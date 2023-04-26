Грузинский вратарь «Валенсии» может перейти в Премьер-лигу

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил во вторник, что правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда.

«Да, правящая партия пришла к выводу, что выход Южной Африки из МУС станет благоразумным шагом», - сказал Рамафоса на совместной пресс-конференции с приехавшим в страну с визитом президентом Финляндии.

В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это означало, что Претория, которая в этом году принимает саммит БРИКС, должна была задержать Путина по прибытии на встречу в августе.

По информации российского государственного агентства ТАСС, о решении «Африканского национального конгресса» по МУС Рамафоса рассказал в контексте ситуации с Путиным, отметив, что власти страны продолжают изучать вопрос. Представитель президента ЮАР заметил в разговоре с ТАСС, что для выхода из МУС необходимо соответствующее решение национального парламента, а у АНК в нижней палате парламента большинство.

Претория имеет тесные, насчитывающие десятилетия, связи с Москвой. Кремль в свое время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.

После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооруженного конфликта. По словам Рамафосы, ЮАР заняла позицию неприсоединения, чтобы гарантировать свою роль посредника, и он несколько раз разговаривал с Путиным и настаивал на необходимости переговоров.

Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей. Генсек правящей в ЮАР АНК Фикиле Мбалула заявлял, что «Путин может приехать в страну в любое время». «МУС служит интереса не всех, а лишь немногих», - подчеркивал Мбалула.

Одновременно СМИ отмечает, что Южно-Африканская Республика уже не в первый раз пытается выйти из МУС. В 2016-м году попытка была предпринята после спора годом ранее, когда ЮАР для участия в саммите Африканского Союза посетил тогдашний президент Судана Омар аль-Башир. Претория отказалась арестовывать аль-Башира, ордер на арест которого выдал МУС по обвинениям в военных преступлениях. Спорное решение о выходе было отменено после постановления местного суда, постановившего, что такой шаг стал бы неконституционным.