В Грузии мужчины больше поддерживают сближение с Россией, чем женщины – NDI

За тесное сотрудничество с Россией в Грузии больше выступают мужчины, чем женщины. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованного американским Национальным демократическим институтом по международным вопросам (NDI).

Отвечая на вопрос, с какими странами и союзами у Грузии должно быть самое тесное политическое сотрудничество, ответ «Россия» выбрали 17% опрошенных мужчин и лишь 8% женщин. 21% опрошенных мужчин и 11% женщин считает, что у Грузии с Россией должно быть самое тесное экономическое сотрудничество.

Большинство опрошенных при этом считает, что у Грузии должно быть самое тесное сотрудничество с Евросоюзом. За политическое сотрудничество с ЕС выступают 54%, за экономическое – 52%.

На втором месте – США, за политическое сотрудничество с которыми выступают 32% опрошенных, за экономическое – 31%. Поддержка сотрудничества с ЕС и США среди мужчин и женщин примерно равная.

Отметим, что вступление Грузии в ЕС, согласно данным исследования, поддерживают 82% опрошенных.

Телефонный опрос проводился в марте 2023 года. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия, опросившая 1032 человека по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.