Леван Хабеишвили, получив 52,58% голосов. Действующий председатель партии Ника Мелия набрал 40%. Сторонники Мелия не раз упоминали о нечистой игре двух бывших высокопоставленных чиновников времен правления «Нацдвижения» – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили, которые, по их словам, из-за кулис поддерживали Левана Хабеишвили.

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