Подзабытый Первомай, зазеленевшая липа в Лыхны и 130-летие Нестора Лакоба

Сегодня в Абхазии праздничный выходной день – День Труда. Он отмечается во многих странах, хотя и называется по-разному. В России это, например, День Весны и Труда. А в Советском Союзе он много десятилетий праздновался как Международный день солидарности трудящихся 1 Мая.

В Абхазии праздник вновь начал официально отмечаться с 2011 года. Но парадокс: хотя в послевоенные годы абхазские профсоюзы и Компартия долго добивались включения Первомая в календарь праздничных и памятных дат Абхазии, за минувшие двенадцать лет на памяти у меня было только одно мероприятие в честь Дня Труда – организованное Федерацией независимых профсоюзов Абхазии на площадке у республиканского Дома учителя. Сюда можно лишь добавить конноспортивные соревнования, которые по традиции проводятся 1 мая в селе Кутол Очамчырского района.

И ничего удивительного не было в том, что в моей фейсбучной ленте встретилась сегодня лишь пара-тройка первомайских поздравлений. Но зато со вчерашнего вечера она заполнена репостами снимка полуторавековой кавказской липы на Лыхненской поляне, сильное повреждение которой бензопилой с неведомыми целями почти месяц назад так взбудоражило абхазское общество. На этот раз на дереве было уже не несколько весенних листочков, как на снимке несколько дней назад, а вся крона липы зазеленела. Вместе с установленным неподалеку от нее государственным флагом Абхазии все это выглядит очень жизнеутверждающе. Таковы были и появившиеся многочисленные интернет-комментарии: «Замечательная новость! Липа оживает»; «Как радует глаз и душу!»; «Слава Всевышнему и тому китайцу, который предложил помощь в виде препарата из Пекина! Хвала всем, кто занимался лечением этого исторического дерева!»

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил сегодня Лыхнашту, осмотрел липу и высказал надежду, что ее удастся спасти. Сегодня же с утра на канале «Абаза-ТВ» в качестве новой заставки между передачами стало использоваться видео с камеры наблюдения за этими деревом и флагом, установленной на здании Дворца культуры в Лыхны. Что касается самих передач, то очень много их, как и на Абхазском телевидении, сегодня было посвящено юбилейной дате – 130-летию со дня рождения в том же селе Лыхны выдающегося политического и государственного деятеля, главы правительства Абхазии (1922-1936 г.г.) Нестора Аполлоновича Лакоба.

К этой дате строители завершили основные работы по капитальному ремонту Историко-мемориального музея Н. А. Лакоба, который правительство республики поручило в прошлом году провести госкомпании «Апсныргылара». Как рассказал в СМИ гендиректор компании Руслан Тванба, цена контракта – 20 млн 509 тысяч рублей. Здание сильно пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии, но сразу восстановить его полностью у государства долго не было возможности. В 2004 году установили крышу, металлические двери и пластиковые окна. В том же году нашли подходящие кирпичи и восстановили архитектурный облик фасада здания. Летом 2022 года были произведены внутренние работы: перепланированы внутренние помещения, отбита старая стяжка, отштукатурены стены, постелены полы. По просьбе общественности заменили белые оконные рамы на окна цвета «золотой дуб». В Сочи заказаны две входные деревянные двери, но их установят в самый последний момент, потому что, когда будут заносить мебель, их могут поцарапать. По завершении всех работ будет произведена пескоструйная очистка фасада. На первом этаже музея располагаются служебные помещения: вестибюль, комната охраны, помещение для администрации, хранилище, конференц-зал, санузлы, гардеробная. На втором этаже – четыре выставочных зала. Второй этап работ касается музейной экспозиции. Ею занимаются специалисты «Интерпроекта» из Новосибирска.

Дом-музей Нестора Лакоба был открыт в 1983 г. в Сухуме по адресу: улица Лакоба, 32. Этот исторический особняк – дом купца О. Бостанджогло – был построен в 1909 г. После установления советской власти в Абхазии в этом доме по улице, которая тогда называлась 4 Марта, в период с 1923 по 1936 годы проживал Нестор Лакоба с семьей. Кстати, многие помнят, что немало десятилетий в позднесоветское и постсоветское время улицей 4 Марта называлась в Сухуме нынешняя улица Фазиля Искандера. Но крайне мало кто знает, что до 1953 года эта улица на протяжении около двадцати лет именовалась улицей Лаврентия Берия – того самого, кто сыграл столь зловещую роль в жизни как Нестора Лакоба, так и всего абхазского народа, и не только, конечно. А все потому, что он некогда учился в здании училища, где потом размешалась третья городская школа и учились Фазиль Искандер, Юрий Воронов, имя которого школа носит сейчас…

Поскольку Историко-мемориальный музей Н. А. Лакоба еще не возобновил свою работу, основные памятные мероприятия нынче было решено провести в Гудауте. Руководители республики и района, представители общественности, фамилии Лакоба, школьники возложили цветы к памятнику Нестору Лакоба в райцентре. Затем в Доме культуры состоялся вечер памяти Лакоба, который посетил глава государства. В фойе Дома культуры была развернута фотовыставка, посвященная Лакоба и его семье.

