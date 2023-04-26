В Цхинвали прошел учредительный съезд еще одной новой партии

В Цхинвали во вторник, 25 апреля прошёл учредительный съезд создаваемой политической партии «Иры Фарн». Как пишет агентство «Рес», мероприятие прошло в здании киноконцертного зала «Чермен».

Путём тайного голосования председателем партии единогласно был избран Хох Чочиев. Делегаты утвердили устав и программу партии, избрали руководящие и контрольно-ревизионные органы партии. Чочиев отметил, что работа партии будет нацелена на развитие Южной Осетии.

«Партия готова принимать решения и действовать в интересах республики. Первая цель, которую мы поставили перед собой, – это ответственный подход к решению задач, а не популизм. Такой подход поможет нам создать сильное государство. Мы готовы действовать открыто, строить нашу работу на идеях и ценностях. Именно они объединяют людей. Наша сила — в единстве», – сказал Чочиев.

Он также отметил, что главной целью для партии является создание идеально действующей законодательной базы — «закон должен быть для всех один».

Особое внимание, по словам лидера партии, они уделят «духовно-нравственному воспитанию молодежи», акцент будет сделан также на развитие здравоохранения и социальное благополучие народа.

Отметим, что в самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается бум партийного строительства. В Цхинвали за последние месяцы прошло несколько учредительных съездов.