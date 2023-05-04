Хулиганское цитирование Ардзинба, Искандера, Шинкуба?

Сотрудники Управления внутренних дел по городу Сухум задержали представителей молодежного движения «ХарахПицунда», они развешивали баннеры, чтобы выразить свое отношение к наиболее острым проблемам, которые обсуждаются в обществе. Двоим из них вменили в вину статью 166 «Мелкое хулиганство», сославшись на несогласованность акции. Наказание предусмотрено в виде штрафа в размере 120 рублей. Однако, ни юрист аппарата Уполномоченного по правам человека, ни общественность не согласны с подобной квалификацией и тем, что высказывание своего мнения приравняли к хулиганству.

В половине шестого утра сотрудники Управления внутренних дел по городу Сухум задержали молодых людей из движения «ХарахПицунда». Они попытались развесить в столице баннеры с цитатами из Владислава Ардзинба, Фазиля Искандера, Баграта Шинкуба, из Конституции Абхазии, чтобы напомнить гражданам о проблемах, которые касаются суверенитета страны и ее безопасности. Девушек отпустили через три часа без составления протокола, на двоих ребят составили протоколы и вменили им статью 166 «Мелкое хулиганство».

Все были вежливы, но это было незаконно

Лия Агрба, представитель молодежного движения «ХарахПицунда», юрист, рассказала о том, как проходила акция, за которую сотрудники Горотдела задержали ее и других участников:

«Мы просто развешивали баннеры. Эту акцию нам не нужно согласовывать, у нас в группе есть юристы, мы консультировались по этому вопросу. Мы объяснили это сотрудникам, которые, видимо, этого не знали, но теперь знают, что нас задержали на незаконных основаниях.

– Лия, в чем состояла ваша акция и в какой момент вас задержали?

Мы просто хотели напомнить людям, что такие проблемы есть

– Мы выбрали какие-то места, которые по нашему мнению будут заметны и где эти баннеры не будут никому особенно мешать. Но будут каким-то напоминанием для людей, что есть вопросы, о которых нужно переживать, о которых нужно заботиться. И вот мы просто хотели напомнить людям, что такие проблемы есть.

– Вас задержали в тот момент, когда вы вывешивали баннеры?

– Ребята разделились на несколько групп, нас задержали, когда мы уже повесили один баннер на эстакаде на Турбазе. А другая группа – они только успели сесть в машину и отъехать, их остановили до начала мероприятия.

– Сколько человек доставили в УВД?

– Сюда доставили десять человек. С половины шестого мы вот здесь.

– Как к вам относились сотрудники милиции?

Единственное, что надо сказать, что все это сделано незаконно

– Они были очень вежливы, никто друг другу не хамил, мы – очень вежливо разговаривали и с нами очень вежливо разговаривали, в этом смысле у нас никаких проблем нет. Единственное, что надо сказать, что все это сделано незаконно. Вот о чем мы хотим сказать.

– Столько часов они вас держали, с какой целью? Зачем? Какие вопросы они вам задавали?

– К нам не было особенно никаких вопросов. Я так поняла, что им нужно было пресечь действие, которое, как нам объяснили, было не санкционировано. Мы им объясняли, что это не нужно санкционировать, но нас никто не слушал.

– Сейчас без двадцати десять. На данный момент, что с вашими ребятами? Где они?

Это – наше имущество, это – наш труд, мы все делали на свои средства, мы очень старались и нам обидно, что с нами вот так поступили

– На каждого из ребят составят протоколы, на девочек сначала должны были тоже составить протоколы, но потом было принято решение, что протоколы составят только на мальчиков. Очень хотелось бы подчеркнуть, что мальчики не участвовали в развешивании баннеров, развешивали только девочки. На тот момент, когда они были задержаны, один мальчик просто сидел в машине, а другой просто стоял и снимал. Сейчас они отвечают на вопросы сотрудников. На них составляют протоколы по 166 статье («Мелкое хулиганство»). Они изъяли наши баннеры, они сказали, что не знают, что будет с нашими плакатами, будут ли они их нам возвращать. Это – наше имущество, это – наш труд, мы все делали на свои средства, мы очень старались и нам обидно, что с нами вот так поступили.

– Расскажи о содержании баннеров?

– Там было цитирование нескольких статей Конституции, был стих Лакоба, была цитата Фазиля Искандера и цитата Владислава Ардзинба. Еще у нас были лозунги, которые отражают нашу позицию по некоторым острым вопросам, например, что мы против закона об апартаментах. Наш посыл в том, чтобы напомнить людям о том, что мы можем говорить и что нам есть, что сказать. Что у нас есть проблемы, о которых нам нужно говорить, их не нужно замалчивать, нужно разбираться и стараться что-то с этим сделать. Наш принцип: «Мы не молчим, мы говорим»!»