Среди выступавших на вечере памяти была доктор филологических наук Екатерина Бебия, Она занялась исследованием истории жертв сталинско-бериевских репрессий в Абхазии еще в 80-е годы, когда смогла записать воспоминания многих свидетелей тех страшных событий, и в последнее время издала целый ряд книг на эту тематику. На днях мое внимание привлекла ее большая публикация в «Фейсбуке», посвященная 130-летию Нестора Лакоба, из которой узнал немало для себя нового.

Я связался по телефону с Екатериной Георгиевной еще сегодня утром. Много говорили о собранных ею свидетельствах. Но приведу лишь пару фрагментов из нашего разговора. Сперва – о том, какой спонтанный митинг произошел на железнодорожной станции Тамыш в конце декабря 1936 года, когда в Сухум везли тело отравленного в доме Берия в Тбилиси Нестора Лакоба. Председатель местного сельсовета Мина Шардыновна Барганджия и в свои 66 лет была очень боевой женщиной; в 1930 году она активно выступала на народном сходе против колхозов, но потом общение с Нестором Лакоба сделало ее активисткой колхозного движения. Екатерина Бебия говорит:

«Когда услышали тамышцы, как и вся Абхазия, что везут тело Нестора, Мина накинула свою черную шаль и поехала встречать поезд. Не поехала, а пешком пошла. Все село узнало, что Мина идет встречать поезд, и жители Тамыша, Кутола и других близлежащих сел двинулись на станцию. Толпа перегородила дорогу. Поезд остановился. Это мне рассказывал Семен Ампар, который тогда учился в Тбилиси и сопровождал тело Нестора. И Мина, не задумываясь, поднялась на ступеньки вагона и с такой речью выступила! Сказала: этот «змей» тебя убил! Первая, кто вот так открыто сказала: рукой «змеи» – вот так она назвала Берия. Отрубим мы его руки… И вот после этого началось преследование Мины. Она решила спрятать фотографии Нестора, потому что уже шла «война» с фотографиями, снимки Нестора отбирали, а прятавших арестовывали. Она не была замужем, в доме мужчин не было; позвала токаря сельсовета, и тот сделал двойное дно в ее домашнем сундуке. Она спрятала туда фотографии Нестора Лакоба. На второй же день приходят из НКВД, прямо идут туда, где стоит сундук, и вытаскивают фотографии. Дело в том, что предателей было много…»

Нестора Лакоба похоронили с почестями в склепе в Ботаническом саду 31 декабря. Но Сталин даже не прислал телеграммы. Спустя время Лакоба был объявлен «врагом народа». Известный абхазский историк Станислав Лакоба пишет: «Где-то через полтора месяца поползли слухи, что он враг народа и его перезахоронили на Михайловском кладбище. Затем пошли слухи о том, что его семья выкрала тело, и, когда приехал сотрудник НКВД, чтобы убедиться выкрали тело или нет, он увидел, что оно было на месте. Он был удивлен тому, что в этот момент на кладбище были мать и супруга Лакоба. Откуда они могли знать? Видимо, такой план был, но они не успели этого сделать. После этого останки увезли в район Маяка и сожгли в известняковой яме».

Но существуют и другая версия – что родные успели перезахоронить останки Нестора где-то в Лыхны и так, чтобы их не нашли.

Известно, что отец Нестора Лакоба погиб за три месяца до рождения сына. Екатерина Бебия рассказывает, что его мать Шахусна после этого дважды выходила замуж. Нестор воспитывался в семье отчима Георгия Цейба. Вместе с ним росли еще два его младших брата по матери – Михаил Григолия и Иосиф Цейба. Бебия сказала:

«По рассказам людей, в том числе очевидцев, Нестор Лакоба похоронен под домом Цейба. Найти бы… Проверить же можно. Вот Отар Платонович Дзидзария, ближайший сосед, ссылается на свою бабушку, которая близка была с матерью Нестора Шахусной. И он стопроцентно утверждает…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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