«Нужная газета» публикует реакцию общественного деятеля, бывшего депутата парламента Абхазии Ахры Бжания на задержание общественных активистов из движения «ҲАРАҲПИЦУНДА». Напомним, что в четверг рано утром правоохранительными органами были задержаны активисты этого движения во время проведения мирной акции с вывешиванием в Сухуме плакатов с цитатами первого президента РА Владислава Ардзинба, писателя Фазиля Искандера, президента Аслана Бжания и других. Молодежь таким образом выразила свою гражданскую позицию по ряду актуальных вопросов.

Они должны знать, что мы живем в суверенной стране, и, слава богу, у нас есть еще граждане страны, которые поддержат нашу молодежь

«Я согласен с Леваном Микаа, который только что сказал: «Наших дедов и бабушек таскали за то, что они отстаивали права абхазов и страны, наших родителей привлекали к ответственности, выгоняли с работы за то, что они права Абхазии отстаивали, а теперь наших детей задерживают за то же самое в независимой Абхазии». Вот такая плохая тенденция во взаимоотношениях граждан и власти у нас получается. Но они должны знать, что мы живем в суверенной стране, и, слава богу, у нас есть еще граждане страны, которые поддержат нашу молодежь», – сказал Ахра Бжания.

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Газета «Независимая Республика» пишет о том, что граждане Абхазии все чаще ездят в Грузию. По разным причинам и обстоятельствам.

Неужели мы не замечаем, что Грузия хочет нам поставить капкан? Она, прикрыв его огромными деньгами, будет способствовать тому, чтобы мы туда запросто угодили

«В обществе, да и у руководства нашей страны появилась терпимость к таким народным связям. На границе по р. Ингур нами построены магазины беспошлинной торговли. Все товары туда поступают из-за Ингура. Трудно убедить кого-то, что эти товары проходят проверку на посту Псоу и потом их везут через всю страну на Ингур. Работает грузинская программа содействия Абхазии без ее признания и привлечения наших граждан через оказываемые им «бесплатные» услуги. Неужели мы не замечаем, что Грузия хочет нам поставить капкан? Она, прикрыв его огромными деньгами, будет способствовать тому, чтобы мы туда запросто угодили. «Если туда в основном уходят наши орехи, – говорят труженики, – почему нельзя повезти цитрусовые?» Нынешний сезон показал, что правительство не подготовилось к вывозу мандарин на наш традиционный рынок сбыта – в Россию. Прошли те времена, когда все решалось на уровне государственных структур. Сегодня что и в каком количестве покупать, завозить, продавать решается на уровне частных ООО, СП и других разнообразных компаний. Во времена рыночных отношений договариваться надо именно с ними», – пишет главный редактор издания Юрий Кураскуа.

Он уточняет, что раздаются голоса, что «надо открыть пути с Грузией, не вечно же с ней ссориться».

«Мы тридцать лет так и не можем определиться, что хотим. Просто жить и что-то делать или строить и развивать свою страну. А где такой план? Красивые и правильные слова о свободе и независимости надо подкреплять делами, причем своими руками», – уверен редактор газеты «Независимая Республика».

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Сотрудник Института экологии АНА Михаил Кирия на своей странице в Facebook написал пост, посвященный проблеме нашествия самшитовой огневки, с которой столкнулась природа Абхазии. Он напомнил, что бабочка, завезенная вместе с посадочным материалом в Сочи перед зимней Олимпиадой, за несколько лет уничтожила практически весь колхидский самшит на всем ареале его произрастания.

«В 2020 г. при поддержке ФАО был открыт на базе Абхазской научной лесной опытной станции небольшой питомник, где были испробованы разные способы возрождения самшита. И сегодня можно с уверенностью сказать, что система работает. Собранные первые семена, высеянные осенью 2020 г., уже дали «урожай». Ежегодно АбНИЛОС высеивает новые партии семян. Вырастить самшит из его семян – достаточно кропотливая работа, да и в природе семена не спешат прорастать. За десятилетия в почве, в естественных местах произрастания самшита накопилось определенное количество семенного материала. И только последние год-два мы получаем сигналы о том, что где-то пошел активный подрост», – написал Михаил Кирия.

Эколог подчеркнул, что не нужно спешить вырубать погибший самшитовый лес на низменностях Пицунды и других местах. Еще есть шанс, что и природным механизмом пойдет возобновление. А человек может лишь попытаться помочь в этом вопросе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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