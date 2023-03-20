Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву. Приезд китайского лидера – важный геополитический сигнал и серьезный экзамен для самого Владимира Путина. Сумеет ли российский президент убедить своего коллегу в том, что победа будет на стороне Москвы? Цена вопроса – поддержка или дистанцирование Китая. Последнее почти наверняка поставит крест на экспансионистских планах Кремля.

Красная ковровая дорожка, почетный караул, гимны двух стран – так в московском аэропорту «Внуково-2» встречали китайского лидера Си Цзиньпина.

Товарищ Си прибыл в российскую столицу по приглашению своего коллеги Владимира Путина и этим фактически обозначил позицию Китая – Пекин не разделяет намерения Запада исключить Москву из большой политики. В первый день трехдневного визита председателя КНР не запланировано никаких официальных переговоров. Но вместе с тем, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, состоится неформальное, но «прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина». В первую очередь по Украине. При этом из слов Пескова выходит, что товарищ Си ждет от Путина разъяснений:

«Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут, но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так, чтобы председатель Си смог, что называется, из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента».

Непосредственно перед визитом Си Цзиньпина в Москву, к слову, первого зарубежного визита с 2019 года и, соответственно, со дня российского вторжения в Украину, оба лидера обменялись статьями в официальных органах печати обеих стран. Председатель Си опубликовал свое видение китайско-российских отношений в контексте наблюдающихся изменений геополитического ландшафта в «Российской газете», а президент Путин подписался под соответствующей статьей в китайском аналоге «Жэньминь Жибао».

Позиция Китая обозначена довольно четко: Си Цзиньпинь призывает «уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности». И это довольно созвучно риторике Москвы, а точнее, неоднократным оправданиям российского вторжения в Украину, которые так любит озвучивать Владимир Путин:

«Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии... Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе».

Путин же не поскупился на комплименты в адрес китайского коллеги, назвал того «старым другом» и в очередной раз поблагодарил за «взвешенную позицию» по украинскому вопросу. А уже во время приема в Кремле почти слово в слово повторил тезисы, обозначенные в статье.

«Уважаемый господин Председатель! Дорогой друг! Добро пожаловать в Россию, в Москву. Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением».

В статье же российский лидер не упустил возможности в очередной раз возложить ответственность за развязанную Россией войну на Запад, равно как и за невозможность эту войну прекратить:

«К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации».

На Западе между тем внимательно наблюдают за обменом любезностями и непосредственно визитом китайского лидера в Москву. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби видит в этом шаге Си Цзиньпина намерение Китая обеспечить союз с Россией для изменения существующего миропорядка:

«Нет никаких сомнений в том, что и Китай, и Россия – и это прямо отражено в стратегии национальной безопасности – являются двумя странами, которые недовольны международным порядком, основанным на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры создали после окончания Второй мировой войны. Им это не нравится. Они хотели бы переписать правила игры в глобальном масштабе. И, конечно же, в последнее время они расширяют свое сотрудничество и свои отношения».

В то же время в Вашингтоне дали понять: сегодня любые призывы Пекина к прекращению огня в Украине направлены не на установление реального мира, а на то, чтобы дать Москве передышку и собраться с силами для новых наступлений:

«Если по итогам этой встречи прозвучит призыв к прекращению огня… Что ж, это будет просто неприемлемо, потому что все, что это сделает, так это ратифицирует завоевания России на сегодняшний день. Все, что это сделает, это даст господину Путину больше времени на переоснащение, переподготовку и попытку спланировать новые наступления в выбранное им время. Мы надеемся, и мы говорили об этом раньше, что господин Си позвонит и поговорит с президентом Зеленским, мы считаем, что китайцам необходимо узнать украинскую точку зрения».

Впрочем, по мнению аналитиков, Китай явно не готов в открытую становиться на сторону России. И цель визита Си Цзиньпина – понять, способен ли реально Владимир Путин выполнить громогласно поставленные им же самим задачи. Если главе Кремля удастся убедить своего коллегу в том, что у Москвы достаточно сил, чтобы победить в войне, тогда Пекин поможет Путину удержаться на плаву в геополитическом смысле. Если же нет, то КНР ограничится нынешними торгово-экономическими связями с перспективой усиления собственных позиций на Дальнем Востоке. Китай не привык действовать импульсивно и явно играет в долгую. Товарищ Си итак сделал Путину серьезное одолжение, прибыв в Москву на фоне дистанцирования остальных мировых лидеров. И теперь лишь от самого российского президента зависят итоги визита председателя КНР.

Многие комментаторы сходятся во мнении, что и визит Путина в Мариуполь – часть стратегии Кремля: показать, что президент России серьезно намерен идти до конца. То, что Владимир Путин избегал появляться на оккупированных территориях в отличие от своего украинского визави Владимира Зеленского, который неоднократно бывал на передовой, вряд ли способствовало поднятию имиджа главы Кремля. Решение же посетить, наконец, пусть и не передовую, но тем не менее крайне важный город – единственный крупный населенный пункт на территории Украины, занятый Россией и остающийся под ее контролем после года войны, – явно ставило целью показать в первую очередь Пекину, что Путин не боится появляться на территориях, объявленных Москвой частью Российской Федерации. И показательное получасовое видео проезда главы Кремля по территории Мариуполя с минимальной охраной, встреча с местными жителями, ну или активно изображающими таковых, долгие разговоры о масштабном строительстве – все это может быть подготовкой к встрече китайского гостя. Теперь Путину осталось убедить товарища Си, что неудачи на фронте – временное явление или же очередные «жесты доброй воли».

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