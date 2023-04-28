В Сенате США заявили, что власти Грузии «все больше движутся к автократии»

Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что в Грузии идет борьба между демократией и авторитаризмом и предупредила, что правительство Грузии «все больше движется к автократии».

Шахин – председатель подкомитета по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности, сделала заявление на заседании комитета Сената США по международным отношениям, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Одной из стран, где идет внутренняя борьба между самодержавием и авторитаризмом, является Грузия. Понятно, что народ Грузии хочет двигаться на Запад, в Европу, он хочет демократии. Сенатор Риш и я были там в 2012 году, чтобы наблюдать за выборами, когда «Грузинская мечта» пришла к власти в стране. Но сейчас мы видим, что грузинское правительство все больше и больше движется к автократии», – заявила Шахин.

Сенатор поставила вопрос о направлении в Тбилиси долгосрочной миссии наблюдения на парламентские выборы 2024 года, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Директор USAID Саманта Пауэр заявила, что программы по наблюдению за выборами на будущий год пока нет, но согласилась с тем, что в последнее время вызывают «крайнюю тревогу» нападки на гражданское общество в Грузии и попытки принятия некоторых законов.

«С другой стороны, это отступление показывает нам силу гражданского общества и граждан Грузии в реализации демократических устремлений. Я думаю, что мы должны широко направлять наблюдателей на выборы, и краткосрочные и долгосрочные миссии, потому что это реальная возможность для того, чтобы голос граждан был услышан», – сказала Пауэр.

По информации агентства «Интерпрессньюс», слова сенатора прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он говорит, что на заседании «было три человека».

«После 2012 года у нас кардинально изменилась (в лучшую сторону – ред.) ситуация с точки зрения демократии и свободы слова. Нужно ли реализовать реформы? Да, я с вами согласен, реформы должны продолжаться. Мы приложим все усилия на этом сложнейшем пути евроинтеграции, в плане реформ, которые предстоит осуществить», — сказал Каладзе.