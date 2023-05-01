Актом патриотизма назвали сегодня в «Грузинской мечте» мероприятие, организованное 30 апреля певцом и сторонником правящей силы Гией Гачечиладзе. Митинг под девизом «За мир мы идем для будущего наших детей» состоялся вчера вечером в Тбилиси на площади Первой республики. Выступавшие на нем благодарили власти за то, что те спасли Грузию от войны, поднимали вопрос нейтралитета, осуждали политику западных стран и политику, основанную на либерально-демократических ценностях. О российской оккупации не прозвучало ни слова.

«Главное послание – это мир и еще раз мир», – сказал по завершении митинга организатор мероприятия певец Гия Гачечиладзе Общественному вещателю и добавил:

«Еще одно главное послание: покончить с манипуляцией и использованием имени народа. Кому не лень, все говорят от имени общества и народа, а интерес народа абсолютно в другом».

При этом и сам Гачечиладзе, сценический псевдоним которого Уцноби, то есть «незнакомец», не погнушался прибегнуть к хорошо известным уловкам. Чтобы привлечь большую аудиторию, он заранее сообщил, что споет для них новую песню – это к концу митинга, а до его начала на большом экране, смонтированном на площади первой Республики, запустили матч «Наполи», в котором играет любимый всеми грузинский футболист Хвича Кварацхелия. И некоторые респонденты Грузинской службы Радио Свобода так и отвечали на вопрос: «почему собрались на площади Республики?»

– Чтобы матч посмотреть, вместе поболеть за Хвичу.

Ответа по существу не было и у многих других респондентов, которых опрашивали журналисты:

– Хочу встретить своих, повидаться с ними.

– Я люблю свою церковь, я люблю своего Всевышнего, своего Бога, патриарха…

Тенгиз Джавахишвили, один из участников акции, под слоганом «За мир мы идем ради будущего наших детей» оказался чуть ближе к настроениям организаторов и выступающих:

– Мне не нравится, что везде кричат про Европу, зачем она нам нужна? Я вот этих «лесбийцев» не переношу.

Нетерпимость таких, как Тенгиз Джавахишвили, отразилась в итоговом обращении организаторов митинга к властям. Под последним, 8-м пунктом значится призыв к «запрету ЛГБТ-пропаганды». Актер, бывший депутат парламента от «Грузинской мечты» Заза Папуашвили зачитал весь текст, в том числе и этот пункт:

«Для нас мама будет мамой, а папу все будем называть отцом – без всякой нумерации и XY-ов! Для нас семья будет – союз мужчины и женщины. Мы не допустим отравления и «обработки» наших детей и молодежи развратными гендерными дисциплинами и идеологиями!»

Авторы обращения не уточнили причину своих переживаний, ведь «Грузинская мечта», вопреки протестам правозащитников, уже годы как внесла в Конституцию страны определение семьи как исключительно союза мужчины и женщины.

Выступления сторонников власти были полны антизападной риторики, они объявили о том, что Саломе Зурабишвили больше не имеет их поддержки, а значит, «у нее нет легитимности». Винили ее и за критику власти и поддержку проевропейского будущего страны. Евроатлантическое будущее, которое переходным пунктом значится в грузинской Конституции, предложил пересмотреть бывший депутат от правящей силы в тбилисском сакребуло Вахтанг Шакаришвили:

«Нужно обсудить, что в этом новом мироустройстве является реальным гарантом безопасности, сохранения мира. Нереалистичные планы вхождения в какой-либо военный союз или же нейтралитет и неприсоединение?»

Слова Шакаришвили о том, что судьба Грузии будет решаться в Тбилиси, а не в Брюсселе и Вашингтоне, и что Западу не удастся установить в стране «посольствократию», встретили аплодисментами.

И речи других выступавших были полны антизападной риторики и хвалебных слов в адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. На провластном митинге призвали сохранить идентичность, уникальность грузинского народа, его многотысячелетнюю историю, полифонию, другие культурные ценности, авторы призвали власти принять действенные меры для улучшения демографической ситуации, «создания суверенной экономики», а также запретить обучать молодежь по западным образовательным программам. А главное – дать правовую, политическую оценку правления «Нацдвижения» за 2003-2012 годы.

Правда, участники митинга жаловались, что народу было немного, а молодежи не было практически вообще. В отличие от тех многотысячных акций протестов, где молодые люди, желающие видеть Грузию в ЕС и не желающие принятия закона об иноагентах, составляли костяк.

Негативные оценки критиков по поводу вчерашнего мероприятия в «Грузинской мечте» не приняли, ничего зазорного не увидев в том, что большую часть присутствующих на митинге составляли сотрудники госучреждений, которых организованно привозили на митинг на микроавтобусах. Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе сердечно поблагодарил организаторов и участников «пламенного патриотического митинга», не увидев в их заявлениях нетерпимости к демократическим ценностям.

Пропитаться таким же духом патриотизма и национальными идеями посоветовал оппозиционерам спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Я увидел, что это была акция, пронизанная грузинской идеей, национальными интересами. Я бы призвал оппозицию задуматься об этих идеях, пусть они вернут в свой словарный запас слова «национальный интерес» как определяющий принцип в принятии решения».

Поощрением нетерпимости, укреплением пророссийской политики назвали оппоненты власти вчерашнюю демонстрацию. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обратил внимание, что за несколько часов мероприятия, говоря об угрозах страны, ни один из выступавших не вспомнил о российской оккупации:

«Мы услышали риторику «Грузинской мечты». Раньше такие заявления делали пророссийские группы (Альянс патриотов, Альт-Инфо), теперь это стало государственной идеологией. В 35 километрах от Тбилиси стоят российские оккупационные силы, и ты об этом не говоришь, как о главной угрозе безопасности. Значит, ты подкуплен Россией!» – возмущался Паата Манджгаладзе.

Специалист по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акубардия обратила внимание на следующее:

«Здесь было заявлено о смене внешнего вектора. Объявление нейтралитета – это российская повестка дня, нападки на Запад также входят в интересы России, и все это очень близко к нарративам «Грузинской мечты». Там уже от пропаганды приступили к осуществлению антиамериканской, антизападной политики. Мы увидели Грузию 90-х годов прошлого века, где было только прошлое, но не будущее».

Многие критики печальным назвали тот факт, что через 11 лет после прихода к власти «Грузинской мечты» ее сторонники вновь требуют от нее правовой и политической оценки власти «Нацдвижения». И это при том, что бывший президент Михаил Саакашвили сидит в тюрьме, а другие его соратники уже отбыли срок (Вано Мерабишвили) или объявлены в розыск.

Организацию подобного ультраконсервативного мероприятия многие расценили как предупреждение представителям ЛГБТ-сообщества и активистам не заявлять о своих правах 17 мая, в День борьбы с гомофобией. Это может быть и своеобразной поддержкой премьер-министра Гарибашвили, который намерен принять участие в конференции ультраконсерваторов в Венгрии на этой неделе.

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