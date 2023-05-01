Эрдоган: разведка Турции ликвидировала главаря ИГ в Сирии

Главарь организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хусейн аль-Курейши был уничтожен в Сирии турецкой разведкой. Такое заявление сделал 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRK Turk.

По его словам, операция по нейтрализации аль-Курейши состоялась в Сирии в субботу, а турецкая разведка MIT следила за ним длительное время. Турция продолжит противодействие террористическим организациям, «не проводя между ними различий», отметил Эрдоган в интервью телеканалу.

Между тем, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, операция по ликвидации Абу аль-Хусейна аль-Курейши была проведена около города Джандарис на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией. Местные жители сообщили агентству о перестрелке и мощном взрыве в городе. Место проведения операции, по их словам, было оцеплено сотрудниками сил безопасности.

3 февраля 2022 года президент США Джо Байден сообщил, что американские военные в Сирии ликвидировали главу «ИГ» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, который возглавил экстремистскую группировку после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», – говорилось в заявлении Байдена.

Новым главарем организации тогда был избран Абу Хасан аль-Хашими аль-Курейши. Однако в декабре 2022 года группировка ИГ заявила и о его гибели. Тогда же появилась информация, что руководство огранизацией возложено на Абу Хусейна аль-Хашими аль-Курейши.

Абу-Хусейн, о гибели которого сообщил Эрдоган, был третьим по счету лидером ИГ с фамилией аль-Курейши, речь, по всей видимости, идёт о псевдонимах.

«Исламское государство» в середине 2010-х годов контролировала значительные территории в Ираке и Сирии. В результате кампаний США и их союзников, армии Ирака, Турции, сирийских правительственных сил, поддержанных Россией, и сирийской вооружённой оппозиции, группировка утратила свои позиции и сейчас не контролирует какие-либо населённые пункты, перейдя к партизанской войне. Сторонники ИГ также ведут вооружённую борьбу в Африке и Афганистане.