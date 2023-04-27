Telegram-канал «RESPUBLIKA» публикует мнение председателя Совета фонда «Адзюбжа» Гиви Допуа. Он считает, что для упорядочения шагов к возрождению нации нужно начать с переписи населения:

Для начала строительства государства мы должны знать, для кого мы его строим? Как это государство будет служить самому человеку, абхазу, которому и принадлежит эта страна?

«Для начала строительства государства мы должны знать, для кого мы его строим? И что именно мы строим? Для чего мы работаем и платим налоги и кого мы собираемся на них содержать? Как это государство будет служить самому человеку, абхазу, которому и принадлежит эта страна? Для понимания всего этого считаем необходимым определить количественный состав по национальности, необходимо также знать возрастной состав населения, прописанных по месту жительства и проживающих без прописки или без гражданства, трудоустроенность, количество детей, пенсионеров, сколько женщин и сколько мужчин, а также состоящих в браке и численный состав каждой семьи. Важно сопоставить смертность и рождаемость за последние годы».

Следует также провести инвентаризацию имущества для определения, что является государственной, а что частной собственностью.

«Необходимо понимать, для чего сегодня строятся те же апартаменты, какова экономическая эффективность нашей власти и на что, собственно, направлена вся ее деятельность. Мы должны четко знать, в каком состоянии находится наш этнос и что нужно делать для улучшения этого состояния. Проведя инвентаризацию, следует осуществить национализацию всех ресурсов и имущества нашего государства, которое должно служить своему этносу, и видеть свою главную задачу в его возрождении».

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Общественно-политический деятель, блогер Тенгиз Джопуа написал пост на своей странице в Facebook. Его поражает отношение людей к закону.

Можно подумать, что забытый всеми закон о декларировании имущества и доходов чиновников забыт в совершенно другой стране, а не в той, в которой правит наша юстиция

«Мы с легкостью игнорируем, обходим всеми путями, а порой просто нагло нарушаем его положения. В другое же время мы скрупулезно ломаем пальцы и рвем волосы на голове, требуя его неукоснительного выполнения. Раз уж пошла такая тема, когда наши юристы углубляются в тему, вооруженные мифологическим мировоззрением древних египтян, то мы последуем их примеру. В «Книге мертвых» описывается церемония суда Осириса над человеком. В «Зале двух истин» стояли весы, на одну чашу которого клали сердце человека, как вместилище души, а на другое – перо Маат. В нашем случае отношение к закону на одной чаше тоже определяется «весом» пера Маат на другой. Только это перо – олицетворение наших интересов. Личных интересов каждого, интересов политических, которые мы поддерживаем, интересов друзей-олигархов, которых мы почему-то называем «инвесторами». С этим соглашением по арбитражным судам столько высокопарной риторики со стороны ее апологетов, что можно подумать, что забытый всеми закон о декларировании имущества и доходов чиновников забыт в совершенно другой стране, а не в той, в которой правит наша юстиция. Давайте начнем с коррупции, начнем с хищений бюджетных средств, с нецелевого использования средств», – написал Тенгиз Джопуа.

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Общественный деятель Астамур Какалия высказал мнение по поводу убийства собак в Гагре. На своей странице в Facebook он написал пост:

Вы полагаете, убийства несчастных собак помогут «продемонстрировать» радушие и гостеприимство? Иногда мне кажется, что приставка «разумные» к классификации людей не всегда уместна

«Просмотрел видео с убийством собак. Страшно. Это происходит у нас. С кем мы живем? Это же злодейство, причем очень подлое, да к тому же и слабоумное. Расчеловечивание людей, как правило, начинается с насилия над беззащитными животными. Тех, кто хочет сказать, что собаки нападают на людей, хочется спросить: «Скольких людей убили у нас собаки? А кто чаще нападает на людей – люди или собаки? Сколько раз вы подвергались насилию со стороны собак? Ни разу? Вас укусила собака? И теперь надо уничтожить собак массой? Вы хоть понимаете, куда ведет вас ваша логика? Если люди чаще нападают друг на друга, то, может, стоит начать ликвидацию людей? Ведь злых людей гораздо больше, чем злых собак. Вы хоть понимаете, что ваши мысли, я уже не говорю о словах, – это чисто дикарская тяга к одобрению садизма?! Думаю, тут надо оказать поддержку и администрациям, и всем службам, чтобы не допустить подобного зверства. Это дело общее. Собаки мешают курортному сезону? А ужасающие сцены гибели животных улучшат наш имидж перед туристами?! Серьезно? Вы полагаете, убийства несчастных собак помогут «продемонстрировать» радушие и гостеприимство? Иногда мне кажется, что приставка «разумные» к классификации людей не всегда уместна».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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