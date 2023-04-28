Ираклий Гарибашвили – в списке участников Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая пройдет 4-5 мая в Венгрии. Намерение грузинской власти приобщиться к столь консервативным и вполне трампистским ценностям настораживает многих и в Грузии, и в Евросоюзе.

В этом году американские консерваторы соберутся в Европе во второй раз. Девизом мероприятия будет «Вместе – мы сила». Прошлогодняя конференция прошла под лозунгом «Бог, Родина, семья».

Конференция консервативного политического действия (CPAC) проводится в Америке ежегодно с 1974 года, в последнее время в ней активное участие принимает Дональд Трамп. Американские консерваторы второй год подряд пытаются закрепиться на европейском континенте.

Последняя Конференция консервативных политических действий (CPAC) состоялась 1 марта в США. Целый ряд видных политиков, включая второго по популярности республиканца, губернатора Флориды Рона Десантиса, на конференцию не приехали. Отказались от ее спонсорства и крупнейшие консервативные телеканалы. Наблюдатели объяснили это тем, что конференция все больше становится не съездом консерваторов, а площадкой для сторонников Трампа, чья цель – изменить Республиканскую партию до неузнаваемости.

Анонс выступления грузинского премьера опубликовала будапештская консервативная организация «Центр фундаментальных прав».

«Ираклий Гарибашвили занимает пост премьер-министра Грузии с февраля 2021 года. По его мнению, Грузия – консервативное общество с основанными на христианстве уникальными ценностями. Гендерная пропаганда не пощадила эту страну, но Гарибашвили считает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское, демонстративное давление ЛГБТК», – говорится в анонсе организации.

Основатель Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили считает, что уже сам анонс визита выявил чудовищную некомпетентность «Грузинской мечты», которая, являясь представителями крыла социалистов, неожиданно засобиралась на мероприятие ультраправых консерваторов:

«Конференция людей, объединенных под знаменами CPAC, – как правило, люди, которые весьма далеки от консервативных ценностей, а по сути, являются лишенными идеологии популистами. Их цель – с помощью радикальных лозунгов добиться электорального успеха. Партнерская политическая группа поддержки «Грузинской мечты» в Европарламенте – это в основном европейские социал-демократы, партии умеренно левого толка. Посещение мероприятия ультраконсерваторов со стороны представителя социал-демократической направленности говорит о низкой политической культуре и беспринципности руководства правящей партии Грузии».

Первые реакции из ЕС уже поступают. Европарламентарий Тейс Реутен из группы «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» (Нидерланды) написал в Twitter, что правительство Грузии оскорбляет проевропейское большинство страны.

«Грузинская мечта» вместо работы над статусом кандидата в члены ЕС предпочитает заигрывать с Виктором Орбаном и другими путинскими друзьями. Это никоим образом не представляет наши европейские ценности».

Гораздо жестче выразился бывший советник «Грузинской мечты» Линкольн Митчелл. По мнению американского аналитика, пока «Грузинская мечта» находится у власти, она не будет двигаться к демократии и ей будет крайне сложно укреплять связи с Западом.

«Это очень плохой день для Грузии и очень глупое и вредное решение Гарибашвили. Я на мгновение подумал, может быть, премьер настолько глуп, что не понимает, что делает, но, честно говоря, в это не верится. Он делает это сознательно. Он делает это потому, что хочет показать, где сейчас находится правительство «Грузинской мечты». Выступление премьер-министра на CPAC – это заявление о том, что они не заинтересованы в демократии, они не заинтересованы в Западе. Гарибашвили поддерживает людей, которые хотят получить дешевые краткосрочные политические выгоды, нападая на самые уязвимые группы общества, отрицая права ЛГБТ. Он строит общение с религиозными фанатиками и теми, кто говорит, что, может быть, Путин не такой уж и плохой парень», – заявил Линкольн Митчелл.

По мнению Георгия Мелашвили, более сильного удара по европейским перспективам Грузии трудно вообразить:

«Грузинская мечта» выбрала самого наихудшего союзника в ЕС. На сегодняшний день у руководства Венгрии крайне напряженные взаимоотношения с Брюсселем, поэтому сближение с ними может очень плохо отразиться на европейских перспективах Грузии. Не следует упускать из виду важный нюанс – Венгрия является членом ЕС и НАТО, а Грузия является страной, у которой 20% оккупированы Россией. И если Венгрия может позволить лавировать в дипломатических вопросах, то для Грузии подобное заигрывание может окончиться плачевно».

Председатель парламентской «Группы реформ» Хатуна Самнидзе считает, что визиты и заявления премьер-министра должны быть полностью ориентированы на те европейские страны, поддержка которых жизненно важна для получения Грузией европейского статуса.

«Именно это должно быть нашим ориентиром, а не участие в конференциях ультраконсерваторов. По всей видимости, в компании своего венгерского коллеги Гарибашвили чувствует себя комфортнее, чем с европейскими лидерами других наших стран-партнеров, которые вообще не чураются критики, когда речь идет о европейском и западном курсе Грузии», – говорит Хатуна Самнидзе.

В парламентском большинстве всецело разделяют цель визита. По словам одного из лидеров «Силы народа» Михаила Кавелашвили, «Венгрия – одна из успешных стран Европейского союза и наш сторонник в отношении вступления в Европейский союз», – заявил он, комментируя приглашение премьер-министра Гарибашвили на международную конференцию консерваторов в Венгрии.

Для наблюдателей схожесть риторики венгерского и грузинского премьеров очевидна. В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Венгрию «последним оплотом консервативных христианских ценностей», призвав американских консерваторов победить «засилье прогрессивных либералов в общественной жизни» так, как он это сделал в своей стране.

Согласно отчету Freedom House за 2022 год «Страны с переходной экономикой», показатель демократии в Венгрии составляет 45 баллов по 100-балльной шкале. Эта оценка ставит ее в ряды «гибридных режимов» – между «демократическим» и «автократическим».

Правительство Виктора Орбана на протяжении 13 лет пребывания у власти проводило жесткую политику в отношении меньшинств и уязвимых групп. Изменения в законодательстве, внесенные правящей партией Венгрии «Фидес», нарушают права оппозиционных групп, НПО, журналистов, университетов и других учреждений, которые критикуют правящую команду или чьи взгляды не нравятся правящей силе, говорится в прошлогоднем отчете Freedom House.

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