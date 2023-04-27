Мэрия Тбилиси планирует позволить такси категории А проезд по выделенным для автобусов линиям. Это часть реформы, направленная на облегчение жизни таксистам, их пассажирам и в целом для разгрузки дорог, поясняют городские власти. Однако противники нововведения утверждают, что это создаст проблемы для городского транспорта.

Новые правила вступят в силу с 1 июня, сообщили в мэрии Тбилиси. Владельцы такси категории А смогут не просто останавливаться на выделенных для автобусов линиях (bus lane), но и передвигаться по ним. Однако возможность такая будет лишь у владельцев автомобилей, выпущенных не раньше 10 лет назад. Есть несколько других нюансов, уточняет мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Для того чтобы всем легко было идентифицировать такие средства передвижения, мы ввели стикеры, которые начнем раздавать в мае в муниципальных центрах. Они будут клеиться в правом верхнем углу лобового стекла и будут указывать на то, что эти автомобили имеют право передвигаться по автобусным линиям. Соответственно, время их передвижения значительно сократится».

Сегодня въезд и остановка личного транспорта на выделенной для автобусов линии наказывается штрафом в 100 лари.

Большинство городского собрания решение мэрии поддерживает, у члена сакребуло от «Грузинской мечты» Шалвы Огбаидзе простое тому объяснение:

«Это придумали не в Тбилиси – это опыт больших городов Европы. Я приведу пример: если такси, которое едет перед нами, перейдет на bus lane, тем самым оно освободит место другим жителям столицы. Таким образом, пробки сократятся».

Однако в неправительственном секторе считают неправильным сравнивать Тбилиси с мировыми столицами, где развит рельсовый транспорт – метро и трамваи. Местные же городские власти в стратегии развития общественного транспорта изначально делали и продолжают делать акцент на автобусы, говорит представитель «Партнерства за дорожную безопасность» Гела Квашилава:

«В нашем случае основной вид транспорта – это автобус. Акцент делается на ввоз в Тбилиси новых автобусов и покрытии всей сети. Поэтому, если мы хотим, чтобы передвижение было быстрым, комфортным и востребованным, не нужно создавать какие-то барьеры. По нашей информации, (в Тбилиси) зарегистрировано 35 000 лицензий такси категории А. Представляете, если все водители приобретут новые автомобили (не старше 10 лет), они ведь тоже будут здесь разъезжать, тогда лишится приоритета эта автобусная линия».

В мэрии поясняют, что на данном этапе новшество коснется около 3500 автомобилей. Такси категории А – это машины белого цвета с рулем, расположенным с левой стороны. Водители такого транспорта и так до сих пор пользовались некоторыми привилегиями, к примеру, имели право останавливаться перед «голосующими» пассажирами и пользоваться бесплатными парковками. Такси категории В могут быть любого цвета, однако при этом у их водителей нет перечисленных привилегий, и запланированное нововведение вовсе лишит их возможности конкурировать с владельцами лицензии категории А, говорит основатель компании такси MyVenio Давид Джапаридзе:

«Это создаст определенный дискомфорт для таксистов другой категории. Очень жаль, ведь могли проявить хоть какую-то лояльность и задействовать какую-то подобную программу для водителей такси категории В. Пусть хоть разрешат высаживать и принимать пассажиров на этих линиях, было бы хорошо».

Глава транспортной ассоциации HUB Georgia Васо Урушадзе считает, что конечная цель авторов новой инициативы – монополизация рынка такси:

«Единственный мотив, который может побудить Каху Каладзе ввести эти регуляции, – это ограничение рынка. То есть сократить количество людей на рынке такси, а затем создать привилегированные условия для какой-нибудь одной компании. Уже вводятся ограничения на «возраст» автомобилей, то есть рынок сокращается, поскольку люди, которые не смогут приобрести новые автомобили, окажутся неконкурентоспособными».

Более того, мэрия вводит это новшество в условиях незавершенной транспортной реформы, говорят противники последнего решения столичных властей: город до сих пор еще не обзавелся 18-метровыми автобусами, обещанными жителям столицы мэрией, не завершена разметка дорог, в том числе и автобусных линий, поэтому третий сектор считает это решение необоснованным и принятым наспех.

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