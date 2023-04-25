Абхазская ветеранская оппозиционная организация «Аруаа» выступила против решения властей разрешить индивидуальным предпринимателям завозить в Абхазию товары через ингурский КПП. Они обратились ко всем ветеранам и гражданам с призывом готовиться к проведению митинга.

– Оппозиция призывает к митингу против завоза в Абхазию товаров из Грузии. Вы собираетесь в нем участвовать?

Тенгиз Джопуа: Думаю, да. Я против в данный момент принятия такого решения с учетом той ситуации, которая складывается вокруг нас, в данный момент точно не время для того, чтобы заниматься открытием границы для товаров со стороны Грузии. В принципе, у нас через границу с Грузией ввозились товары в виде технической помощи для ИнгурГЭС, у нас осуществлялось перемещение физлиц, они с собой тоже переносили ручную кладь, какое-то движение товаров все равно присутствовало до этого даже с существующими ограничениями. Но открывать границу для коммерческих партий, потому что до шестисот тысяч – это уже коммерческая партия, сомнительно, что это товары для личных целей. Я считаю, что в данный момент с точки зрения обеспечения безопасности государства это нецелесообразно, это неправильно. В настоящий момент точно этого нельзя делать.

Давид Дасаниа: Я в этом не собираюсь участвовать. Объясню свою позицию. Я эту власть критиковал и критикую, высокопоставленные чиновники нашей страны не являются реформаторами, но с отменой эмбарго на товары из Грузии для физических лиц не все так однозначно. Я хочу прямо и открыто спросить у тех, кто противостоит этому решению: где вы были, когда при бывших властях, ставших ныне оппозицией, через границу с Грузией проходила контрабанда? Из Грузии в разное время можно было завозить почти все, что угодно. Не завозили разве что автомобили из упомянутого списка. Сейчас из-за санкций, наложенных на Россию, резко подорожали запчасти и моторные масла на автомобили. Если их можно найти в Грузии по более дешевой цене, я ничего плохого не вижу в том, чтобы их сюда оттуда завозить.

Рауль Константинович Смыр, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., инвалид войны, кавалер ордена Леона: Я, как один из освободителей нашей Абхазии, я не то что присоединиться к митингу, я сегодня присоединюсь, если бы увидел ту инициативную группу, которая с оружием в руках поедет туда в Гал, на Ингур и встанет там, чтобы все перекрыть, потому что мы с тем государством, которое нас не признало, где они считают, что мы оккупированы Россией, я, конечно, готов там стоять всегда прямо на границе, чтобы все это было закрыто. Какие могут быть у нас с Грузией переговоры насчет торговли или насчет чего-то другого? Если будут проводить митинг, конечно, буду участвовать. Нас немало ребят в деревне, инвалиды, ветераны войны, конечно, мы будем принимать участие.

Денис Соломко: В митинге участвовать не собираюсь. Не считаю, что митинги – это действенные инструменты, хотя это является одним из неотъемлемых атрибутов демократического общества, когда люди могут выйти, выразить публично свое мнение. Но при этом считаю преступным торговлю с вражеским государством. В старые, давние времена абхаз врагу руку не подавал, не здоровался с ним, а мы, как бы этого не хотели, как бы не хотели мира, Грузия сегодня своей риторикой, своим поведением, отношением к нам, к нашему государству, является вражеским государством. Соответственно, пока не будут отрегулированы все гарантии безопасности, невозобновления военных действий, ни о какой торговле официальной речи быть не должно.

Алхас, гражданин Республики Абхазия: Конституция Республики Абхазия гарантирует каждому человеку его полное право на участие в митинге. Касаемо меня, вряд ли я буду участвовать в этом митинге против товаров из Грузии. А так, конечно, действия властей выглядят нелогичными. Президентом заявлялось, что существует угроза открытия второго фронта, что Грузия – это враждебное нам государство, у нас с ними мирный договор не подписан. И в этих условиях разрешается торговля с Грузией – выглядит, мягко говоря, нелогично.

Ричард Чкадуа: В митинге, скорее всего, участвовать не собираюсь. По мне митинги – не самая лучшая форма протеста в данном случае. Тут другой вопрос возникает: возможно ли межгосударственное соглашение между Абхазией и Грузией по любому вопросу, не только по этому? Насколько я понимаю, юридически это невозможно, так как Грузия не признает суверенитет Абхазии. Тогда по какому юридическому статусу можно провести соглашение о перевозке или ввозе товаров с Грузией? Я просто не могу понять. Насколько это все правомерно с точки зрения закона? И в каком статусе Абхазия будет представлена по этому соглашению?

Аслан Хагуш: Что касается митинга – к сожалению, здоровье не позволяет. Я не против вообще торгово-экономических отношении с другими государствами, но в данном случае – как? Я не понимаю торговлю с государством, с кем была война, нет мирного договора, нет договора о неприменении силы. При малейшей возможности это государство применит силу, чтобы вернуть обратно. О какой торговле идет речь? Есть какая-то гарантия, что товары, которые попадают к нам, соответствующего качества, не говоря уже о худшем. Я лично не верю, деньги деньгами, а мозги включать при необходимости никто не отменял.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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