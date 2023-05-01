В нескольких муниципалитетах Грузии на выходных состоялись промежуточные и внеочередные выборы. Голосование проходило с использованием электронных технологий. Они же будут использоваться в 2024-м во время парламентских выборов. «Эхо Кавказа» узнавало, что думают об этой системе пользователи социальных сетей.

– Доверяете ли вы выборам, которые проходят в режиме электронного голосования?

Вадим: Я, как IT-специалист, считаю, что существующий в Грузии уровень безопасности в этой сфере не дает возможности проводить выборы в электронном формате с уверенностью в том, что не будет никакой фальсификации. Существуют тысячи способов изменить данные в сети, и с сегодняшними возможностями в нашей стране вряд ли кто-то этому сможет помешать. А учитывая тот факт, что система практически будет в руках сегодняшней власти, это еще больше облегчит им задачу. Кроме того, этот процесс усложнит работу независимых наблюдателей и станет совершенно не прозрачным.

Дато: Какая разница, кто побеждает в выборах, главное – кто подсчитывает голоса. Не помню, кто автор этой фразы, но она будто была придумана для Грузии. Вчера в районах проходили выборы, а сегодня власти говорят, что они везде победили. И это значит, что победят в будущих парламентских выборах, но это ведь бред. Без фальсификации им не победить. Что касается новой системы, я не понимаю, как она работает, но, возможно, она сведет до минимума проблему «каруселей», и тогда у народа и оппонентов властей появится шанс на справедливость. Кроме того, у правящей партии всегда больше ресурсов, их агитаторы обычно стоят у каждого избирательного участка и оказывают давление на избирателей. В общем, я с надеждой смотрю на эту новую систему.

Мариам: По моему мнению, больше стоит доверять все же обычному процессу. Мы уже привыкли к этой системе и знаем, что если власти и будут фальсифицировать выборы, то не в крупных масштабах. Однако в последнее время мы видим, что они просто не желают никого видеть в парламенте, кроме своих однопартийцев, и готовы пойти на что угодно ради сохранения власти. Поэтому не время вводить сейчас режим электронного голосования, мне кажется, что сфальсифицировать такие выборы можно очень просто.

Георгий: Я думаю, что в итоге нам нужно перейти на голосование в электронном формате, однако в данный момент Грузия к этому не готова. Эта система нова для всего мира, ее очень критиковали даже в США во время президентских выборов, а в Грузии и вовсе никто доверять процессу не будет. Может, программу неправильно напишут, может, сервер испортится или кто-то взломает базу - из-за этого в стране изменится политическая система. Я, конечно, считаю, что будущее за электронным голосованием, однако сегодня я смотрю на это немного скептически.

Татьяна: Это пока новый вид голосования и до конца не понятный. Есть, конечно, сомнения какие-то. Когда мы голосовали с помощью бюллетеней на участках, были наблюдатели, камеры, и все равно как-то удавалось им фальсифицировать. А сейчас… вся эта система нам пока еще не известна. Насколько ей можно доверять, если есть какие-то варианты делать подлоги?

Ника: У нас в Грузии я не доверяю никакой системе, все равно «Грузинская мечта» все сфальсифицирует.

Лика: Естественно, для меня это сомнительно, и мне сложно доверять этому формату. Как вообще можно доверять людям, которые сейчас находятся у власти? Вы же видите, что абсолютное большинство жителей страны против них, в последние годы «Грузинская мечта» отошла от народа и зашагала в сторону России. Они прекрасно понимают и видят, что их поддерживает очень мало людей, вот и ищут любую возможность остаться у власти. В таких условиях переходить на электронный режим, думаю, неправильно. Да, все упрощается и приближается по технологиям к современным стандартам, однако в руках людей, которым нельзя доверять, эта система принесет лишь беды.

Ираклий: Использовать электронные технологии на выборах – это хорошо и правильно. Естественно, я доверяю этому процессу, поскольку сфальсифицировать бюллетени становится невозможно, их сканирование происходит автоматически. Однако сфальсифицировать выборы можно и другими способами, к примеру – подкуп и шантаж избирателей, использование административных ресурсов, методов тысячи. Так что выборы с использованием электронных технологий не дают гарантии того, что голосование не будет сфальсифицировано.

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