Грузия начала ремонт на КПП «Казбеги – Верхний Ларс»

Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву «для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рахмона.

В нём сказано, что 5 мая состоялся телефонный разговор Рахмона с Путиным, в ходе которого «президенты отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнёрства» и поздравили друг друга с 78-й годовщиной Дня Победы.

О том, принял ли Рахмон приглашение Путина, и если да, то когда именно он посетит Москву, не сказано. «Известия» со ссылкой на пресс-службу таджикского президента сообщают, что решение о поездке Рахмона в Москву ещё не принято.

Ранее сообщалось, что на параде 9 мая в Москве будет присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что других иностранных лидеров на парад не приглашали, поскольку годовщина победы в Великой Отечественной войне не круглая. Почему Путин решил пригласить Рахмона, пока неясно. В Кремле о разговоре ещё не сообщали.

В ночь на 3 мая кремлёвскую резиденцию Владимира Путина атаковали два беспилотника. Никто не пострадал. Российские власти обвинили Украину в организации атаки, назвав случившееся покушением на президента. Киев причастность к запуску беспилотников отрицает.

После атаки в Москве ужесточили меры безопасности. Парад 9 мая, как заявил Песков, пройдёт по плану, Путин должен будет находиться на Красной площади на трибуне.

Рахмон был единственным зарубежным лидером, посетившим парад в Москве 9 мая 2021 года. В 2022 году, после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, на параде не было ни одного иностранного лидера.