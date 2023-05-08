Арахамия рассказал, почему не прилетел в Тбилиси на похороны Кикабидзе

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что планировал прилететь в Тбилиси на похороны великого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что при пересечении границы Грузии могут возникнуть проблемы.

«Я этого не знаю точно, но меня предупредили. Возможно, должны были возникнуть проблемы с пересечением границы, разразился бы большой скандал, и американцы попросили меня воздержаться. Я бы обязательно приехал. Я уверен, что после выборов это правительство больше не будет у власти в Грузии. Грузинский народ, вероятно, больше не будет терпеть такое правительство и будет либо новая власть, либо коалиция. Иванишвили во власти уже более десяти лет, и он не является ни королем, ни монархом, ни диктатором. Я уверен, что эта ситуация изменится. Но он делает все, в том числе и на законодательном уровне, чтобы сохранить власть. Я уверен, что грузинский народ даст ему должный ответ», – заявил он.

Глава фракции «Слуга народа» в интервью телеканалу «Мтавари» выразил уверенность, что в Грузии после выборов сменится правительство. При этом Арахамия в очередной раз опроверг слухи о том, что он идет в грузинскую политику.