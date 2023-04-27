Президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по телефону. Впервые с начала российского вторжения. Подобного звонка ждали с марта, когда китайский лидер побывал с визитом в Москве и обсудил с российским президентом Владимиром Путиным план мирного урегулирования, разработанный Пекином. Правда, к самому плану у всех сторон конфликта есть вопросы. Реакция Москвы была уклончивой, Киева – сдержанной, а Запада – скептической. Но нынешние переговоры могут открыть новые возможности для мирного процесса.

Первый с начала войны в Украине разговор президента Зеленского и председателя Си уже принес плоды – у Киева появился новый посол в Пекине, а Китай направляет в украинскую столицу своего спецпредставителя, а также обязуется «провести переговоры со всеми сторонами, стремящимися к миру». Си Цзиньпин все это время придерживался подчеркнуто отстраненной позиции относительно конфликта и был, пожалуй, единственным из наиболее влиятельных мировых лидеров, кто воздержался от осуждения российской агрессии. Но стратегия Пекина, по всей видимости, изменилась. Представитель китайского МИДа Ю Цзюнь процитировал слова Си Цзиньпина, адресованные Зеленскому:

«Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная держава, Китай не будет сидеть сложа руки, не станет подливать масла в огонь, тем более использовать ситуацию в корыстных целях. Никто не выиграет в ядерной войне, и в решении этой проблемы все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, помнить о будущем и судьбе всего человечества, чтобы совместно справиться с кризисом. Китай направит специального представителя китайского правительства по евразийским делам с визитом в Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса».

Зеленский в своем Twitter назвал переговоры с китайским коллегой «мощным импульсом»:

«Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений».

Так или иначе, теперь, после того, как китайский лидер связал себя с обеими сторонами прямым участием, китайский мирный план, отношение к которому у всех сторон было довольно неоднозначным, по мнению экспертов, может тронуться с места.

«Во-первых, телефонный звонок Си, вероятно, является сигналом Путину и России о том, что Китай вряд ли займет недвусмысленную позицию в плане поддержки России. Короче говоря, это сигнал о том, что России нужно начать думать или действовать в поисках деэскалации, а также проявлять сдержанность», – говорит советник китайского правительства Брайан Вонг.

Официальные комментарии Китая имеют одну важную особенность – отсутствие негативного тона при упоминании Украины и ее президента. Украина вновь стала «стратегическим партнером», а Зеленский – президентом, «который всегда уделял пристальное внимание» двусторонним отношениям. Все это довольно заметно отличается от того, как китайские СМИ комментировали Украину и президента Зеленского в начале войны.

Западные союзники Киева поспешили поприветствовать китайские усилия. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Пекину пора бы уже более четко высказать свое отношение к российскому вторжению:

«Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и председателем Си. Я думаю, что также важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины. Но это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину».

Западные страны считают, что мирные инициативы Китая звучат слишком расплывчато для Украины и не содержат конкретного пути выхода из войны, а также могут быть использованы Владимиром Путиным для продвижения такого перемирия, в результате которого российские войска сохранят контроль над оккупированными территориями.

«Считается, что в этом посредническом процессе Китай играет положительную роль, но нам не следует переоценивать его посреднические возможности. Прежде всего, отношения Китая с Россией очень глубоки. В настоящее время Россия также считает Китай своим важнейшим союзником. Когда китайские лидеры отправляются за границу, Россия всегда является важным пунктом. В том числе, недавний визит министра национальной безопасности Китая, который также впервые посетил Россию. Поэтому Китай и Россия уже являются сильными союзниками, и нейтралитет Китая в этом посредническом процессе может быть поставлен под сомнение», – говорит профессор политологии Национального университета Сингапура Альфред Ву.

Эксперт не видит признаков того, что Китай может реально повлиять на действия России. Это больше похоже на попытку нивелировать ущерб, нанесенный китайской дипломатии послом КНР во Франции, который спровоцировал скандал, усомнившись в суверенитете бывших советских республик. Реально же, считает Альфред Ву, подключение Китая вряд ли что-то сильно изменит:

«Конечно, с точки зрения Украины любое посредничество лучше, чем ничего, и они надеются, что Китай сможет убедить Путина. Однако на самом деле все может быть сложнее. Неясно, сможет ли Си Цзиньпин повлиять на Путина. Это очень сомнительно. Тем не менее, в любом случае, лучше говорить, чем воевать. Китай может общаться с обеими сторонами и передавать разные сообщения, что лучше, чем поддерживать состояние войны».

В самой Москве подключение Пекина к вероятному мирному процессу приветствовали. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, чьи интересы Китай может представлять на вероятных переговорах:

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и достижение Россией всех поставленных целей. Что касается самого факта общения – это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога».

Украинские власти уже давно призывают Пекин использовать свое влияние в России, чтобы помочь положить конец войне. Тем не менее именно Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти, которая раньше шла в Европу. Пекин также выступает против западных санкций в отношении Москвы. Правда, при этом воздерживается и от открытой поддержки российского вторжения в Украину. Да и подход к перспективе завершения конфликта у Киева и Пекина совершенно разный. Китай не скрывает, что хочет добиться политического компромисса, а Украина – военной победы. Но тем не менее сам факт телефонных переговоров может говорить о том, что Китай отказался от тактики выжидания и переходит к активным действиям.

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