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«Грузинская мечта» меняет порядок комплектования ЦИК
Президента Грузии могут лишить права отбирать кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии. Инициативу подготовила правящая партия «Грузинская мечта».
Согласно предложенному законопроекту, вместо президента объявлять конкурс по отбору председателя и членов ЦИК, а также создавать конкурсную комиссию будет спикер парламента. Кроме того, меняется процедура, связанная с избранием председателя и членов ЦИК – парламент сможет утвердить их большинством полного состава (76 голосов).
Действующая модель комплектования ЦИК была утверждена в рамках т.н. «соглашения Шарля Мишеля». В частности, для избрания председателя ЦИК сроком на пять лет требовалась поддержка 2/3 полного состава депутатов. При поддержке простого большинства глава ЦИК занимал должность сроком на шесть месяцев.
Против новой законодательной инициативы выступил заместитель председателя ЦИК от оппозиционной партии «Лело» Георгий Сиоридзе. Он говорит, что комиссию ожидает «однопартийная оккупация».
Как сообщалось ранее, за последние месяцы процесс назначения главы Центральной избирательно комиссии Грузии затягивается. Полномочия и.о. главы комиссии Георгия Каландаришвили истекли еще в августе прошлого года, а «Грузинская мечта» забраковала выдвинутых президентом кандидатов.
Другие новости дня
В Иране казнили двух человек по обвинению в богохульстве
Власти Ирана в понедельник казнили двух человек по обвинению в богохульстве. Смертный приговор им был вынесен за оскорбление святынь и пророка Мухаммеда. Признаки богохульства суд обнаружил в их постах в интернете.
Как сообщает иранское информагентство «Мизан» со ссылкой на пресс-службу суда, Юсеф Мехрад и Сардолла Фазели-Заре вели в социальных сетях аккаунты «антиисламской направленности». В частности, упоминаются их сообщения возведении хулы на Пророка, его мать и имамов, и пропаганде атеизма. Мехрад опубликовал в соцсетях видеоролик с сожжением Корана.
Суд считает, что Мехрад модерировал не менее 15 антирелигиозных каналов в интернете. У Фазели-Заре в телефоны нашли подписки на эти каналы. Оба обвиняемых признали свою вину.
Правозащитная группа Iran Human Rights резко осудила казнь Мехрада и Фазели-Заре.
«Это не только варварский акт средневековой жестокости, но и покушение на свободу самовыражения», – заявил её директор Махмуд Амири-Могхаддам.
По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году – 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляли протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
Азербайджан сообщил о задержании граждан Непала на границе с Грузией
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании 10 граждан Непала, которые пытались незаконно пересечь азербайджано-грузинскую границу.
По информации ведомства, иностранцы были задержаны 6 мая на служебной территории пограничного отряда «Шамкир» азербайджанских погранвойск.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и привлечены к следствию граждане Азербайджана Халид Теймур оглу Надирли и Турал Теймур оглу Агаев, которые руководили задержанными лицами для незаконного пересечения государственной границы», – сказано в заявлении.
По информации погранслужбы, оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Путин поздравил с Днем Победы народы Грузии и Молдовы
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам восьми стран — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководителям двух самопровозглашенных республик — Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, в сообщении Кремля говорится, что Путин направил «поздравительные послания» народам Грузии и Молдовы. Из текста сообщения следует, что это не поздравления лидерам этих стран, пишет «Медуза».
При этом Путин не поздравил с Днем победы ни лидеров Украины, ни украинский народ.
«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в послании Путина.
- Ожидается, что 9 мая на торжествах в День Победы в Москве будут присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашиняни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. О визите Пашиняна в Москву стало известно 8 мая. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что он «примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне».
- Путин также пригласил на торжества в Москву президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Государственное агентство «Туркменистан сегодня» сообщило, что Бердымухамедов «поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение». При этом приедет ли он в Москву, не сообщается.
- Еще один иностранный лидер, приглашенный в Москву на празднование Дня Победы, — президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Принял ли он приглашение, тоже неизвестно. Его пресс-служба сообщила, что Рахмон собирается участвовать в праздничных мероприятиях в Душанбе.
