Процедура выдачи пропусков в Ленингорском районе меняется третий раз с сентября прошлого года, когда Совет безопасности республики принял решение о возобновлении работы пунктов пропусков на границе с Грузией. Теперь выдавать документы будет не югоосетинское КГБ, а администрация района. Как это решение встретили жители района?

Когда в конце августа прошлого года было объявлено о возобновлении работы пункта пропуска «Раздахан», встал вопрос о документах, дающих право на пересечение границы. За три года, пока она была закрыта, срок действия большей части выданных ранее пропусков истек, возникла необходимость снабдить жителей района, проживающих по обе стороны от границы, новыми документами или пролонгировать действие старых. Тогда же было решено пересмотреть процедуру выдачи документов.

Еще в бытность президентом Эдуарда Кокойты была создана следующая система: документы, подтверждающие, что заявитель является жителем района, сдавались в районный отдел КГБ, и после проверки заявителю выдавали пропуск или отказывали в его получении.

Никаких ограничений по времени процедура не предполагала, впрочем, как и четких критериев отбора заявителей. Кто-то получал документ за две недели, в то время как основной массе соискателей документ приходилось ждать месяцами. Такое положение вещей вызывало недовольство населения.

В бытность уже президентом Бибилова районных комитетчиков уличили в поборах с населения. Собственно, этим и объяснялся избирательный подход в сроках рассмотрения заявлений. Скандал раздувать не стали, просто функционал передали столичной «конторе».

После этого каждую среду из Цхинвала стал приезжать вежливый человек в штатском. Он собирал документы, а через неделю привозил пропуска и принимал новые заявления. Для тех жителей, за кого некому похлопотать перед начальством, на получения документа уходил примерно один календарный месяц. Так продолжалось, пока границу не закрыли 5 сентября 2019 года.

Уже при Алане Гаглоеве процедуру выдачи решили передать районному начальству. Можно предположить мотивацию такого решения: местные люди друг друга знают, смогут организовать выдачу документов без лишней бюрократической проволочки и изнурительного документооборота. Все обернулось иначе, говорит Тамара Меаракишвили:

«Выдачей пропусков стал заведовать первый замглавы района Резо Девидзе. Мы много чего видели от наших чиновников, но такого откровенного вымогательства и торговли документами еще не было. Пропуска чиновник выдавал на дому, брал с людей мзду по принципу «с драной овцы хоть шерсти клок» – с кого-то пятьдесят долларов, с кого-то сто. Если денег нет – неси дорогой алкоголь, сыр. Из Церовани баранов везли в обмен на пропуск. Началось как при Тибилове – церованцы не спорят, платят без разговоров, поэтому у них проблем с пропусками не возникает. Местные платить не хотят, считают, что им должны выдавать бесплатно, раз они постоянно живут в районе. Поэтому ленингорцы ждали месяцами».

Несмотря на то, что «Раздахан» возобновил работу в сентябре прошлого года, в результате такой практики значительная часть жителей района до сих пор не может воспользоваться послаблениями на границе. Без пропусков они невыездные. Не могут навесить родственников, но главное – не могут выехать на лечение. Известно, что среди них есть и онкобольные, нуждающиеся в госпитализации.

Хотя больным можно и без пропуска, по заключению районных врачей, но по необъяснимой причине, говорит Меаракишвили, они избегают выдавать направления, предлагают вначале пройти обследования в больнице. Люди не соглашаются, потому что процедура длительная и бессмысленная из-за отсутствия в больнице квалифицированных специалистов.

После многочисленных жалоб ленингорцев в Цхинвал, говорит Меаракишвили, примерно два месяца назад выдачу пропусков вернули комитету:

«Продлевать действие старых пропусков стало проще – если Резо мурыжил людей по два месяца, то КГБ делал это за пару дней. С другой стороны, возобновились длительные проверки по линии КГБ, они занимают примерно один месяц, но все равно это лучше, чем было, потому что появилась какая-то система – понятная, предсказуемая. И денег не требуют. Но теперь пришла очередь недовольства для церованцев. Ровно месяц назад появились слухи, что Резо забрал пропуска обратно, и, как в подвыражение этих слухов, у ворот его дома выстроилась очередь просителей. Не знаю, что послужило причиной, может, конкуренция в коридорах власти, но сегодня выдачу пропусков официально вернули администрации района, то есть Резо Девидзе. Нас, ленингорцев, это не устраивает.

– Много ленингорцев остается без пропусков?

– Не должно быть много, но каждый день я слышу людей, которые очень недовольны. И с каждым днем их число будет расти, потому что у большинства жителей района в апреле истекает срок действия пропусков, и они снова выстроятся в очередь к Резо».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях