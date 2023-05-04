Кто про что, а я снова и снова пою песнь про автомобильный коллапс, который у нас присутствует в наличии. Или наличествует в присутствии.

Наверное, вопрос передвижения по городу – один из самых болезненных вопросов, и потому о нем говорят все. Особенно те, кто владеет личным транспортом. А среди них ваш покорный слуга. Городские власти делают робкие попытки по части разгрузки города от транспорта, перенаправления потоков, строят всякого рода пандусы и виадуки, новые въезды и съезды, но больной скорее мертв, чем жив.

На светлый праздник Пасхи много жителей разъехалось по районам, и город вздохнул с облегчением. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал – праздники закончились, и все снова «понаехали тут».

Все больше я склоняюсь к мысли, что лучший способ передвижения – это «одиннадцатый номер», то есть на своих, на двоих. Тем более что врачи рекомендуют ходить не менее пяти тысяч шагов в день. Но не каждому это в охотку, да и восьмичасовый рабочий день не оставляет времени на подобные оздоровительные маршевые мероприятия. И главное, город все-таки большой, и из пункта А в пункт Б, а потом и обратно, передвигаться пехом – это, конечно, из области юмористической фантастики.

Мне в каком-то смысле повезло: у меня есть возможность добывать хлеб свой насущный, не отходя от кассы – сиречь, не выходя из дома. А если конкретнее, то мне не надо к девяти идти на работу, а к шести возвращаться в родные пенаты. Раньше, еще до ковида, я находился в подобном режиме и на дорогу тратил около 45 минут. Утром 45, и вечером тоже столько. И я считал, что я очень долго нахожусь в пути. Жил я от места работы по тбилисским меркам не очень близко и передвигался на собственном автомобиле.

После ковида жизнь вернулась в обычный ритм, но я, к счастью, поменял образ жизни, и уже утром и вечером не приходится на своих колесах ездить на службу, так что все прелести заторов в утренние и вечерние часы я знал только по пересказу тех бедолаг, кто в них попадал.

Недавно, в час пик, я возвращался из района, где раньше работал и сам, и на своей, так сказать, шкуре убедился в сложности создавшейся ситуации. Да, ребята, это было что-то невообразимое – домой я вместо 45 минут добирался около двух часов.

Что же произошло? За два ковидных года благосостояние трудящихся нашей столицы так выросло, что все приобрели автомобили? Или же на транспортный коллапс так подействовали расчерченные желтые автобусные линии под заграничным название «Бас-лайн»? Хотя там, где я ехал, выделенных полос для общественного транспорта практически не было. Так что, наверное, все-таки количество автомобилей мощно прибавилось. Я уже как-то говорил, что общался с британскими учеными, специализирующимися по разметке автомобильных дорог. Они приезжали к нам, долго изучали ситуацию на местах, и потом с полной растерянности заявили, что из-за того, что в Тбилиси автомобильный парк ежегодно растет на 10 процентов, никакая реконструкция дорог не поможет разгрузить город от этих невыносимых заторов. И дальше будет только хуже, и хуже, и хуже...

Что же делать?

А делать надо то, что частично городские власти и пытаются сделать – пересадить жителей на общественный транспорт.

Лично я уже активно пользуюсь городским транспортом, и могу сказать, что если на машине из центра до дома по главным улицам и не в часы пик я добираюсь за 30-35 минут, то на автобусе то же самое расстояние я проезжаю минут за 15. В общем, когда я сам сижу за рулем, то всеми нехорошими словами кляну городские власти за созданные мне неудобства. Но когда я в автобусе, – то уже совсем наоборот. И, сидя у окошка, я свысока поглядываю на несчастных автовладельцев, мимо которых я по расчерченной и, соответственно, незагруженной полосе проезжаю с ветерком и припеваючи.

Наверное, рано или поздно весь город будет размечен автобусными оградительными линиями, и передвигаться в общественном транспорте станет намного комфортабельнее, чем сейчас. Но это пока что в будущем. Кстати, для этого надо увеличить количество общественного транспорта и продумать их новые маршруты, а то еще не во все точки города автобусы и маршрутные такси добираются.

Ко всем этим неудобствам еще добавилась реконструкция-реабилитация одной из центральных магистралей – проспект Акакия Церетели. Там капитально взялись за оздоровление и омоложение этой трассы – в двадцатичетырехчасовом режиме меняют подземные коммуникации и все обещают окончить к новому году. Врут, наверное. До нового года, конечно, не успеют, но мы к этому привыкшие. Не помню, чтобы что-то было сдано в срок. Ну, да ладно, когда-нибудь ведь все завершается. Но пока по вышеназванной магистрали лучше не передвигаться – она сузилась наполовину, а движение все равно двухстороннее. Сейчас ремонтируют одну сторону. Потом перейдут на другую. Жуть, что творится, особенно в часы пик. Водители пытаются не попадать на эту улицу, но совсем обойти ее не удается по понятным причинам. Городские власти обещают, что, как только разберутся с проспектом Церетели, перейдут на проспект Важа Пшавела. А это именно мой район, и у меня в предвкушении предстоящей неразберихи и толчеи уже заранее случаются панические атаки. Одна моя добрая знакомая на полном серьезе уговаривает всех выйти на улицу и начать протестовать.

«Протестовать против чего?» – спрашиваем мы.

«Против реконструкции улиц», – отвечает она. Странная девушка, однако.

Что же делать? Как же разгрузить город?

Есть два способа – дешевый и дорогой. Это я не сам придумал, а вычитал в ведущих транспортных журналах мира.

Первый, дешевый, – это разрешить передвижение частных автомобилей по следующей схеме: в четные числа пусть выезжают машины с четными госномерами, а в нечетные дни, соответственно, с нечетными. В каких-то странах такая система уже есть, и, как видно, она дает свой результат. Получится то, что в городе вдвое снизится автомобильный транспорт, если следовать этой системе. Странно мне, почему городские власти до сих пор не рассматривают такой вариант. По-моему, стоило хотя бы попробовать. А вдруг оправдает себя?

Дорогой способ – строительство метрополитена. Но, к сожалению, это, видимо, пока очень далеко от реальности – строить новые линии метро. Говорят, это настолько дорогое удовольствие, что данная возможность даже не рассматривается. Сравнительно недавно сабурталинская линия была увеличена на одну остановку, и злые языки говорят, что это обошлось в такую дикую сумму, что дальнейший вопрос о расширении линий метро закрыли на неопределенное время.

Наверное, я сейчас рассуждаю на дилетантском уровне, но что наша жизнь – сплошной дилетантизм и обывательщина. Да, я простой, среднестатистический обыватель, и я хочу одного: чтобы государство, которому я плачу налоги, обеспечивало бы мне более или менее комфортную жизнь. Как оно это будет делать, я не знаю. Мне нужен результат, а не сам процесс. Но так не бывает, и горожане снова являются вольными или невольными участниками ремонтно-строительных работ.

Но, с другой стороны, надо ведь как-то улучшать инфраструктуру? Конечно, надо. Так что, стиснув зубы, продолжаем жить в эпохе нескончаемых перемен и, соответственно, испытывать от этого неприятности.

И на посошок.

Кто-то пошутил: «Надо переименовать пробки во флешмобы, и сразу станет просто и весело».

Смешно, правда? Смешно, но с грустинкой в глазах.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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