Сторонник пророссийской партии сорвал в тбилисском парке флаг Украины
В Грузии мужчина демонстративно сорвал флаг Украины, установленный в тбилисском парке Ваке. По информации телеканала «Мтавари», это – сторонник пророссийской партии «Консервативное движение», известной как «Альт-Инфо».
Возмущение в связи с инцидентом, который, предположительно, произошел 7 мая, выразил и.о. посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«Абсолютно недопустимая ситуация с надругательством над нашей украинской символикой. Мы сообщили об этом в министерство иностранных дел Украины и будем сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы этот инцидент был расследован, а виновные понесли наказание в соответствии с законодательством Грузии», – сказал дипломат.
В МВД Грузии сообщили, что начали административное делопроизводство по данному факту. В начале 2022 года грузинский парламент утвердил закон, запрещающий оскорбление флагов ЕС и НАТО, их государств-членов; стран, с которыми у Грузии установлены дипотношения; а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Документ ввел административную ответственность за осквернение символики и предусматривает штрафы для нарушителей.
Лесные пожары – в 18 регионах России, погибли семь человек
Ландшафтные пожары действуют сейчас как минимум в 18 российских регионах. В Тюменской и Курганской областях из-за них погибли семь человек.
В Курганской области погибли шесть человек, ещё 14 пострадали. Огонь уничтожил 42 дома. Губернатор региона Вадим Шумков призвал людей эвакуироваться, если возникнет угроза. В случае полной потери имущества пострадавшие получат по 50 тысяч рублей, пообещал он.
В Тюменской области при тушении пожара погиб 49-летний местный житель, травмы получили ещё два человека. В регионе сгорело не менее 124 строений. Там ликвидировали двенадцать пожаров, продолжается тушение ещё 23. В области ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию жителей нескольких населённых пунктов. От огня погибают и животные.
В посёлке Первомайский Свердловской области сгорели два склада с порохом. Пострадал пожарный, объявлена эвакуация местного населения. По сообщениям властей, причиной случившегося стали лесные пожары: в регионе их было 64. В Авиалесоохране утверждают, что это не так: наоборот, огонь движется в лес со стороны складов.
Также крупные лесные пожары зафиксированы в Омской, Челябинской, Амурской областях, в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области. Во всех этих регионах ввели режим чрезвычайной ситуации – на местах или на всей территории субъекта. В Забайкальском крае горит 60 тысяч гектаров сухой травы, огонь локализован. Тушение пожаров осложняется ветреной и тёплой погодой.
По данным Авиалесоохраны, к утру 8 мая в России действовало 154 лесных пожара. Власти регионов и «Гринпис» обвиняют в стихийном бедствии людей: пожары возникают из-за сжигания травы и непотушенных костров. В Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Китайские компании могут попасть под санкции ЕС за поставки в Россию
Европейский союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники. В Брюсселе считают, что продукция этих фирм может использоваться в производстве оружия. Об этом сообщает Financial Times.
В 11-й пакет санкций против России могут быть добавлены семь компаний из Китая среди которых две из материковой части страны – это 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять из Гонконга – Alpha Trading Investments, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links и Tordan Industry. Данные компании занимаются производством микрочипов, полупроводников и другой электроники. Также под санкции могут попасть два производителя из ОАЭ и один из Армении. Отмечается, что ограничения могут затронуть и иранские компании.
Некоторые из перечисленных китайских компаний уже находятся под санкциями со стороны США.
Если новые ограничения будут приняты, то это станет первым случаем их применения со стороны Евросоюза в отношении компаний из Китая в рамках санкционной политики против России.
- Десятый пакет санкций Евросоюза был опубликован 25 февраля этого года. В него вошло 121 физическое и юридическое лицо.
- В частности, под ограничения попали Альфа-банк, «Тинькофф», Росбанк и медиагруппа «Россия сегодня». Для банков санкции предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, запрет на сделки с этими организациями, а также их отключение от SWIFT. Брюссель планировал принять новый пакет ограничений к 24 февраля, к годовщине начала войны России с Украиной. Обсуждение затянулось из-за Польши, которая утверждала, что предлагаемые санкции слишком мягкие.
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Зеленский предложил установить 8 мая Днём победы над нацизмом
Президент Украины подписал законопроект, который предлагает установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий документ Владимир Зеленский направил в Верховную раду.
«Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. Мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет», – заявил Зеленский в видеообращении.
Также украинский президент подписал указ о том, что каждый год 9 мая будет Днём Европы.
«Мы будем чествовать наше историческое единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», – подчеркнул Зеленский.
- В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения. 9 мая оставалось Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 2 мая Верховная рада назвала существующий в России режим «рашизмом», охарактеризовав его как неоимперскую тоталитарную диктатуру, которая воплощает идеи национал-социализма в современной версии российского фашизма.
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«Российская провокация» – лидер «Грузинского легиона» о видео с угрозами
Лидер «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал видео, выложенное в соцсетях. Он уверен, что это – «российская провокация».
На видео запечатлены трое мужчин в масках с шевронами «Грузинского легиона». Один из них на грузинском языке обращается к россиянам. Он говорит, что после начала контрнаступления Украины война придет к ним в дома. «Мы поможем нашим братьям, вернем Абхазию, Цхинвали», – продолжает он, обещая истребить мирное население, станцевать на их могилах, изнасиловать женщин и детей.
«Это – очередная российская провокация, цель которой – дискредитация воюющего в Украине «Грузинского легиона». Лица, изображенные на видео, не имеют никакого отношения к «Грузинскому легиону». Что касается озвученных угроз, то убийства мирных жителей, детей и женщин, изнасилования, грабежи и другие военные преступления – это методы российских оккупантов, которые они не скрывают, в том числе и в заявлениях в зале заседаний Кремля», – написал Мамука Мамулашвили.
Между тем видео прокомментировали воющие в Украине осетинские бойцы и глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Они назвали грузин «боевиками» и «нацистами».
«У (них), видимо, очень короткая память. Они не помнят август 2008 года и поджатые хвосты грузинских вооружённых сил. Но это ничего. Мы-то как раз прекрасно помним 2008-й и всё, чем закончились бредовые идеи тогдашнего руководства Грузии! Так что у нас есть «лекарство» от такого рода амнезии. И опыт применения этого «лекарства» тоже есть!» – написал Меняйло в телеграм-канале.
- «Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах. Сейчас в Украине против России воюют около двух тысяч граждан Грузии. Многие – в составе «Грузинского национального легиона».
Арахамия рассказал, почему не прилетел в Тбилиси на похороны Кикабидзе
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что планировал прилететь в Тбилиси на похороны великого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что при пересечении границы Грузии могут возникнуть проблемы.
«Я этого не знаю точно, но меня предупредили. Возможно, должны были возникнуть проблемы с пересечением границы, разразился бы большой скандал, и американцы попросили меня воздержаться. Я бы обязательно приехал. Я уверен, что после выборов это правительство больше не будет у власти в Грузии. Грузинский народ, вероятно, больше не будет терпеть такое правительство и будет либо новая власть, либо коалиция. Иванишвили во власти уже более десяти лет, и он не является ни королем, ни монархом, ни диктатором. Я уверен, что эта ситуация изменится. Но он делает все, в том числе и на законодательном уровне, чтобы сохранить власть. Я уверен, что грузинский народ даст ему должный ответ», – заявил он.
Глава фракции «Слуга народа» в интервью телеканалу «Мтавари» выразил уверенность, что в Грузии после выборов сменится правительство. При этом Арахамия в очередной раз опроверг слухи о том, что он идет в грузинскую политику.
Турция отказалась передать Украине комплексы ПВО С-400
Анкара отказалась передать по просьбе Соединённых Штатов закупленные у России комплексы противовоздушной обороны С-400 Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова цитирует агентство «Анадолу».
По словам Чавушоглу, Турция посчитала предложения, связанные с С-400, противоречащими национальному суверенитету. Министр заявил, что ещё одним из предложений Вашингтона было передать управление комплексами США.
Турция заключила соглашение о поставках российских комплексов в 2017 году, сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. В 2019-м Анкара получила первый полк С-400. США выступали резко против сделки, администрация Дональда Трампа ввела санкции против Турции и исключили её из программы по производству истребителя нового поколения F-35.
Весной 2022 года агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что американские власти предложили Анкаре снятие санкций в ответ на передачу комплексов ПВО Украине. Киев регулярно требует от стран Запада усиления противовоздушной обороны страны, сообщалось, что Вашингтон запросил передачи российских комплексов ПВО от всех союзников, у которых они стоят на вооружении.
