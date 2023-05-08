9 мая – День победы над фашизмом. В Грузии его отмечают скромно, в Тбилиси возлагают цветы к мемориалу в парке Ваке в знак уважения к погибшим на фронтах Второй мировой. А как отмечали этот день раньше и что вообще он значит для Грузии сегодня? С такими вопросами «Эхо Кавказа» обратилось к пользователям социальных сетей.

– Что для вас значит 9 мая?

Бека: Это очень важный день для всего мира. Наши предки прошли очень тяжелый путь, очень надеюсь и желаю, чтобы это была последняя столь масштабная война. Люди, воевавшие тогда против фашизма, принесли победу всему человечеству, потому этот день – важнейший праздник. Никто не должен приуменьшать важность 9 мая, а будущие поколения должны так же чтить память погибших, как и предыдущие. У нас этот день давно не отмечается парадом, да это и не нужно, достаточно посетить мемориал в парке Ваке. Я считаю, хоть так отметить этот день важно и нужно, чтобы никто не забывал о том ужасном моменте в истории, который нанес серьезный ущерб всему человечеству.

Дато: Для меня 9 мая – это историческая дата. Да, это важный день для всего человечества, но таких много, и всех их отмечать не получится, иначе круглый год будем праздновать. Я не против, если праздновать будут другие, просто я лично его не отмечаю. Просто знаю, что это День победы над фашизмом, то был тяжелый период для всего мира, потому считаю, что это больше повод для скорби. Пусть наши власти отметят этот день и помогут нашим ветеранам, которых сегодня по пальцам можно пересчитать, финансово или так, как они сами пожелают, пусть наше правительство это сделает в знак уважения.

Луиза: Я помню, раньше были парады, в разных советских странах, мы смотрели эти мероприятия по телевизору. В Грузии от парадов отказались, и думаю, ничего ужасного в этом нет. Раньше в нашей семье мы организовывали застолье, приглашали друзей и близких людей. У меня родные, которые, может, и не участвовали в военных действиях в те времена, но повидали все ужасы войны, поэтому для них это очень важный день. Впрочем, больше так масштабно мы не отмечаем этот праздник, просто поздравляем бабушек и дедушек, дарим цветы, иногда ходим в парк Ваке. Может, традиция широко праздновать утеряна, но это ведь не самое важное, ничего.

Малхаз: Это часть нашей истории. Среди моих родственников не было участников Второй мировой, однако были такие друзья семьи. Я считаю, что Грузия должна отмечать этот день более масштабно, ведь наш народ очень многим пожертвовал ради победы над фашизмом. Я не прошу, чтобы у нас тоже проводили военный парад, не говорю о помпезности, но просто относить цветы к мемориалу – это неуважение. Могли бы устроить праздник для оставшихся ветеранов, может, какой-нибудь концерт, это хоть символично было бы.

Артем: Для меня 9 мая – День победы над фашизмом, очень большой день. Для всего мира – это великая дата в истории человечества, как и для Грузии, поскольку очень много грузин воевало в 40-е годы прошлого столетия и многие из них не вернулись домой. В детстве, когда я еще ходил в школу, нам давали выходной. Мой дедушка отмечал этот день, знали, что это был праздник для него, из-за всего этого эта дата казалась особенной. Так и отмечали – отдыхая, в хорошем настроении. Это, конечно, не был Новый год или Пасха, но мы знали, что это великая дата. Но я за то, чтобы этот день отмечали и не забывали, не важно 8-го или 9-го, нужно ценить тех людей, которые пожертвовали жизнями ради победы.

Кети: В моей семье 9 мая особенно любят и отмечают. Мой дедушка был участником Второй мировой войны и получил множество медалей, которые мы бережно храним. Я считаю, что этот день должен достойно отмечаться, своим детям я рассказываю историю и учу уважать традиции, в том числе и этот праздник. В Грузии осталось очень мало ветеранов, и они заслужили, чтобы их ценили по заслугам и отмечали в стране День победы над фашизмом, не стоит их обижать. Надо помнить и чтить их, в принципе, не только 9 мая, но на протяжении всего года, они заслужили, чтобы мы проявили больше внимания к ним.

Эмзар: Я очень люблю праздник 9 мая. С самого детства для меня это был особенный день, мы его отмечали в семье. Моя бабушка была фронтовиком, работала в госпитале. Потому мы всегда с уважением относились к этому дню, ходили в парки, а вечером устраивали застолье. Моей бабушки уже нет в живых, и я больше так не отмечаю этот праздник, но в этот день всегда вспоминаю моменты из детства. В общем, это важная для меня дата.

Подписывайтесь на нас в соцсетях