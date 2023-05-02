Недавно абхазским автовладельцам стало известно, что с 15 мая, то есть через две недели, въезд на территорию Российской Федерации на автомобиле без обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) будет запрещен. Это вызвало у многих резко отрицательную реакцию и многочисленные вопросы.

На днях в абхазском интернет-сообществе бурную реакцию вызвали сообщения СМИ на основе следующего текста, опубликованного на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии:

«15 мая усилится контроль обязательного страхования транспортных средств, пересекающих границу Российской Федерации. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 25.04.2002 года N40-ФЗ (ред. От 28.12.2022г.) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при пересечении государственной границы Российской Федерации водитель транспортного средства по требованию сотрудников таможенных органов обязан представить для проверки страховой полис обязательного страхования либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования. Проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования».

Как правило, в СМИ это излагалось короче и доступней: «С 15 мая въезд на территорию РФ на автомобиле без обязательного страхования (ОСАГО) будет запрещен».

В интернет-комментариях эмоции порой, как это бывает, преобладали над владением информацией: «Ну, не знают уже наши власти, как еще больше навредить народу!» В ответ другой комментатор написал: «А как, интересно, наши власти могут изменить законодательство другой страны в области автострахования?»

Больше всего комментариев, под семьдесят, появилось на сайте «Абхаз авто», что вполне логично. Приведем несколько, в том числе, полемических:

«Это нам в отместку за то, что заставили россиян (туристов, приезжающих на автомашинах) страховаться! Так сказать, выпросили!»;

«Это нормально. Каков привет – таков ответ»;

«Закон, принятый Госдумой РФ в третьем чтении 17 апреля 2019 года, направлен на совершенствование системы автострахования. Например, установлено, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, при въезде в Россию обязан иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности. Иностранные туристы, которые приезжают в Россию на автомобиле, должны будут получить полис ОСАГО. Эти полисы будут проверять при пересечении границы. Такая норма позволит избежать случаев, когда в Россию въезжают автомобили с иностранными номерами, владельцы которых не оформили ОСАГО, и в итоге при совершении ДТП российские участники аварии оказываются незащищенными… Закон этот касается не только жителей Абхазии, но и других стран, из которых в Россию едут на автомобиле. А то тут многие начали думать, что это какая-то ответная мера, и придумали только для жителей Абхазии. Любители заговоров будут теперь строчить на эту тему несусветную чушь, и найдутся же люди, которые будут верить и поддерживать»;

«В основном смысл ОСАГО – это страхование своей гражданской ответственности. Чтобы страховая компания выплатила ущерб невиновной стороне. В РФ это работает хорошо. Если сам виновен, то свою машину сам отремонтирует, но хоть на второго участника тратиться не надо. Если он виноват, то тебе выплатят ущерб или отремонтируют машину»;

«Не надо так драматизировать, страдальцы... А кому дорого, до границы – на авто, а там – по старой схеме: маршрутка, такси, электричка, пешком. Больше соплей, размазанных по сети. «Ответка», обратка»…»;

«35 т. р. на год по абхазским правам. У кого есть российские права, тот заплатит 20 т. р. Страховку дают только на год, не менее, и то не все компании. (Делал полгода назад, прошел через всю эту суету)»;

«А мне надо поехать на один день в Сочи и вернуться, сколько я должен заплатить за страховку?»;

«Лучше так. 200-300 р. на лапу – и поехал по своим делам»;

«Наивные вы. Штраф в РФ за отсутствие страховки – 800 р., и сотрудники ГИББД имеют право штрафовать вас столько раз, сколько остановят для проверки. А с 15-го просто при въезде либо не пропустят, либо взятку возьмут, но остановят метров через 500, и так несколько раз. Я думаю, что если постоянно ездить, то лучше страховку оформить. Дешевле будет».

Немало комментаторов в соцсетях призывало к тому, что не надо воспринимать ОСАГО как наказание и лишние поборы, это может в определенный момент помочь. Но были и те, кто повторял прозвучавший уже вопрос: а как быть тем жителям Абхазии, у кого «выездные» машины, но они выезжают в Сочи на день-два всего несколько раз в году?

У меня состоялся сегодня разговор на эту тему с бывшим премьер-министром Абхазии Артуром Миквабия, который, знаю, нередко пересекает на машине границу с Россией. Прежде всего, он согласился с теми, кто советует не полагаться на «авось» и на «добрых» российских гибэбэдэшников; впрочем, с 15 мая такие водители границу на Псоу, по идее, не смогут пересечь. Что касается тех, кто выезжает в Сочи на день-два, то тут он высказал, скорее, благое пожелание:

«Ну, вот те, которые практически не выезжают туда, в полгода один раз едут – и платить за это... Надо к этому подойти так, что разовое какое-то страхование ввести. Зачем он будет платить за год или полгода?

– Ну, нет там такой практики, российский закон предусматривает на полгода… или на сколько, не знаю…

- На три месяца и месяц, насколько я знаю…»

Но как узнать достоверно, из первых рук, как, за сколько и на какой срок можно оформить полис ОСАГО? Нашел сегодня текст такого интернет-объявления: «Дистанционно оформим полис и отправим вам… Бесплатно доставим на пост пропуска Псоу. Или вообще можно не заморачиваться и предъявить полис на телефоне в электронном виде».

Позвонил по указанному в объявлении номеру в офис в сочинском поселке Кудепста. И едва успел поздороваться, как сотрудница, поняв по номеру телефона, откуда я, начала произносить типовой текст:

«Здравствуйте… Страхование на абхазские машины. Страхуем. Посредством WhatsApp присылайте документы.

– Ясно. А можно?.. Скажите, пожалуйста, на какой срок там страхование можно сделать?

– Короткие сроки – невыгодно, но делают. Три, шесть, девять месяцев. Сколько вам нужно.

– Вот так, да?

– Присылайте ваши документы, пишите, какие сроки вам интересны. Рассчитаем по стоимости. Клиентов очень много… Пожалуйста, пишите».

Исходя из этого короткого разговора, можно понять, что оформлением полисов занялось сейчас много автовладельцев в Абхазии. Что касается стоимости, то она зависит от объема двигателя и, соответственно, лошадиных сил машины. Минимальный срок, как вы услышали, – три месяца. Ну, а тем собирающимся поехать в Сочи на день, кто не хочет платить лишнее, придется прибегнуть к совету одного из интернет-комментаторов: оставить автомобиль на стоянке на абхазской стороне КПП, а на российской пользоваться общественным транспортом. Как многие и сейчас делают.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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