В «Грузинской мечте» не исключают, что могут пересмотреть процедуру избрания председателя ЦИК. В правящей команде недовольны, что кандидатов представляет президент, а для полноценного утверждения в парламенте требуется поддержка двух третей депутатского корпуса. Профильные НПО видят в подобных изменениях авторитарные риски.

Пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в очередной раз оказался в центре политического противостояния между властью и оппозицией. В этот раз «Грузинская мечта» забраковала выдвинутых президентом кандидатов.

Согласно действующему законодательству, кандидатуры председателя ЦИК и членов комиссии должны быть внесены президентом в парламент. Голосование на пленарном заседании первоначально проводится при наличии кворума 2/3. В случае если председатель и члены ЦИК не были избраны 2/3 голосов, за них голосует большинство полного состава. Есть и другие нюансы: председатель ЦИК, избранный 2/3 голосов, будет занимать должность пять лет, а в случае утверждения простым большинством голосов – временно, шесть месяцев. Следует отметить, что эта модель является частью соглашения Шарля Мишеля.

В партии власти были убеждены, что президент Саломе Зурабишвили выставит на утверждение кандидатуру исполняющего обязанности председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, который дважды избирался на этот пост по шесть месяцев согласно рекомендации президента и при поддержке депутатов от «Грузинской мечты».

Однако этого не произошло. Зурабишвили пояснила, что у нее нет претензий к деятельности Каландаришвили, но для нее принципиально «определить кандидатов с широким политическим консенсусом и высокой легитимностью для избрания на этот важный пост».

В партии власти настолько были раздосадованы этим решением, что решили пересмотреть правила избрания председателя ЦИК. Председатель комитета по процессуальным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили заявил, что поддержит такое решение:

«Мы видели, насколько навязаны нам некоторые законы, принятые после выборов 2020 года. Необходимость двух третей голосов для назначения на должность абсолютно неэффективна, и мы все сегодня расплачиваемся за это. Что же касается решения президента, то это крайне политически мотивированное решение, не имеющее объективного обоснования, поскольку временно назначенный председатель провел выборы таким образом, что все международные наблюдатели оценили его деятельность и деятельность избирательных комиссий на самом высоком уровне. Вероятно, в правящей команде мы обсудим это».

В ответ оппозиция обвинила «Грузинскую мечту» в торпедировании рекомендаций Еврокомиссии. Член политсовета «Национального движения» Хатия Деканоидзе на сегодняшнем брифинге по этому вопросу назвала действия «Мечты» доказательством того, что намерение выполнять 12 рекомендаций Еврокомиссии лишь декларация, на самом деле усилия правящей команды направлены на узурпацию власти.

«Заявление большинства подтверждает имитацию выполнения рекомендации Евросоюза, что не может не настораживать. Они готовы изменить порядок назначения председателя Центризбиркома, который является частью соглашения Мишеля. Это означает, что власть заинтересована не в избирательной реформе, как гласят рекомендации Евросоюза, а в использовании олигархической системы выборов как способа удержания власти. Вместе с нашими партнерами мы должны добиться того, чтобы деолигархизация началась со смены правительства «Грузинской мечты», – заявила Деканоидзе.

В «Европейской Грузии» считают, что заявления правящей команды говорят о ее готовности углублять конфронтацию.

«Фракция Иванишвили в парламенте готова упростить это правило ради демонстрации силы. Я не советую заострять на этом внимание, в реальности это мало что меняет, мы должны просто рассматривать происходящее как пример того, настолько могут эти люди мелочиться даже в таких второстепенных вопросах. Пока этот человек (Иванишвили) находится у власти, мы не достигнем нашей исторической задачи – демократического преобразования внутри страны, членства в НАТО и ЕС, и это главное, а выборы главы ЦИК – детали», – заявил лидер партии Гига Бокерия.

Изменение порядка избрания председателя Центризбиркома будет шагом к углублению поляризации, говорит Ника Симонишвили, глава «Ассоциации молодых юристов»:

«Пересмотр необходимого кворума в 2/3 (100 мандатов) и возвращение простого большинства, то есть 76 голосов, конечно, не будет шагом к выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Напротив, это будет шагом к ухудшению избирательной обстановки – власти намерены огородить новое пространство, где будут принимать решения самостоятельно. Если решения не будут приниматься на основе консенсуса, мы не положим конец политической поляризации. В этой стране мы уже 30 лет наблюдаем, что политическая система служит для того, чтобы одна партия контролировала все, а оппозиция находилась вне игры. Политическая поляризация не может прекратиться без многопартийного парламента. К сожалению, план правительства – единоличная власть».

Ближе к вечеру в правящей команде поспешили заверить общественность, что такой вариант развития событий носит лишь гипотетический характер. По словам Анри Оханашвили, «в будущем теоретически ничего нельзя исключить, однако сегодня пересмотр правил избрания главы ЦИК не обсуждается».

Большинство наблюдателей считает, что нынешние кандидатуры «Грузинская мечта» провалит и будет объявлен новый конкурс в октябре. В этом случае нынешний глава ЦИК продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового председателя комиссии. Нынешние заявления Кадагишвили служат прямым сигналом президенту, которая должна остановить свой выбор на «правильном кандидате», полагают эксперты.

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