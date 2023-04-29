СМИ: Партия европейских социалистов может исключить «Грузинскую мечту» из своих рядов

По данным телекомпании Formula, партнер правящей партии Грузии Партия европейских социалистов (Party of European Socialists, PES) активно рассматривает вопрос об исключении «Грузинской мечты» из своих рядов. Это подтверждает состоявшаяся видеоконференция между лидерами политического объединения, где главной темой обсуждения стал статус членства в «Мечты», утверждает телеканал.

Как сообщает SOVA со ссылкой на телекомпанию, этот вопрос поднимался еще во время попыток грузинских властей принять аналог российского закона об иноагентах. Как рассказали журналистам в PES, тогда, в марте, тема членства «Мечты» была затронута по инициативе председателя Партии европейских социалистов.

Вернуться к обсуждению PES побудил запланированный на начало мая визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Венгрию. Как ожидается, глава правительства выступит на Конференции консервативного политического действия (Conservative Political Action Conference, CPAC), которую еще называют «антиЛГБТ-конференцией».

По словам представителей Партии европейских социалистов, они обеспокоены тем, что Гарибашвили на форуме в Будапеште намерен отстаивать консервативные ценности и разделить позицию венгерского премьера Виктора Орбана. В Европе последнего критикуют за антидемократические решения и лояльную Москве политику.

«Если премьер-министр от партии-наблюдателя [«Грузинской мечты»] в Партии европейских социалистов хочет разделить ценности с Виктором Орбаном и Конференцией консервативного политического действия США, то мы должны официально обсудить статус этой партии», - пояснил Джакомо Филибек, исполнительный генеральный секретарь партии.