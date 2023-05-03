В Минводах прошла встреча лидеров Абхазии и Южной Осетии

В Минеральных водах состоялась встреча президентов самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Как ранее писало «Эхо Кавказа», Аслан Бжания и Алан Гаглоев отправились в Россию для участия в Кавказской инвестиционной выставке.

По информации пресс-службы югоосетинского лидера, Бжания и Гаглоев обменялись приглашениями о визитах.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас в Абхазию. Мы готовы вас принять в любое удобное для вас время», – сказал Бжания.

Гаглоев, в свою очередь, хотел бы видеть Бжания в качестве почетного гостя на торжествах по случаю 15-летия признания Россией независимости Южной Осетии.

Сегодня же Аслан Бжания пригласил в Абхазию премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава российского правительства осмотрел стенды Абхазии и Южной Осетии и провел беседы с лидерами самопровозглашенных республик.