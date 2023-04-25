Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили призвал грузинские власти вдвое ускорить принятие реформ. Глава грузинского правительства в свою очередь отметил, что Грузия остается верной евроатлантическим устремлениям и что страна заслуживает статуса кандидата на вхождение в ЕС. Эта тема была основной и во время встречи Гарибашвили с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Тбилиси многие уже назвали брюссельский визит Гарибашвили провальным из-за отмены по неизвестным причинам совместного заявления обоих политиков для прессы.

«Вы можете рассчитывать на постоянную политическую и практическую поддержку НАТО», – с этой фразы, почти уже ставшей традиционной, начал приветственную речь генсек НАТО Йенс Столтенберг, стоя рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Но из его последующих слов стало ясно, что темп мероприятий грузинского правительства, свидетельствующий о его евроатлантических устремлениях, не совсем удовлетворительный. Упомянул Столтенберг и скандальный закон «Об иноагентах», который власти в начале марта отозвали лишь под натиском масштабных протестов:

«В свою очередь, я рассчитываю на то, что Грузия удвоит усилия по проведению внутренних реформ и поддержит демократические стандарты. Именно поэтому я приветствовал решение отозвать законопроект «Об иностранном влиянии», несовместимый с евроатлантическими ценностями и защитой основных свобод. Грузинский народ ясно дал понять, что хочет иметь демократическую, процветающую страну, интегрированную в евроатлантический регион. НАТО будет оставаться вашим партнером, пока вы работаете над осуществлением этих устремлений».

Премьер-министр Гарибашвили на упоминание закона об иноагентах никак не отреагировал. Отметил, что война в Украине – большой вызов для всей европейской безопасности, что у «Грузии такая же проблема с Россией, она оккупировала ее территории», и заверил генсека НАТО в устойчивости прозападного курса Грузии:

«Евроатлантические устремления Грузии остаются нашим главным внешнеполитическим приоритетом. Я хочу отметить, что за последние десять лет мы достигли важного прогресса: мы подписали с ЕС договор о свободной торговле, получили безвизовый режим, а в прошлом году мы получили «европейскую перспективу», которая является историческим решением. Мы активно работаем над выполнением так называемых 12 приоритетов, эта работа завершится скоро. И мы уверены, что Грузия заслуживает статус кандидата (на вхождение в ЕС)».

Часом ранее премьер-министр Гарибашвили на странице Twitter обнародовал фото со встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и даже назвал встречу «продуктивной». Однако грузинскому обществу не удалось услышать аналогичное утверждение от самого европейского руководителя – Шарля Мишеля. В соцсети об этой встрече Шарль Мишель не написал, хотя при прежних встречах часто это делал. Подозрительным в Тбилиси показался и тот факт, что анонсированное с утра совместное заявление для прессы Гарибашвили и Мишеля было отменено.

В рядах оппозиции это посчитали плохим сигналом. Много претензий накопилось у лидеров ЕС – это не только то, что «Грузинская мечта» отвергла соглашение Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса в 2021 году, а потом отказалась от европейского гранта, чтобы не проводить судебную реформу. И в этом году власти то затевают принятие скандального закона об иноагентах, то упорно отказываются от создания парламентской комиссии по расследованию фактов коррупции в судебной системе. Этот вопрос стал актуальным после того, как в начале апреля четверо судей попали под визовые санкции США. Не стихает и антизападная риторика со стороны представителей парламентского большинства.

Все это не могло пройти бесследно, говорит беспартийный депутат Теона Акубардия:

«Премьер-министр не смог показать тот прогресс демократии в стране, о котором он говорит и пытается продать избирателем. Думаю, с этим и связана отмена пресс-конференции».

«Когда для СМИ не делается публичных заявлений после встречи такого высокого уровня, это очень плохо отражается на визите Гарибашвили», – считает депутат «Лело» Анна Нацвлишвили.

В Брюсселе давно видят, как «Грузинская мечта» «стремится в Европу», и это можно считать последним предупреждением, говорит бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бадридзе:

«Я очень надеюсь, что господин Гарибашвили не переусердствовал, когда расхваливал свое правительство и реформы, которые он проводит. Главное, за что его могли похвалить, – это то, что он оказался вынужденным совершить тактическое отступление в связи с законом («Об иностранном влиянии»), который уже до конца оформил бы Грузию не просто как пророссийскую страну, а как губернию России. На данном этапе, когда уже все наши партнеры видят, что между прогрессом на пути к Европе, в евроатлантические структуры, и удержанием власти правительство Иванишвили выбрало последнее, особых ожиданий у наших партнеров быть не могло. Я очень надеюсь, что Гарибашвили с большим вниманием выслушал то, что они ему там сказали, потому что это должно было звучать как последнее предупреждение».

Анализируя сегодняшние слова генсека НАТО Столтенберга и заявления лидеров ЕС в эти дни, политолог Бадридзе считает, что в сложившейся ситуации дипломатический тон по отношению к грузинским властям уже не уместен:

«Единственной ошибкой со стороны наших партнеров я считаю то, что их заявления все еще могут оставлять место для интерпретации. Время дипломатического разговора насчет удвоения реформ и тому подобного, прошло. С правительством («Грузинской мечты») нужно уже говорить на совершенно простом, понятном для всех языке. Чтобы для тех избирателей, которые не до конца знают, понимают геополитическую ситуацию, власти своими пропагандистскими методами не стали интерпретировать то, что им сказали в Брюсселе. А реальность такова, что на Западе уже совершенно четко видят, что абсолютное большинство грузинского общества смотрит на Европу как на свое ближайшее будущее, в то время как правительство пытается вести эту страну в обратном направлении».

Поэтому Георгий Бадридзе считает, что пришло время говорить без обиняков. Грузия до конца года должна успеть выполнить 12 рекомендаций. Их не только техническая, но и полноценная политическая составляющая и станет гарантом положительного ответа на вопрос о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

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Поздно вечером председатель Европейского совета Шарль Мишель опубликовал в Twitter пост, в котором говорится:

«Будущее Грузии в ЕС. Для продвижения по европейскому пути сейчас как никогда важна реализация ключевых приоритетов. На моей встрече с премьер-министром Гарибашвили я подчеркнул необходимость углубления реформ в области судебной системы, верховенства права и свободы СМИ», – написал он.

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