Рашид Тания, другой представитель движения «ХарахПицунда», после шести часов, проведенных в УВД с дознавателями, ответил на вопрос о том, оказывалось ли на ребят давление и какие аргументы были у тех, кто вменил им в вину хулиганство:

«Естественно, психологически это давит, когда ты не понимаешь, за что тебя задерживают, просят заехать во двор УВД города и возникает вопрос: «За что»? Мы не успели ничего развесить, нас просто сразу остановили.

– Вам вменили мелкое хулиганство, вам объяснили, в чем оно заключается?

– Аргументов не было, когда мы говорили, что данная акция никак не подпадает под статью 166 Административного кодекса, они утверждали обратное, хотя была консультация с юристами, которые сказали, что любой человек имеет право развесить баннер в месте, которое не охраняется.

– Протоколы вы подписали?

– Мы написали, что мы отказываемся от вменяемых нам обвинений, и подписались под тем, что мы отказываемся от того, что там написано».

Рашид также пояснил, что участники акции выбрали ранее утро, чтобы не создавать никому помех и не мешать дорожному движению, так как часть баннеров планировали вывесить вдоль дороги.

Сотрудники милиции нарушили закон и необоснованно ограничили права активистов

Уполномоченная по правам человека Анас Кишмария откликнулась на сообщение о задержании ребят из молодежного движения сразу. Она провела в УВД несколько часов и поделилась своим пониманием ситуации:

«Под утро ребят задержали за развешивание плакатов-баннеров. УВД предъявило им статью «хулиганство», потому что они нарушали общественный порядок. Администрация была не в курсе, что они планируют развешивать. Касаемо баннеров и листовок, которые были развешаны, УВД будет проводить проверку на соответствие законам. В принципе были листовки, связанные с цитатами наших деятелей. Под утро привлекли внимание группы молодежи, которые показались сотрудникам подозрительными.

– А вы, как омбудсмен, согласны с тем, что молодым людям нельзя ходить в пять часов утра, потому что это привлекает внимание милиции?

– Мы будем оспаривать».

К концу дня появилось заявление Уполномоченной по правам человека Анас Кишмария, где говорится о том, что действия сотрудников милиции в отношении членов молодежного движения «ХарахПицунда» нарушают законодательство Республики Абхазия, в частности, ряд статей Конституции: статью 14 (свобода мысли и слова), статью 16 (свобода передвижения) и статью 17 (проведение мирных акций). Действия представителей «ХарахПицунда» нельзя квалифицировать как нарушение общественного порядка, а проведение данной акции не требовало согласований и разрешений органов местного управления. Право на свободу мысли и слова активистов было необоснованно ограничено сотрудниками милиции. В действиях активистов «ХарахПицунда», по мнению омбудсмена, отсутствовали признаки «мелкого хулиганства». Анас Кишмария выразила готовность и в дальнейшем оказывать содействие в восстановлении нарушенных прав членов молодежного движения «ХарахПицунда».

Высказывание собственного мнения приравняли к хулиганству

Экс-заместитель Генерального прокурора и представитель партии «Аидгылара» Эшсоу Какалия считает вменение статьи «мелкое хулиганство» незаконным и несправедливым:

«Дознание должно быть законным и справедливым. В данном случае оно и не законно, и несправедливо. Нам предоставили протокол, в соответствии с которым молодым ребятам предъявлено «мелкое хулиганство», в чем оно проявилось для меня, честно говоря, осталось загадкой. А что касается общественной оценки, когда общество доходит до такой точки, что молодежь вынуждена развешивать плакаты с цитатами президента, Фазиля Абдуловича и прочие цитаты и за это их задерживают и доставляют в Управление органов внутренних дел, это – очень нехороший знак, очень не здоровый знак, на мой взгляд. Сейчас мы соберемся и будем думать, как на это реагировать и что делать».

Юрист Саид Гезердава уверен, что никакого состава 166 статьи в действиях представителей «ХарахПицунда» не было, и нельзя соглашаться с тем, что в Абхазии высказывание своего мнения приравняли к хулиганству:

«Если мы откроем закон и посмотрим статью о массовых мероприятиях в Республике Абхазия, то мы не увидим там такой формы, этот закон сюда не подходит, здесь вообще не понятно, что надо санкционировать? И я не вижу никакого состава хулиганства, поскольку хулиганство – это нарушение общественного порядка, оно должно в какой-то форме выражаться, которая нарушает этот порядок. Каким образом получается, что свобода выражения мнения у нас в республике нарушает общественный порядок? Вот к чему мы сейчас приходим. Здесь вопрос совсем не значительной ответственности, там всего лишь штраф в размере 120 рублей, но с этим соглашаться нельзя, поскольку их акцию низвели до уровня мелкого хулиганства. С моей точки зрения, это надо обжаловать в суде».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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