Громкое убийство в селе Алахадзы вызвало бурное обсуждение в абхазском обществе. Через день после убийства в казино близлежащего российского Адлера был задержан подозреваемый – сотрудник погранотряда СГБ Давид Ахиба.

На днях на сайте Генпрокуратуры Абхазии было помещено сообщение:

«29 апреля 2023 года прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства Маргания Джеро Омаровича. По данным предварительного следствия, 29 апреля 2023 года, примерно в 13 часов в селе Алахадзы Гагрского района, на территории нефункционирующей птицефабрики по Морской улице был обнаружен труп Маргания Джеро Омаровича с множественными огнестрельными ранениями. Тело было спрятано под брезентовой тканью и строительным мусором. 30 апреля 2023 года по подозрению в совершении убийства был задержан Ахиба Давид Астамурович, 1997 года рождения, который в содеянном сознался».

Но к тому времени в абхазском обществе уже бурно обсуждалось это «зверское» убийство, как назвали его интернет-комментаторы, отталкиваясь от информации о 14 пулях в теле жертвы – 29-летнего Маргания.

Друзья убитого, которые сомневаются, что расследование будет справедливым (задержанный, по их сведениям, уже отказался от признательных показаний), обратились в «Нужную газету». С их слов та рассказала, что 28 апреля в 6 часов вечера Джеро Маргания поехал в село Алахадзы, чтобы забрать деньги в размере двухсот тысяч рублей у сотрудника пограничного отдела СГБ Давида Ахиба за проданную ему машину. Ахиба перед этим сообщил, что у него испортилась машина, поэтому он не может привезти деньги сам и попросил приехать к нему на участок, в Алахадзы. Через пятнадцать минут после встречи с Ахиба Джеро Маргания перестал отвечать на телефонные звонки, и его обеспокоенные друзья начали поиски. К поискам присоединился и сам Ахиба, рассказавший о каком-то наркомане, который якобы подсел в машину к Джеро Маргания. Ахиба даже пытался его описать и отводил их в сторону от места преступления. К утру Ахиба сообщил, что уезжает в Сочи, чтобы составить фоторобот «наркомана», и покинул Абхазию. На следующий день к поиску подключилась милиция. Утром была обнаружена машина, на которой Джеро Маргания поехал на встречу, а затем и его труп с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. Экспертиза установила, что выстрелы произведены из автомата. Через день после убийства в Адлерском казино был задержан Давид Ахиба, который, по словам друзей убитого, дал признательные показания, а потом стал отказываться от них.

«Мы считаем, что дело пытаются замять», – говорят друзья Джеро Маргания, указывая на связи подозреваемого в убийстве Ахиба и его родственные отношения с высокопоставленными чиновниками.

Сегодня в фейсбучной ленте мне встретился короткий видеоролик, где за рулем автомашины сидит Джеро Маргания, и короткое предисловие к видео, написанное блогером и общественно-политическим деятелем Наирой Амалыиа. В нем она характеризует убитого, как и его друзья, порядочным, трудолюбивым, добродушным человеком. Я связался с ней по телефону, и вот что она рассказала:

«Я знала его мать, она продавала цветы в Гале. Напротив администрации есть магазин, небольшой торговый центр, она там продавала цветы. А парня я так, конечно, особо не помню. Но он очень добродушный. Поехал туда подрабатывать, помогал матери, им очень тяжело было. Вот…

– А он гальский сам?

– Он гальский, да, бедный, но он понимал, мальчик, что он этнический абхаз по происхождению. О нем всегда все хорошо отзывались. Хороший мальчик и хорошая семья. Очень жалко его.

– Возникли такие подозрения у его друзей, что могут «отмазать» его убийцу…

– Да, да, да, поговаривают. И все о нем очень плохо отзываются. Проблемы были с наркотиками, по-моему. Автоматная очередь – четырнадцать пуль выпустил, и стрелял в него сзади. Это уму непостижимо – просто за «не отдать деньги» и свалить на кого-то еще. Нормальный вменяемый человек такое не мог бы сделать. Вот так поступил. Но здесь убийство с особой жестокостью. Тело нашли среди мусора, он его там выкинул… Складское или какое-то там старое помещение, где была сварка мусора. Он его туда спрятал. В бак его засунул или что-то такое. И родственники его мне говорят, что, возможно, он был еще жив и там умирал. Ну, я не знаю, четырнадцать пуль – как это было совместимо с жизнью».

То есть замысел был такой, если суд подтвердит эту версию, – сказать потом, что отдал деньги, а потом, мол, кто-то Джеро ограбил и убил… И далее наш разговор продолжился:

«Возможно, он игрок, если его в казино взяли, в Адлере.

– Да, видимо, видимо. Получается, «оборотень в погонах». В СГБ очень хорошие ребята служат, я знаю. Замечательные. Но вот такие люди, как этот, портят их авторитет. И, видимо, знали, где он часто бывает… и там его взяли.

– Это как раз к вопросу о казино в Абхазии…

– Да, это можно связать с тем, к чему это приведет, если у нас откроют казино».

Напомним, что недавно «Эхо Кавказа» рассказывало о предложении об открытии игровой зоны в Гальском районе, которое озвучил глава районной администрации Константин Пилия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях