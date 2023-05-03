Кремль атакован неизвестными беспилотниками – пресс-служба президента Путина обвиняет Киев и грозит местью. В офисе Зеленского считают инцидент провокацией, которой Москва пытается оправдать свои собственные военные преступления. При этом появление в московском небе дронов, кому бы они ни принадлежали, может обернуться большими неприятностями для президента Путина.

Два взрыва прямо над Кремлем – на распространенных кадрах отчетливо виден беспилотник, уничтоженный в непосредственной близости от купола резиденции Владимира Путина. В самом Кремле утверждают: это не что иное, как попытка покушения на главу российского государства, и угрожают «ответными мерами»:

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», – говорится в заявлении пресс-службы российского президента, опубликованном на сайте Кремля.

В сообщении также отмечается, что оба беспилотника были выведены из строя, сам президент не пострадал:

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В Киеве причастность к инциденту отвергают, подчеркивая, что целью Украины является освобождение оккупированных территорий, а не Москва. Более того, советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк считает происшествие с беспилотниками провокацией Кремля, целью которой было оправдание собственных терактов в отношении Украины:

«По поводу беспилотников над Кремлем – это кристально ясно и достаточно очевидно, но я все же озвучу. Во-первых, конечно, Украина здесь ни при чем, потому что никаких военных задач это не решает. Во-вторых, нам, безусловно, важно уничтожить все российские военные объекты на оккупированных территориях, чтобы ускорить деоккупацию. Именно это является нашей стратегической задачей. В-третьих, любые другие действия будут трактоваться Россией как террористические акты, что позволит России оправдать свои крупномасштабные террористические удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому очень важно сообщить о двух странных событиях, которые произошли сегодня. Во-первых, это задержание в Крыму предполагаемых украинских диверсантов, которые якобы планировали совершить террористические акты. А во-вторых – беспилотники над Кремлем свидетельствуют о том, что Россия готовит определенный информационный фон для оправдания собственных крупномасштабных терактов. Так что посмотрим, что Россия собирается делать. Еще раз подчеркиваю: атаковать Кремль беспилотниками не является целью Украины».

Тем не менее, несмотря на то, что Киев отрицает причастность к появлению беспилотников в небе над Кремлем, многие комментаторы сочли инцидент своеобразным посланием российским властям. Если за дронами все же стоит Украина, то это недвусмысленный сигнал – отныне Москва находится в радиусе поражения. И если в этот раз было всего два беспилотника, то в следующий их число может исчисляться десятками. И тогда расчеты ПВО, прикрывающие российскую столицу, могут и не справиться со своей задачей. Тем более символично это смотрится в преддверии 9 мая, когда на Красной площади должен состояться военный парад. И возможное появление в этот день в московском небе беспилотников нероссийского или иранского производства произведет на россиян куда большее впечатление, чем вся собранная в центре Москвы военная техника.

Для Киева же, по мнению аналитиков, сегодня счет идет на дни – ему необходимо в самое ближайшее время продемонстрировать западным союзникам свою возможность побеждать. Иначе он рискует потерять нынешнюю поддержку западных правительств, которым все труднее объяснять своим избирателям, куда идут их деньги. И если еще буквально на днях президент Украины Владимир Зеленский обещал начать долгожданное наступление, вне зависимости от того, получит Киев все необходимое вооружение или нет, и предупреждал, что война обещает быть долгой, то сейчас настрой украинского лидера заметно оптимистичнее:

«Эта война идет таким образом, что мы всегда должны проявлять себя на поле боя. Сначала продвигаемся вперед и показываем, что за три дня нас не победить, потом получаем какое-то оружие. Снова наступаем, просим дальнобойную артиллерию. Это нелегкие успехи, но после этого нам дают определенное оружие. Поэтому я уверен, что скоро у нас будут самолеты. Потому что мы скоро проведем наступление, и после него, я уверен, нам дадут самолеты. Я бы предпочел, чтобы было наоборот, нам так было бы легче, но мы имеем то, что имеем, и благодарны за все».

У стран Запада есть свои ограничения. Помимо политических сложностей с поставками новых современных систем вооружений, в том числе истребителей F-16 или дальнобойных ракет, остро стоит проблема нехватки боеприпасов. В настоящее время украинцы за месяц расходуют больше снарядов, чем США производят за год. И хотя Запад активно инвестирует в новые производственные мощности, но на это уходит время. По мнению экспертов, Киев будет вынужден атаковать независимо от того, получит он все необходимое к началу наступления или нет. И в Москве об этом знают и готовятся к обороне, также стараясь пополнить свои арсеналы.

«Действия российских вооруженных сил в «специальной военной операции» во многом зависят от своевременного пополнения боеприпасов, оружия и средств поражения. Руководство страны поставило перед оборонными предприятиями задачу в короткие сроки увеличить темпы и объемы производства. Необходимые меры приняты. В настоящее время введено в действие межведомственное взаимодействие. Оно координирует работу всех отделов и быстро решает проблемы. За выполнением гособоронзаказа ведется круглосуточный контроль. Он включает в себя контроль на всех этапах – от договорных и финансирования до поставок товаров в армию», – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Впрочем, то, что говорит министр обороны, – это одно, а то, как обстоят дела на передовой в действительности, – совсем другое. В частности, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркивает: ему критически не хватает боеприпасов и если ситуация не изменится, то наемникам придется принять «героическую смерть» в бою. О том, чтобы победоносно наступать, речи даже не идет.

«Если компании суждено погибнуть, то не от рук украинской армии или НАТО, а из-за наших отечественных подонков-бюрократов. Предлагаю разместить объявление на «Авито». Я обменяю это оружие на миллионную армию на 300 тонн артиллерии ближнего действия в сутки. 300 тонн в сутки ближней артиллерии – это 10 полностью загруженных контейнеров, совсем не много. Если взять гипотетическую численность армии в 30 000 человек, то 300 тонн боеприпасов – это 10 кг на человека в сутки. Нам не дают более трети».

Но российское Минобороны продолжает настаивать: с обеспечением подразделений всем необходимым проблем нет.

«В результате количество закупаемых основных видов оружия возросло в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом, а по особому спросу оружия возросло в семь раз. В этом году мы уже поставили достаточно боеприпасов, чтобы нанести эффективный удар по врагу».

Также в Москве отрицают и информацию о катастрофических потерях, которые несут российские войска, пытаясь взять Бахмут. По данным представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, за последние пять месяцев Россия потеряла до 100 тысяч человек, из них 20 тысяч погибшими. При этом половина потерь приходится на силы ЧВК «Вагнер». Но в Кремле подчеркивают: доверять можно только данным российского Минобороны.

«Они как будто взяты из воздуха. Вашингтон не имеет возможности назвать какие-либо правильные цифры. У них нет таких данных. Мы должны ссылаться только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России».

При этом, несмотря на заявления Москвы, у России явно проблемы как с пополнением личного состава, так и вооружений. Владимир Путин, безусловно, хочет громких успехов, но чем агрессивнее российские операции, тем больше потерь несут российские войска и тем скорее глава Кремля снова окажется перед трудным выбором, как восполнить недостаток войск. Для этого потребуется либо новая волна мобилизации, либо отправка призывников. Оба варианта вряд ли будут популярны, и Путин, очевидно, не торопится принимать подобные решения, особенно перед сентябрьскими региональными выборами.

Получается, что пока Запад подталкивает Киев к наступлению, Москва неохотно готовится к обороне, полагаясь лишь на надежду пересилить волю Украины к сопротивлению и готовность Запада ее финансировать.

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