Россия наращивает импорт продукции через Грузию – об этом свидетельствуют как внутренние, так и внешние индикаторы. В списке товаров, проходящих в Россию через Грузию, могут фигурировать и товары двойного назначения, и подпадающие под классификацию предметов роскоши дорогие автомобили. Впрочем, согласно отчету службы доходов Грузии, любые товары, попавшие в санкционный список западных стран, подлежат строгому таможенному контролю со стороны Грузии.

По данным Грузстата, в первом квартале 2023 года внешнеторговый оборот Грузии составил рекордные 4 миллиарда 784 миллиона долларов США, что на 22,1% превышает соответствующий период предыдущего года. При этом рост торговли наблюдается как в направлении экспорта, так и импорта, соответственно, на 24% и 27%.

Примечательно, что тройку крупнейших экспортеров неожиданно возглавила Армения, которая за аналогичный период прошлого года утроила закупки продукции (с 75 до 217 миллионов долларов). Впечатляющую динамику экспорта демонстрируют Киргизия – рост в 15 раз, Казахстан – рост в пять раз, и Россия – (рост на 61%).

По информации The New York Times, именно Армения и Казахстан фигурируют в списке стран, через которые, согласно статье, отмечен резкий рост объемов продажи микросхем и других электронных компонентов в Россию.

«Отчет, опубликованный во вторник независимой группой Conflict Armament Research, которая исследует российское оружие, найденное на поле боя, обнаружил первый известный пример использования Россией чипов, изготовленных после начала вторжения. В одном из документов говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию», – пишет The New York Times.

Этот маршрут (Черное море – Грузия – Армения – Грузия – Россия) используют многие импортеры. Основная причина – низкая стоимость этого маршрута. По косвенным свидетельствам, он также является наиболее удобным: в памяти свежи события подрыва Крымского моста. По версии ФСБ, именно по этому маршруту взрывчатка попала в Россию.

По версии Москвы, грузовик со взрывчаткой из Одессы проделал путь до Болгарии, потом прибыл в грузинский порт Поти, дальше переехал в Армению, сменил владельца, затем на обратном пути опять через Грузию до КПП «Казбеги – Верхний Ларс» и, наконец, попал на территорию России в Армавир. Получается, что груз четыре раза пересекал грузинские таможенно-пропускные пункты без всяких последствий.

Профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе считает, что из-за многократного роста транзитных перевозок Грузия физически лишена возможности досматривать каждое транспортное средство или контейнер, который пересекает пункты пропуска из страны. Многократный рост экспорта экономист объясняет безальтернативностью маршрута, которую приобрела Грузия после закрытия европейского направления для России.

«Через нас проходит важнейший транспортный коридор, в котором Грузия стала ключевым транзитным игроком. С осуществлением контроля за растущим объемом грузов не справляются даже развитые страны. Разумеется, нельзя исключать, что через нашу территорию осуществляется провоз товаров двойного назначения. Грузия не в состоянии проверять каждый транзитный товар – это ответственность стран, откуда его высылают. Разумеется, при поступлении такой информации из-за рубежа меры будут приняты, но, если вскрывать каждый контейнер, перевозки фактически остановятся. Пока транзит работает, у него будут и отрицательные, и положительные аспекты, от этого никуда не деться».

Примечательно, что в январе-марте 2023 экспорт автомобилей в Россию в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос в 10 раз. В целом, в первом квартале Грузия импортировала автомобилей на сумму 474 миллиона долларов, а экспортировала на 412 миллионов.

По сообщению некоторых российских СМИ, в России подошли к концу запасы новых иностранных автомобилей массового сегмента. На сайтах официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Renault и Hyundai сообщается о наличии в общей сложности 313 автомобилей среднего ценового сегмента. Поэтому российские дилеры делают ставку на подержанные автомобили премиум-сегмента.

И здесь в качестве ключевого пункта перевозки автомобилей выступает Армения. В интернете есть множество публикаций, в которых предлагают поставить автомобили любой ценовой категории.

Василий Воинов – автодилер, в настоящее время живет в Тбилиси. На своем YouTube канале он рассказывает, как помогает клиентам покупать автомобили модели Tesla. Его канал ориентирован на русскоязычных пользователей.

Многочисленные публикации в СМИ по этому поводу вынудили Службу доходов Министерства финансов Грузии выступить с опровержением того, что Грузия только сейчас приступила к исполнению введенных международных запретов, ограничивающих ввоз автомобилей класса люкс в Россию.

Как поясняют в ведомстве, таможенные правила не претерпели изменений, а транзит, экспорт и реэкспорт осуществляются в полном соответствии с международными нормами и правилами.

«В частности, запрещается прямо или косвенно продавать, передавать, доставлять или вывозить автомобили из Европейского союза в Российскую Федерацию любому юридическому или физическому лицу, если стоимость автомобиля превышает 50 тысяч евро, также запрещается ввоз легковых автомобилей из США в Российскую Федерацию, если стоимость автомобиля превышает 50 тысяч долларов», – говорится в заявлении.

Впрочем, судя по рассказам российских дилеров, обойти регуляции грузинского Минфина проще простого. Дилеры на деньги клиента покупают автомобиль без растаможки в Грузии, перегоняют его в Ереван, где переоформляют его на собственника. После этого новый владелец возвращается в Россию на автомобиле.

По словам участников этой схемы, удобнее купить машину в Грузии, растаможить в Армении, а потом вернуться в Россию на машине через Грузию.

Если автомобиль уже прошел таможню в Армении, согласно таможенным правилам Евразийского экономического союза, после выезда из Армении и при въезде в Россию повторное оформление уже не требуется.

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