«Грузинская мечта» включает электронику. Лидер партии Ираклий Кобахидзе сообщил о намерениях властей провести выборы 2024 года в электронном варианте. Этой технологией воспользуются 70% избирателей, что, по словам Кобахидзе, еще раз демонстрирует максимальные старания власти выполнить 12 рекомендаций ЕС. Оппоненты, по традиции, в благих намерениях «Грузинской мечты» сомневаются.

Мы делаем максимум, чтобы должным образом выполнить все 12 пунктов европейских рекомендаций, заявил с утра лидер правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Среди этих пунктов один касается реформ избирательной системы, этим и было, как сообщил Кобахидзе, обусловлено решение правящей команды в 2024-м году к парламентских выборам внедрить электронную систему голосования. Реформа охватит все крупные города и населенные пункты и коснется 70% избирателей, сообщил Ираклий Кобахидзе:

«Электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, искоренит проблему дисбаланса в избирательных протоколах, навсегда покончит со спекуляциями вокруг так называемых избирательных каруселей, обеспечит подсчет голосов более 70% избирателей и обнародует итоги за считанные минуты после завершения голосования. Также снимет проблемы, связанные с фальсификацией итогов экзит-поллов и параллельного подсчета голосов (PVT). Соответственно, наше сегодняшнее решение станет одной из важнейших частей реформы избирательной системы, которая до минимума сведет проблему манипулирования вокруг итогов выборов».

Кобахидзе сообщил, что в ближайшее время парламентским большинством будет инициирован соответствующий пакет законопроекта. Кроме того, он заявил, что все предложения оппозиции правящая команда готова рассматривать исключительно в формате созданных ею рабочих групп. При этом лидер партии власти снова исключил участие в них двух крупных профильных НПО – «Справедливые выборы» (ISFED) и грузинский филиал Transparency International.

Кобахидзе подверг сомнению прозрачность их финансирования и в очередной раз обвинил их в политизированности и аффилированности с радикальной оппозицией. «Грузинская мечта» таковыми считает «Нацдвижение», «Стратегию Агмашенебели» и «Лело», которые объявили бойкот рабочим группам правящей партии по выполнению 12 пунктов европейских рекомендаций, назвав группы «формальными» и «фальшивыми». От качества выполнения этими группами домашнего задания ЕС зависит положительный ответ Брюсселя на предоставление Тбилиси статуса кандидата на вступление в эту организацию.

Эта часть парламентской оппозиции настаивает на своем альтернативном плане выполнения европейских задач. Он предусматривает переход на электронную систему голосования, но только стопроцентную, отметил лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе. В сегодняшнем решении «Грузинской мечты» он заподозрил подвох:

«Электронную систему требовали мы, но не 70% (ее задействования), а все 100. Они хотят оставить для фальсификации высокогорные регионы и места, компактно населенные этническими меньшинствами. Вот почему с этой инициативой выступает Кобахидзе и утверждает, что за оставшиеся два года (до выборов) они не успеют покрыть все 100% участков. Если кто-то скажет мне, что это невозможно, он лжец и мошенник. Мы не поведемся на это мошенничество, поэтому говорю Кобахидзе: не 70%, а все 100!»

В «Нацдвижении» напомнили, что парламентская оппозиция требовала ввести электронные выборы для находящихся в эмиграции граждан Грузии, но по этому поводу ничего не было сказано. И это на фоне, когда в Грузии – более трех миллионов избирателей, а, согласно обнародованному сегодня докладу организации PMCG (Консультационная группа по вопросам политики и управления), каждый пятый гражданин Грузии находится в эмиграции.

Кроме того, оппозиционеры отмечали, что без международного содействия одна только электронная система, которую внедрят через ЦИК, не будет вызывать доверия.

О том, что доверие к выборам не определяется наличием электронной технологии голосования, напомнила и глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе, отметив, что весь инициированный властями процесс по выполнению 12 пунктов не инклюзивен, хотя это является одним из главных требований европейских партнеров.

Без оговорок поддержал инициативу «Грузинской мечты» оппозиционер, депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он напомнил, что в апреле, в ходе промежуточных выборов, система, внедренная на восьми избирательных участках в качестве эксперимента, дала хорошие результаты:

«В Рустави и Батуми на промежуточных выборах оппозиция не оформила ни одного иска, настолько эффективной оказалась процедура электронного голосования. Завершится та эпоха, когда голоса подсчитывались старыми счетами и костяшками домино и была полная неразбериха. Если «Грузинская мечта» закупит электронную систему, обезьянничание в день голосования останется в истории, что будет очень хорошо», – не скрывал восторга Элисашвили, не уставая призывать часть оппозиции, бойкотирующей рабочие группы «Грузинской мечты», подключиться к ним, чтобы не дать ей повода обвинить в провале оппозицию.

Однако одна лишь электронная система голосования не станет гарантом того, что такие маленькие партии, как та же партия «Граждане», вновь окажутся в парламенте хотя бы с двумя мандатами, как в этом созыве, отмечают наблюдатели. Мелкие партии попали в парламент в 2020-м благодаря одноразовому снижению проходного барьера с пяти процентов до одного. Но, несмотря на обещания, «Грузинская мечта», выдвигая разные условия и ультиматумы, теперь уже не спешит снизить проходной избирательный барьер даже до трех процентов.

Аналитик Института грузинской политики Шота Какабадзе вспоминает недавнее интервью лидера партии власти Ираклия Кобахидзе ОВГ, в котором тот открыто говорил, что низкий проходной барьер не устраивает его партию:

«Эти европейские рекомендации или то, что ранее было в соглашении Шарля Мишеля, ими воспринимается как экзистенциальная опасность, поскольку это подразумевает еще больше оппозиции в парламенте. В «Грузинской мечте» интерес сохранения власти преобладает над евроинтеграцией. Эти 12 рекомендаций подразумевают больше демократизации, разделение власти с оппозицией. В этом и видит опасность «Грузинская мечта» – в том, что потеряет влияние, власть».

Этим же объясняет аналитик и выпады против зарубежных партнеров и антизападную риторику. Поэтому политолог Шота Какабадзе считает важным, чтобы часть оппозиции отказалась от бойкота и не дала возможность «Грузинской мечте» перенести ответственность на оппонентов.

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