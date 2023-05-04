Скандальные послания грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Будапештской конференции консервативных политических действий. Это мероприятие уже назвали «антиЛГБТ-форумом». Гарибашвили призвал к борьбе за права большинства, его поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, призвав всех консерваторов мира объединиться, чтобы «отвоевать власть у "прогрессистов-либералов"».

«Традиционные христианские консервативные семейные ценности» – для премьер-министра Ираклия Гарибашвили это основа и главное средство противостояния тем ложным ценностям, которыми, по его мнению, прикрывается современное зло:

«Например, через пропаганду ЛГБТК+, пытаясь законодательно узаконить смену пола для детей в обход родителей, навязать т.н. инновации, которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории. Легко управлять таким человеком – забывшим свою историю», – заявил Гарибашвили, обращаясь к участникам Конференции консерваторов (CPAC) в Венгрии. В 20-минутной речи Гарибашвили, говоря, как он заверил, от имени большинства грузинского общества, от своей партии «Грузинская мечта», не было и намека на то, что партия власти позиционирует себя как левоцентристскую и причисляет себя политической семье Партии европейских социалистов, второй по величине фракции Европарламента под названием «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

Конечно же, глава грузинского правительства убеждал аудиторию, что Грузия, как древний представитель христианского мира, заслуживает статус кандидата в ЕС. Что терпимость и толерантность у грузин в крови со времен средневековья. Вспомнил он и царя Давида Строителя, который в XI веке посещал мечети в дни мусульманских праздников. И что на маленьком пятачке в Тбилиси мирно сосуществуют столетиями православная, католическая, армянская церкви, мечеть и синагога. И что с этим и на законодательном уровне нет проблем, и что «Грузинская мечта» обеспечила стране «долгий беспрерывный мир», а антидискриминационный закон «строго защищает гарантированные Конституцией права наших граждан».

А дальнейшее содержание речи окончательно должно было убедить ультраконсерваторов, что у них с грузинским коллегой много общего:

«Однако мы также защищаем права большинства, для которых семья – это союз между мужчиной и женщиной. Где женщина – мать, а мужчина – отец. Мы защищаем права абсолютного большинства нашего населения, которое поддержало мою инициативу в 2014 году, на основе которой позже наша политическая партия внесла в Конституцию определение брака как союза между мужчиной и женщиной», – отметил Гарибашвили, и аплодисменты не заставили себя ждать.

Ираклий Гарибашвили восхитился премьер-министром Венгрии, назвав его «дорогим другом». Он напомнил венгерскому народу, как ему повезло иметь такого «мудрого и дальновидного руководителя».

Виктор Орбан не остался в долгу, но получилось у него это так, что в Тбилиси многие возмутились:

«Вот премьер-министр Грузии – мы можем многому у него научиться, – как маленькой стране удается жить в тени России, сохраняя свою страну и мир. Его знания очень ценятся здесь», – сказал Орбан в начале речи, полной нападками на либералов, которых он называл глобальной элитой прогрессистов, диктующих свои правила. Премьер-министр Венгрии сравнил либерализм с «вирусом», с которым нужно бороться, и нарисовал картину глобального правого движения, мобилизующегося для победы над «прогрессивными элитами». Орбан призвал Дональда Трампа вернуться к власти и заявил, что, если бы он был президентом, не было бы и войны в Украине. Он восхитился приходом к власти в Италии консерваторов, связанных корнями с Муссолини (правая партия «Братья Италии», основатели которой являются преемниками, хотя и не полными последователями, Национального альянса – партии, основанной сторонниками фашистского диктатора в 1945 году, вскоре после его смерти).

Орбан назвал Венгрию «инкубатором консерваторов», которые могут «отвоевать» власть и в других европейских странах и дойти до Брюсселя:

«Будут выборы в Европарламент (2024 г.), из которого наконец мы сможем выгнать прогрессивную элиту и начать осушение брюссельского болота».

Оппоненты власти ничего от этой конференции и, тем более, от выступления Гарибашвили не ждали, но слова Орбана о жизни в «тени России» многих возмутили. В оппозиции недоумевали, как можно было из 27 лидеров ЕС выбрать для дружбы самого большого евроскептика, к тому же лояльного Путину, – Орбана. Говорит депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Быть в тени России – значит, быть ее сателлитом. Ираклий Гарибашвили отправился на собрание, где считают, что, да, Грузия, Украина должны быть сателлитами России, и Запад из-за этого не должен противостоять России. Своим участием в таком форуме Гарибашвили подтвердил, что он именно так все и представляет».

«Под тенью Орбан имел в виду российскую оккупацию», – пояснил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, который остался доволен выступлением Ираклия Гарибашвили и недоумевал, почему критики в его посланиях услышали дискриминационные посылы:

«Вот где обнаружили в речи насилие или же ущемление прав меньшинств? Наоборот, грузинское государство, особенно в последние годы, обеспечивает максимальную защиту прав любых меньшинств», – спрашивал Мамука Мдинарадзе.

Это не так, считают оппоненты. Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили напомнила, что, говоря с высокой трибуны о защите семейных традиций, Ираклий Гарибашвили на самом деле не думает о них. Он так и не встретился с матерями детей с диагнозом ахондроплазия, которые более двух недель требуют с ним встречи.

О какой защите прав меньшинств заявляют лидеры «Грузинской мечты»? – возмущались сегодня критики, когда власти открыто поддерживают гомофобные группы, устраиваемые им погромы, когда большинство этнических меньшинств исключены из социальной, экономической и политической жизни Грузии. Одним из показателей того, что властями не учитываются интересы недоминантных религиозных групп, можно считать и то, что, несмотря на предвыборные обещания еще 2012 года, в Батуми до сих пор не построена мечеть, и верующим приходится молиться на улице, а Гарибашвили остается хвалиться мечетью, построенной при царе Давиде Строителе, но не при правлении «Грузинской мечты».

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