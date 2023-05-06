Абхазия участвует в международной акции «Огонь памяти»

Основные разногласия касаются Нагорного Карабаха, но не только этого, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, по каким вопросам остались разногласия у министров иностранных дел Армении и Азербайджана после вашингтонских переговоров.

«Хотя в Праге и Сочи было зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, мы до сих пор не можем прийти к согласию по формулировкам в проекте мирного договора, которые дали бы нам уверенность в том, что Азербайджан признает 29 800 квадратных километров территории Армении», – заявил глава правительства Армении в интервью Радио Азатутюн в ходе визита в Прагу.

Никол Пашинян подчеркнул, что в отношении прав армян Нагорного Карабаха есть разногласия, и они сохраняются.

«Следующее: любой договор, даже самый недвусмысленно написанный, имеет разночтения. Как эти разночтения должны решаться? Очень важным вопросом, в конце концов, является вопрос гарантирования мира после подписания мирного договора. Имеются в виду и международные, и местные механизмы, в частности, в связи с отводом войск, не должна ли у нас быть демилитаризованная зона? В отношении прав армян Нагорного Карабаха есть разночтения, и они сохраняются. Конечно, есть определенные подвижки, если прежде разница между позициями сторон была в один километр, то сейчас это 990 метров, это сдвиг, но огромная разница все еще сохраняется», – отметил премьер.

Вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха

На вопрос, согласно какому варианту движется Армения, чтобы вопрос Нагорного Карабаха оставался подвешенным и российские миротворцы ушли или чтобы Запад предоставил гарантии безопасности проживающим в Карабахе армянам, Пашинян ответил, что Армения работает над вариантом, согласно которому вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться на площадке диалога Баку-Степанакерт, которая должна иметь определенную международную вовлеченность, «в противном случае, эта тема и повестка могут быть просто преданы забвению со стороны Азербайджана».

В то же время премьер-министр заявил, что начатую в Вашингтоне дискуссию можно продолжить в Москве, опровергнув утверждения о том, что существуют западный и российский проекты, которые отличаются друг от друга.

«Иногда читаю материалы, слушаю интервью, хочу понять, о чем это говорят люди. Если бы я не был премьер-министром, я бы подумал, что чего-то не знаю», – сказал Пашинян, добавив, что со стороны Запада были подходы, но не вариант, прописанный на бумаге.

«Подход устный, и если мы его изложим на бумаге и прочтем, может выясниться, что мы неправильно поняли, это не совсем так. В августе 2022 года российская сторона представила письменное предложение, мы его приняли, Азербайджан отклонил. Мы не видели, чтобы Россия во второй раз положила этот вариант на стол», – отметил премьер.

На уточняющий вопрос, не было ли такой попытки в Сочи, Пашинян повторил свой ответ, что Москва больше не предпринимала подобной попытки.

«В тот момент, когда он будет положен на стол, мы готовы двигаться вперед по нему. Но насколько Российская Федерация преследует этот вариант?» - сказал премьер-министр Армении.

«У нас тоже есть оккупированные села, если Азербайджан готов их вернуть, мы готовы»

В ответ на замечание о том, что Баку предъявил в ООН требование о том, чтобы Армения вернула «все еще оккупированные восемь сел», Ереван заявляет, что Азербайджан в свою очередь оккупировал армянские села. На вопрос, стоит ли на повестке дня вопрос их обмена или возврата, Пашинян ответил: «Если Азербайджан готов их вернуть, мы готовы».

«У нас тоже есть оккупированные села, а село - это не только здание сельской администрации. Готов ли Азербайджан вернуть села Беркабер, Вазашен, Айгеовит, Паравакар? [Если готов], да, мы готовы. Но здесь есть другой вопрос: предположим, что армия Азербайджана или Армении стоит на этой линии и должна отойти от этой линии, мы с этим согласны в принципе, но если она отойдет, то где она должна встать? Это место, эта линия как определяется? Значит, там есть граница, а если есть граница, тогда давайте возьмем эту границу, и азербайджанские войска не должны быть по эту сторону линии границы, а армянские войска не должны быть по ту сторону линии границы», – сказал он.

Пашинян подчеркнул, что вполне возможно, что это не сначала произойдет, а затем будет подписан мирный договор, а сначала будет подписан мирный договор о том, как физически и в какие сроки это должно произойти.

«Мы готовы не к тому, чтобы они отошли, а потом мы подписали, а готовы подписать, только потом и мы, и они отойдем, но это должно быть написано и подписано так, чтобы не было места для разночтений», – добавил Никол. Пашинян.

«Алиев не готов предоставить Карабаху широкую автономию»

Премьер-министр Армении также сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не готов предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию, о чем официальный Баку неоднократно заявлял до 44-дневной войны. На вопрос, почему об этом говорится только сейчас, между тем на внеочередных выборах правящая партия «Гражданский договор» заявляла о деоккупации Шуши (Шуша) и Гадрута и самоопределении Нагорного Карабаха, Пашинян сказал: «Мы столкнулись с этими проблемами, когда шли по этому пути. 30 лет мы говорили о самоопределении, не понимая фундаментальной проблемы. Да, мы не диагностировали нашу проблему до конца. Мы поставили задачи, сформулировали их и пошли за ними».

«Да, нам нужно ставить [реальные задачи], но для этого нужно сначала понять реальность», – добавил Никол Пашинян.

«Я осуждаю все попытки плевать во всех людей»

Отвечая на вопрос, касающийся инцидента, связанного со спикером Национального собрания Аленом Симоняном, о том, как он относится к тому, что второе официальное лицо в стране плюет в человека, объявленного его правительством высшей ценностью, Пашинян сказал: «Чиновник - это тоже человек, он тоже является ценностью, и это не значит, что в него можно плевать. Я осуждаю все попытки плевать во всех людей».

«Конечно, произошла ошибка, но эта ошибка произошла не потому, что автор этой ошибки - второе должностное лицо в стране, а потому, что второе должностное лицо в стране - человек, вот если бы он был богом, этой ошибки он бы не допустил», – сказал премьер-министр.