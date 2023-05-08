Кто в Грузии олигарх? Результаты соцопроса

Миллиардер, экс-премьер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили лидирует в списке лиц, которых жители Грузии считают олигархами.

Его имя назвали 45% участников во время опроса, проведенного исследовательской организацией CRRC Georgia.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что деолигарихизация – одно из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. В правящей партии заявляют, что Бидзина Иванишвили – не олигарх, а меценат, а оппозиция утверждает, что он по-прежнему тайно управляет страной через «Грузинскую мечту».

Во время опроса респондентам было предложено ответить на вопрос, чье имя подразумевается под условием о деолигархизации.

После Бидзины Иванишвили на второе место вышел экс-министр обороны Давид Кезерашвили – 9%, именно его называет олигархом правящая партия Грузии.

Еше 8% назвали находящегося в заключении третьего президента Михаила Саакашвили, 7% – лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и 5% – экс-министра экономики Вано Чхартишвили. 37% заявили, что не знают ответа на вопрос.