14 мая в Турции запланировано проведение президентских и парламентских выборов. Предвыборные опросы прогнозируют возможное поражение президенту Реджепу Эрдогану. Он несколько раз заявлял, что готов выступить посредником между Москвой и Киевом в украинской войне.
В Стамбуле в марте прошлого года проходила встреча российской и украинской делегаций, обсуждающих мирное соглашение. В то же время Турцию обвиняют в покупке сельхозтоваров, выращенных на захваченных Россией украинских территориях и в передаче санкционных товаров Москве.
Украина сообщила о сбитии 35 беспилотников, атаковавших Киев
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе «Шахед» в ночь на 8 мая. Вооружённые силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов. Беспилотники были запущены со стороны аэродрома Сеща в Брянской области.
Сообщается, что в разных районах Киева в результате падения обломков есть разрушения. Пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Также в ночь на 8 мая российские вооружённые силы атаковали Одесскую область ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Сообщается, что было проведено восемь пусков из района мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. По информации украинских военных, ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Чёрного моря.
4 мая Россия атаковала Киев и Одессу дронами-камикадзе. Тогда сообщалось, что ПВО украинской столицы сбили все беспилотники. В Одессе было уничтожено 12 из 15 дронов. Остальные ударили по общежитиям одного из учебных заведений города, в результате чего возник пожар. О пострадавших не сообщалось.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
«Всемирный забег-2023» в Грузии: собранная сумма составила 160 тысяч лари
В Грузии состоялся марафон – «Всемирный забег-2023» (World Run-2023). Пальма первенства среди женщин - у полячки Доминики Стельмач (она пробежала 49 км). Среди мужчин лидером стал Леван Чохели (больше 55 км), а среди лиц с ограниченными возможностями – Нино Дарбаидзе (4,7 км). Победителям вручили символические подарки, сообщает SOVA.
В Фонд исследования травм спинного мозга из Грузии перечислят 160 000 лари (чуть больше 64 392 долларов) - столько удалось собрать участникам марафона.
По словам организаторов, при желании два победителя смогут принять участие в Wings for Life World Run в следующем году в любой из стран, при этом дорожные расходы покроют организаторы.
Забег стартовал в регионе Кахети на 10-м км трассы Телави-Кварели, у перекрестка курорта Лопота. В марафоне приняли участие 5300 желающих.
Марафон в Кахети проводится каждый год. С 2014 по 2022 год в Грузии были зарегистрированы 33 000 желающих поучаствовать в благотворительной акции.
- Всемирный забег «Крылья за жизнь» - благотворительный марафон, проводимый одновременно в нескольких странах. Принять участие могут профессиональные бегуны, любители и лица с ограниченными возможностями. У марафона нет стандартной финишной черты. По правилам забега, так называемая «финишная» машина трогается с места через 30 минут после старта и проезжает 15 км. Если автомобиль, движущийся к условной финишной черте, обгоняет вас, это означает, что вы выбываете из гонки. Выигрывает тот, кого автомобиль настигнет последним.
Осужденный за карикатуру на Лукашенко умер в колонии
Осужденный за карикатуру на Александра Лукашенко белорусский блогер Николай Климович умер в витебской колонии №3, сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Причины смерти пока не известны, правозащитники пытаются их выяснить.
Климовича приговорили к одному году лишения свободы в феврале, признав виновным по статье о публичном оскорблении президента Республики Беларусь. Судья назначил реальный срок 61-летнему мужчине, несмотря на вторую группу инвалидности из-за сердечного заболевания.
Климовичу неоднократно становилось плохо с сердцем, когда он еще содержался под стражей. Задержали его в декабре 2022 года. Сам он заявлял журналистам, что реальной причиной преследования стали его «очень жесткая» проукраинская и антивоенная позиции.
Посол ЕС в Грузии: Получение статуса кандидата приблизит Грузию к членству в ЕС
Получение статуса кандидата приблизит Грузию к членству в ЕС. Об этом посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил на мероприятии, проходящем в рамках Дней Европы на площади Орбелиани, пишет SOVA.
Европейский дипломат обратился к присутствующим на грузинском языке и подчеркнул, что получение этого статуса – исторический шанс для Грузии стать членом «единой, безопасной и экономически сильной европейской семьи».
«Мы отмечаем День Европы, Грузия знакомится с европейской перспективой, это большой успех. Следующий этап - получение статуса кандидата, что приблизит Грузию к членству в ЕС. Эта цель поддерживается подавляющим большинством населения. Это исторический шанс стать членом единой, безопасной и экономически сильной европейской семьи. Я желаю Грузии успехов на этом пути», - подытожил дипломат.
Берлинский суд снял запрет на российские флаги на акции 9 мая
Административный суд Берлина разрешил демонстрировать российские флаги и символику 9 мая во время памятного мероприятия, запланированного перед мемориалом павшим советским воинам в Тиргартене. Ранее это запретила делать полиция.
Запрет полиции изначально касался как российских, так и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая. В пятницу суд отменил запрет для украинской символики. Полиция не стала опротестовывать это решение.
В субботу 6 мая тот же суд в срочном порядке принял решение об отмене запрета и для российских флагов и символики, однако в применении только к одному мемориалу в районе Тиргартен на территории бывшего Западного Берлина.
Полиция обжаловала это решение в вышестоящем суде, приведя в качестве аргумента опасение открытых конфликтов между представителями российской и украинской диаспор в Берлине. В апелляции говорится о желании «обеспечить достойное поминовение солдат бывшей советской армии», - передает rbb.
Решение вышестоящего Высшего административного суда ожидается в воскресенье.
Александру Ленцову не удалось достичь успеха на переговорах с азербайджанской стороной
Вновь назначенному командующему Российского миротворческого контингента (РМК) в непризнанном Нагорном Карабахе Александру Ленцову не удалось достичь успеха на переговорах с азербайджанской стороной в Баку.
На этой неделе Ленцов отправился в Баку, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре.
«По результатам обсуждений не удалось достичь договоренности о положительном изменении ситуации и восстановлении условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - написал на своей странице в Facebook в воскресенье госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.
Он отметил, что в ближайшее время планируется новая встреча, но не уточнил, где именно она пройдет.
23 апреля азербайджанские военные перекрыли мост через реку Хакари в начале Лачинского коридора, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, установив там КПП, сообщает Радио Азатутюн.
Согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор, как и Нагорный Карабах, находится в зоне контроля российских миротворцев.
В Ереване и Степанакерте заявили, что установленный Азербайджаном блокпост уже де-юре установил блокаду Нагорного Карабаха, которая фактически началась в декабре прошлого года, когда группа называющих себя экологическими активистами азербайджанцев перекрыла движение вдоль единственной трассы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, на участке Шуши-Каринтак.
Через несколько дней после установки Азербайджаном КПП на мосту через реку Хакари блокирующие дорогу азербайджанцы заявили, что их требования были частично удовлетворены данным событием и что они приостанавливают свою акцию. Согласно сообщением, вместо них на месте акции были размещены азербайджанские силовики.
Отметим, что 6 мая президент Нагорного Карабаха провел рабочее совещание с участием ответственных представителей системы государственного управления региона.
Согласно ИнфоЦентру Нагорного Карабаха, в повестке совещания были вопросы, касающиеся обеспечения безопасности региона в условиях полной блокады, организации социально-экономической жизни населения и работами, проводимыми в других сферах.
«Президент коснулся внутренних и внешних вызовов и подчеркнул необходимость консолидации всех ресурсов и пересмотра проводимых работ», - говорится в сообщении, размещенном на единой информационной платформе госорганов Нагорного Карабаха.
Мэрия Тбилиси: в ходе раскопок на проспекте Церетели обнаружено 12 склепов
Мэрия Тбилиси распространяет заявление в связи с обнаружением захоронений в ходе реабилитационных работа на проспекте Церетели.
В заявлении отмечается, что в окрестностях собора Рождества Христова в районе Дидубе было обнаружено несколько склепов периода 19-20 веков. Департамент развития инфраструктуры мэрии Тбилиси незамедлительно проинформировал о находке Национальное агентство по вопросам сохранения культурного наследия Грузии. В настоящее время крипты исследуются специалистами, пишет SOVA.
По словам археолога Мераба Дзнеладзе, количество захоронений достигает 12-ти.
«Следует отметить, что все они в той или иной степени повреждены из-за проводки старых сетей связи. В настоящее время они детально изучаются, и мы сообщим вам дополнительную информацию в ближайшее время», - заявляет археолог.
В мэрии Тбилиси отмечают, что исследование склепов, обнаруженных на проспекте Церетели, будет завершено в ближайшее время.
WP: Киев опасается завышенных ожиданий от контрнаступления
Первое украинское штурмовое формирование на 90% готово перейти к наступлению, но ожидания от него могут быть завышены. Об этом в разговоре с The Washington Post заявили министр обороны Украины Алексей Резников и президент Владимир Зеленский.
«Ожидания мира от контрнаступления (так Украина называет наступление – прим. РС) завышены, а западные партнеры говорят о необходимости нового примера успеха. (...) Но я не могу вам сказать, какими будут масштабы этого успеха. Десять километров, тридцать, сто, двести?» – сказал Резников.
Министр уточнил, что многие люди в мире «ждут чего-то грандиозного». Это ожидание, по мнению Резникова, может привести к «эмоциональному разочарованию».
Зеленский в свою очередь заявил, что наступление начнется, как только Украина получит все вооружения, обещанные партнерами. Президент отметил, что будет считать успехом возвращение под контроль Киева любой захваченной Россией территории.
«Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, честно говоря, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи», – подчеркнул Зеленский.
The Washington Post высказывает мнение, что одним из ранних признаков успеха Украины может стать разрушение моста через Керченский пролив, изоляция российских военных баз в аннексированном Крыму и перекрытие важных путей снабжения российских войск в занятых ими регионах Запорожской области.
Некоторые вероятные сценарии, которые анализирует издание, включают в себя попытки захвата Мелитополя, а также наступление в Донецкой и Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море.
- После начала войны с Украиной в феврале 2022 года российские войска заняли большие территории этой страны, еще весной прошлого года российская армия отступила из-под Киева и с севера Украины, а осенью украинские военные вернули под контроль Киева ряд районов Харьковской области. Российские военные также оставили Херсон и всю правобережную часть Херсонской области.
- О подготовке украинского наступления речь идет уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве при этом заявляют, что не будут «раскрывать карты» и сообщать о сроках заранее.
- Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
ФСБ России сообщила о предотвращении атаки дронов на военный аэродром
ФСБ России сообщила, что сотрудники спецслужбы предотвратили атаку беспилотников, начиненных взрывчаткой, на военный аэродром «Северный» в Ивановской области.
ФСБ утверждает, что диверсию готовила разведка Минобороны Украины, а целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По версии российского следствия, взрывные устройства планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете. Пилота и членов диверсионной группы задержали в Тульской области, утверждает ФСБ.
Киев сообщение российской спецслужбы пока не комментировал.
Тем временем рядом с территорией Новосибирского авиационного завода имени Чкалова обнаружен дрон.
Как утверждают телеграм-каналы Shot и «База», беспилотник найден охраной неподалеку от ворот предприятия. Устройство, по всей вероятности, следило за въездом и выездом с территории завода. Аппарат упал после того, как у него разрядился аккумулятор. Завод имени Чкалова участвует в производстве истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Shot также сообщает, что неизвестный беспилотник в ночь на воскресенье обнаружили над аэропортом Внуково. Вылеты временно ограничили. После обследования территории аэропорта подозрительных предметов не обнаружили. Полеты возобновились. Официального подтверждения этой информации нет.
Румыния: российский Су-35 агрессивно перехватил польский самолет
Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем. В заявлении Минобороны Румынии говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом, сообщает Румынская служба Радио Свобода.
Бухарест назвал действия российских летчиков неприемлемыми и агрессивными. По данным румынского Минобороны, из-за маневров Су-35 польский самолет потерял высоту, но сумел благополучно приземлиться в аэропорту «Михаил Когэлничану». Никто не пострадал.
L410 Turbolet польской пограничной полиции с румынским экипажем проводил патрулирование над Черным морем в рамках миссии агентства Евросоюза по контролю границ Frontex. Во время инцидента на базе НАТО в Торрехоне в боевую готовность были приведены два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два военных самолета Испании.
Румыния проводит переговоры с Frontex и Польшей для выяснения обстоятельств случившегося.
Москва сообщение Бухареста пока никак не комментировала.
Пригожин: ЧВК «Вагнер» получит оружие для продолжения боев за Бахмут
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в ночь на воскресенье получил "боевое распоряжение", обещающее боеприпасы и вооружения в достаточном количестве для продолжения наступления в Бахмуте.
В заявлении Пригожина, распространённом в его телеграме 7 мая, также говорится, что в качестве посредника между ЧВК и Минобороны России будет работать генерал Сергей Суровикин, заместитель командующего объединённой группировкой войск.
Ранее Пригожин сообщил, что наемники из ЧВК "Вагнер" после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.
Видео с резкими высказываниями в адрес военачальников Пригожин записал на фоне нескольких десятков трупов, заявив, что это члены ЧВК, погибшие в Бахмуте всего за один день.
Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено".
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров вне рамок военной субординации обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут.
Сергей Суровикин с октября прошлого года по 11 января 2023 года командовал объединённой группировкой войск на войне с Украиной. В январе президент России снят Суровикина с поста и назначил на его место первого замминистра обороны генерала Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
- Бахмут - город на востоке Украины. За него уже несколько месяцев ведутся интенсивные бои.
- Ранее несколько американских СМИ со ссылками на предполагаемые утечки из Пентагона сообщали о серьёзном конфликте Пригожина с Шойгу, в который пришлось вмешаться Путину. Издания разошлись в оценках, кто был победителем конфликта, но отметили, что Пригожину не удалось добиться от министерства ничего, что он хотел.
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли восемь человек
Восемь человек погибли, не менее семи получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен в 40 километрах к северу от Далласа (штат Техас) в США в минувшую субботу. Нападавшего застрелил полицейский, случайно оказавшийся поблизости.
Очевидцы рассказывают, что у злоумышленника была автоматическая винтовка типа AR-15. Посетители торгового центра обратили внимание, что стрелявший был в бронежилете.
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
Согласно статистике, которую ведут Associated Press и USA Today, в 2023 году в массовые убийства в США случаются примерно раз в неделю. С начала года зафиксированы 22 инцидента со стрельбой, погибли более 100 человек.
Даур Буава: Кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут
«Привет, я – абхаз, и, если ты считаешь, что мы – братья, обними меня». Видео с социальным экспериментом публикует в сети Tik tok покинувший Абхазию активист Даур Буава.
Буава надеется, что это видео увидит молодежь Абхазии: «Хорошо было бы, если молодежь Абхазии увидит этот эксперимент, чтобы было понятно, что все, кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут».
Даур Буава был обвинен СГБ самопровозглашенной республики Абхазия в «государственной измене» в 2022 году, пишет SOVA.
Свои видео Даур Буава публикует с осени 2021 года. В них он говорит о дружбе грузин и абхазов, о перспективе совместной жизни двух народов.
Напомним, в Абхазии в отношении Даура Буава возбуждено уголовное дело о госизмене. Абхазская прокуратура обвиняет молодого мужчину в том, что в своем TikTok он публиковал ролики с прямыми и скрытыми призывами, направленными «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия».
Даур Буава приехал из Ткварчели в Тбилиси в 2021 году.
Шалва Папуашвили вместе с делегацией посетит Республику Мальта и Италию
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 7-12 мая посетит с визитом республики Мальта и Италию, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу грузинского парламента.
Согласно сообщению, председатель парламента проведет встречи со спикером парламента и президентом Республики Мальта. Также состоится встреча с членами комитета по иностранным и европейским делам парламента Мальты.
«В рамках визита запланированы встречи в Апостольском дворце Ватикана с префектом Дикастерии восточных церквей и госсекретарем Святого Престола.
Председатель парламента и члены делегации встретятся с председателем нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана и вице-президентом Сената.
Парламентская делегация Грузии встретится с министром по европейским делам Итальянской Республики Раффаэле Фито и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Состоятся встречи с членами парламентской группы дружбы Италия-Грузия и представителями грузинской диаспоры.
В состав парламентской делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили, Гиви Миканадзе, Кетеван Туразашвили и руководитель аппарата председателя парламента Леван Махашвили», - отмечается в сообщении.
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