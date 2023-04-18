Что делать с бродячими собаками в Абхазии?

В последние дни в абхазском сегменте Фейсбука разгорелась полемика между т.н. собачниками, негодующими по поводу варварских методов борьбы с бродячими собаками в городах, и теми, кто убежден: гуманность – это прежде всего защита людей, особенно детей от расплодившихся бродячих собак.

Началась дискуссия с того, что одна пользовательница выложила скрин текста другой, в котором та негодовала, утверждая, что на ее глазах на бродячих собак шла охота, хотя доказательств не привела, а завершила проклятиями в адрес «живодеров».

В комментариях возникла полемика:

«Слушайте, убивать собак нет никакого удовольствия, но кто вам дал прав о так проклинать? Заберите их к себе домой. Полно бродячих собак – кур, цыплят таскают, на людей кидаются. Как с этим быть?»;

«Полностью поддерживаю вас, но сколько может взять человек к себе? У меня своих две + пять больных, от кого избавились. И еще вчера подарочек на ваш праздник, пять только что родившихся малышей тупо выкинули на траву в центре Сухума. Эти, наверное, «глубоко верующие» утром сделали это и со спокойной душой, если она, конечно, у них есть, пошли есть куличи и яйца, праздновать. Правда, ЧТО такие организмы празднуют, вопрос. Почему вы этим двуногим ничего не говорите? Да потому, что они вас проглотят»;

«Жаль автора поста... это диагноз...»;

«Диагноз – у тех двуногих, благодаря которым в геометрической прогрессии растет число бездомных животных. Именно они в этом виноваты!»;

«Вы, собаколюбы, мы не можем ходить без страха – их так много стало. Вчера от стаи собак в Кяласуре еле отбились»;

«Да, это ужасно. Я шла, и вдруг выскакивает собака. А впереди бежит, кричит ребенок. Если бы меня не было, она бы загрызла девочку»;

«Почему у вас и вам подобных претензии к волонтерам, а не к хозяевам собак? К тем, кто коробками выкидывает щенков на смерть, своих старых, больных собак, или отпускают на самовыгул со словами: собака на то собака, что сама себя прокормит. Знаете ли вы, что агрессивны именно хозяйские, на самовыгуле, собаки? Полагаю, что у ваших родственников есть собаки, полюбопытсвуйте у них, все ли их животные в надлежащем уходе, вакцинированы, кастрированы, стерилизованы. Потом риторика у вас на 180° изменится».

В итоге полемизирующие объединились против тех бессовестных «хозяев», которые избавляются вот так от надоевших домашних питомцев или новорожденных щенков. Те, естественно, в обсуждении не участвовали и, понятно, никогда не будут участвовать.

Но стаи бродячих собак пополняются не только благодаря таким. Многие рассказывают, что собаки стали ночевать и плодиться в сухумских «заброшках». Сегодня один житель сухумского Нового района рассказал, что, когда он совершает велосипедные прогулки возле своего дома, бродячие собаки обязательно бросаются за ним и норовят укусить за ногу. А одна небольшая ростом стала бросаться на него с лаем и когда он идет пешком. Ему пришлось начать подкармливать ее, чтобы задобрить. Но близ его дома бегает и другая собачка, внешне на ту очень похожая, и ему теперь приходится подкармливать на всякий случай обеих…

И еще один пост в Фейсбуке на данную тему в эти же дни привлек внимание многих. Его автор заявила, что «бродячих собак у нас в округе кто-то травит каким-то веществом нервно-паралитического действия». И рассказала, что недавно подобрали на дороге около дома бьющуюся в конвульсиях собачку, посадили в машину и поехали в «Ветлайн», но» когда открыли дверцу, она, видимо, очухалась и убежала… А сегодня рано утром автор поста сама наблюдала жуткую картину: вдоль по улице бились в страшных конвульсиях несколько собак… с пеной у рта. Теперь она уверена, что это отравление! Среди них попадаются и хозяйские собаки, которые на самовыгуле… И далее:

«Я понимаю, что в стране много проблем… людям не до собак! Понимаю, что стаи бродячих собак опасны для людей. Но ведь отстреливать или травить – это не выход из положения! Мы ведь люди, а не живодеры! Может, городские власти найдут дополнительную статью расходов на содержание приюта? А дальше, примут законы, обязывающие нерадивых хозяев не выбрасывать на улицу своих питомцев! Введут штрафы… Я не знаю, есть масса способов».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с главным ветеринарным врачом республики Романом Джопуа, и мы попросили его прокомментировать этот пост. В частности, был задан вопрос: а не могут ли вот так проявляться у собак симптомы бешенства, что крайне опасно для людей? Он ответил:

«Бешенство таким образом может проявляться, но с чем мы тут дело имеем, надо разобраться в каждом случае индивидуально».

Да, это может быть и отравление, сказал, но:

«Наверняка это кто-то в частном порядке достал какую-то отраву и от ненависти к собакам… Может, какая-то собака ему навредила, кого-то укусила или напугала детей. Вот по такой схеме это могло произойти. А на административном уровне никто так делать не будет… И все дело в том, что, если человек что-то подобное видел и он в каком-то таком расстроенном состоянии, он должен обратиться в соответствующие органы, структуры. Можно и нам написать, позвонить, сообщить о месте происшествия, объяснить, что и как. С чем это связано, кто мог сделать – это надо проводить расследование. Но просто на основе интернетовских статей мы же не можем работать».

Что касается предложения о наказаниях, штрафах людей, которые избавляются от собак и щенков, то сама идея верная, только как таких разыскать? Они же не афишируют свои поступки, не делают это на глазах у всех. Джопуа говорит:

«В том-то и дело, что найти их очень сложно будет. И у нас не принято так... В Европе могут закладывать друг друга, жаловаться при малейшем нарушении общепринятых правил, порядка. Там это не считают каким-то позором. А у нас если и увидит кто, это должен быть какой-то фанатик, волонтер, очень любящий собак. Часть правды есть в том, что она предлагает. Законы соответствующие надо принимать, но потом надо отслеживать их исполнение. Просто закон принять – это не полдела, это даже меньше, чем полдела. Но один-два человека попались, их наказали – и их надо показывать по телевидению, чтобы люди таким образом себя не вели.

– Ну, как все же решить эту проблему, которая принимает в наших городах все большие масштабы? Вы как специалист что думаете? Да, есть волонтеры, они этих бродячих собак стерилизуют, но это все капля в море, я так думаю.

– Я думаю, что именно больший охват стерилизацией и кастрацией этих животных в немалой степени решает проблему. Волонтеры есть, они получают какие-то спонсорские вливания. Мы это понимаем. Но результат получается явно недостаточный. Далеко не все собаки попадают под операции. Велась бы такая работа, но не одними волонтерами, а администрациями городов и районов! Надо начать с того, чтобы каждый год закладывать определенную сумму денег в бюджеты администраций - и на это, и на содержание приютов для бродячих собак. Без этого никак не получится».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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