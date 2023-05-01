В Грузии пресечена попытка незаконной продажи урана

В городе Поти на западе Грузии задержан мужчина, который пытался продать за 2 миллиона долларов радиоактивное вещество – уран. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.

«Согласно заключению радиологической экспертизы, представленная на экспертизе масса, изъятая при обыске, содержит радиоактивное вещество уран и относится к категории ядерных материалов», – сказано в заявлении СГБ.

Задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Дело возбуждено по 1-й части статьи 230 УК Грузии — незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами.

Расследование проводит Департамент контрразведки СГБ Грузии. Другие подробности пока не сообщаются.

Отметим, что в Грузии ранее несколько раз пресекались попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ.