«Грузинская мечта» меняет порядок комплектования ЦИК

Президента Грузии могут лишить права отбирать кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии. Инициативу подготовила правящая партия «Грузинская мечта».

Согласно предложенному законопроекту, вместо президента объявлять конкурс по отбору председателя и членов ЦИК, а также создавать конкурсную комиссию будет спикер парламента. Кроме того, меняется процедура, связанная с избранием председателя и членов ЦИК – парламент сможет утвердить их большинством полного состава (76 голосов).

Действующая модель комплектования ЦИК была утверждена в рамках т.н. «соглашения Шарля Мишеля». В частности, для избрания председателя ЦИК сроком на пять лет требовалась поддержка 2/3 полного состава депутатов. При поддержке простого большинства глава ЦИК занимал должность сроком на шесть месяцев.

Против новой законодательной инициативы выступил заместитель председателя ЦИК от оппозиционной партии «Лело» Георгий Сиоридзе. Он говорит, что комиссию ожидает «однопартийная оккупация».

Как сообщалось ранее, за последние месяцы процесс назначения главы Центральной избирательно комиссии Грузии затягивается. Полномочия и.о. главы комиссии Георгия Каландаришвили истекли еще в августе прошлого года, а «Грузинская мечта» забраковала выдвинутых президентом кандидатов.