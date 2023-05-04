Пока президент Украины Владимир Зеленский анонсирует скорый «визит» своего российского коллеги и тезки в Гаагу, Москва обвиняет Вашингтон в том, что именно он стоит за атакой беспилотников на Кремль. В экспертном сообществе разошлись во мнении – салют над резиденцией Владимира Путина является несанкционированной ночной инсценировкой российских спецслужб или показателем того, что Россия не может защитить от украинских атак даже самый охраняемый объект в стране.

«Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира – того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Уверен, что это произойдет, когда мы победим. А мы победим!» – такими словами Владимир Зеленский начал свое выступление в Международном уголовном суде. Президент Украины прибыл с визитом в Нидерланды в очередной попытке еще сильнее консолидировать европейское сообщество перед лицом российской угрозы.

Зеленский уверен: только дав украинцам наиболее дальнобойные и современные системы вооружений, европейцы смогут спать спокойно, не опасаясь новой разрушительной войны:

«Пожалуйста, также вспомните украинцев, которые могли бы остаться живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире, и мы это сделаем. Мы не можем остановить агрессивные войны, но мы можем победить агрессию как преступную идею, которая зарождается в сознании человека, привыкшего к безнаказанности. Если посмотреть на агрессивные войны, то у них у всех есть одна общая черта – виновники войны не верили, что им придется отвечать за то, что они сделали».

Впрочем, пока именно Москва обещает призвать к ответу Киев и Вашингтон за атаку на Кремль. На фоне призывов к немедленной жесткой реакции – от предложений российских пропагандистов сбить самолет Зеленского до размышлений главного московского «ястреба» – бывшего президента, а ныне заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что теперь России не остается ничего другого, кроме как ликвидировать все руководство Украины, Кремль пытается представить дело так, что за появлением в небе над главной резиденцией Владимира Путина стоит именно Вашингтон.

«Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Белом доме обвинения Москвы назвали «нелепыми». С таким заявлением выступил представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби, обвинивший Пескова во лжи:

«Соединенные Штаты никакого отношения к этому не имеют. Мы даже точно не знаем, что там произошло. Но я могу вас заверить, что США никак к этому не причастны. Песков просто лжет, вот и все».

В то, что за атаками на Кремль может стоять Киев или Вашингтон, не верит и часть экспертного сообщества. Так, аналитики американского Института изучения войны отмечают: учитывая собранную вокруг и в самой Москве эшелонированную систему ПВО, проникновение дронов в особо охраняемый сектор просто исключено.

Тем не менее другие эксперты считают, что это возможно, и говорят о том, что Москва защищена вовсе не так хорошо, как это пытались представить россиянам их руководители. Так, в частности, считает старший научный сотрудник американского института Джона Хопкинса Александр Виндман:

«Украинцы уже много-много месяцев пытаются это сделать – нанести удар по важнейшему стратегическому объекту, причем не с военной точки зрения. Это не победа в войне, это сообщение о том, что Россия не может просто продолжать атаковать украинские города и не получить какой-то ответный удар или какие-то последствия. Сейчас идет разговор о том, было ли это инсценировкой, предлогом для того, чтобы затем наброситься на Украину, продемонстрировать, что Украина является своего рода террористическим государством. Я думаю, что это немного надуманно. Они уже нападают на украинские города и мирное население. Они уже делают это».

Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Самюэл Бендет:

«Технически это возможно. Украина имеет несколько типов дронов, которые могут соответствовать техническим характеристикам. Например, ее недавно разработанный беспилотник UJ-22 действительно может летать на большие расстояния. Этот дрон может пролететь несколько сотен километров, и он использовался в предыдущих атаках. Если на самом деле это был украинский беспилотник, который смог проникнуть в Кремль насквозь, это говорит о сильных проблемах в российской системе ПВО и РЭБ, если они действительно не смогли остановить этот дрон. Так что это может быть символическим ударом в самое сердце Москвы, чтобы продемонстрировать, что практически ни одна часть европейской части России не застрахована от украинских атак».

На то, что украинские беспилотники проникают на российскую территорию, могут указывать и внезапные возгорания на нефтеперерабатывающих заводах. Только за минувшую ночь пожары на подобных объектах вспыхнули в Краснодарском крае и соседней Ростовской области. Причем глава последней Василий Голубев заявил, что причиной стала именно атака беспилотника. А утром еще один дрон был сбит в небе над Воронежем, как будто иллюстрируя фразу, приписываемую самому Путину и давно ставшую мемом – о том, что, «если НАТО вторгнется в Сирию, мы начнем бомбить Воронеж». Теперь эти слова многим уже не кажутся шуткой.

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