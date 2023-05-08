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В Грузии утвердили проект правил для полетов на параплане
В Грузии с целью безопасности полетов на параплане утвержден проект. Об этом стало известно на заседании правительства страны.
Согласно одобренному кабмином документу, Федерация планеризма Грузии становится организацией, которая будет нести ответственность за проведение экзаменов и сертификацию операторов парапланов, подтверждать компетентность пилотов и проверять пригодность параплана. А МВД Грузии определит специальные зоны, пригодные для полетов, за пределы которых полеты будут запрещены.
Ответственность за соблюдение новых правил возлагается на Федерацию планеризма. При необходимости в этом ей будет помогать Министерство внутренних дел. В свою очередь, мониторинг деятельности Федерации будет осуществлять Агентство воздушной навигации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Нововведение регулирует коммерческие, некоммерческие и учебно-тренировочные полеты на параплане. Оно не распространяется на экспериментальные и демонстрационные полеты, однако к выполнению таких полетов установлены определенные требования.
Sova напоминает, что ужесточить правила полета на параплане или вовсе отменить этот развлекательный вид спорта в июле 2022 года предложил глава МВД Грузии после того, как в горах Гудаури потерпел крушение вертолет, вылетевший для спасения туриста и пилота параплана. Тогда жертвами трагедии стали девять человек: восемь находившихся на борту вертолета - пилоты, спасатели и медики, и иностранный турист, совершавший полет на параплане.
Парапланеристы давно просили власти урегулировать вопрос на законодательном уровне.
Другие новости дня
ВСУ: российские администрации в Херсонской области эвакуируются
Генеральный штаб вооруженных сил Украины в вечерней сводке в понедельник сообщил, что назначенные Россией администрации города Скадовск в Херсонской области приступили к сворачиванию своей деятельности. Такая же ситуация наблюдается еще в нескольких населенных пунктах неподалеку.
Генштаб заявил, что росийские администрации загружают в автомобили документы и оргтехнику и вывозят из Скадовска. Также, по его сообщению, город уже покинула часть сотрудников. То же самое сообщается об обстановке в близлежащих населенных пунктах Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.
Многие из этих пунктов находятся на побережье Черного моря недалеко от границы с аннексированным Крымом. Однако Генштаб предполагает, что из-за пробок на въезде в Крым документы и имущество могут попробовать вывезти в оккупированный Бердянск на Азовском море.
По утверждению российского агентства ТАСС, глава назначенной Россией администрации Скадовска Людмила Хотиенко опровергла эту информацию.
Назначенный российскими властями временный глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник заявил, что Россия приостанавливает работу энергоблоков Запорожской АЭС и эвакуирует чиновников из оккупированных городов Херсонской области. По его словам, это «вынужденная мера», вызванная «непредсказуемостью действий украинской армии».
Ранее Балицкий отчитался об эвакуации 1,5 тысяч жителей прифронтовых районов неподконтрольной Киеву территории Запорожья вглубь региона. По основной версии, этот шаг предпринят в ожидании возможного наступления ВСУ.
Украина получила от Польши десять истребителей МиГ-29
Польские военные передали Украине десять истребителей МиГ-29, сообщил на брифинге в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее, в начале апреля, польский президент Анджей Дуда говорил, что его страна поставила Украине восемь истребителей МиГ-29, а в середине месяца правительство Германии разрешило передать Киеву такие же истребители, но их число не называлось.
Еще одна страна, передавшая МиГ-29 советского производства Украине, – Словакия. Она поставила 13 истребителей.
- Контрнаступление Вооруженных сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время – в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолеты F-16. Ракеты и самолеты украинские военные, согласно официальным заявлениям, так и не получили. В то же время, по данным британской разведки, российская армия оборудовала рекордное в современной истории количество фортификационных сооружений на территориях, которые могут быть атакованы ВСУ. В прошедшее воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что «ожидания от контрнаступления завышены». Глава военного ведомства пояснил, что многие люди в мире «ждут чего-то грандиозного», и это может привести их к «эмоциональному разочарованию».
Парламентарий Грузии: Мальта поддержит членство Грузии в ЕС
О гарантиях, которые грузинская парламентская делегация получила от спикера парламента Республики Мальта, заявил один из делегатов – председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе.
Он находится в составе грузинской делегации во главе с председателем законодательного органа Грузии, которая проводит встречи с официальными лицами европейских стран, чтобы заручиться поддержкой для получения статуса кандидата ЕС.
Самхарадзе подчеркнул, что в ходе встречи со спикером мальтийского парламента Анджело Фарруджа, фактически, была получена гарантия того, что в конце года страна поддержит решение, которое отражает прогресс Грузии, пишет SOVA.«Спикер отметил, что Мальта поддерживает вступление Грузии в Европейский союз, а Грузия является частью Европы. По его мнению, расширение должно быть ускорено, и Грузия должна стать важной частью этого. Фактически, мы получили гарантию, что в конце года Мальта поддержит решение, отражающее прогресс Грузии – будь то статус кандидата или начало переговоров. По его словам, крайне важно, чтобы Грузия была частью Европейского Союза в этой сложной геополитической ситуации, потому что мы разделяем европейские ценности и близки к европейским ценностям», - заявляет Самхарадзе.
- 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на членство в ЕС. 17 июня ЕК рекомендовала признать европейскую перспективу страны, а статус кандидата присвоить ей после того, как будет выполнен ряд условий. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. 23 июня Европейский совет полностью одобрил эту рекомендацию. Еврокомиссия должна подготовить первый отчет о выполнении условий Грузией в 2023 году.
В Грузии в семь раз хотят увеличить штрафы за выгул собак без поводка
Штраф за выгул собак без ошейника и поводка на открытых площадках и в парках Грузии могут вырасти более чем в семь раз – соответствующие поправки предложено внести в «Кодекс об административных правонарушениях», пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно действующему законодательству, штраф за выгул собаки без ошейника и поводка составляет 20 лари. В случае принятия изменений размер штрафа увеличится до 150 лари.
За повторное нарушение в течение года хозяин собаки будет оштрафован на 300 лари.
«В последнее время участились выгулы собак без поводка или намордника, что нередко приводит к проблемам – собачьим дракам и укусам горожан… Действующий размер штрафа настолько мал, что не является сдерживающим фактором для владельцев животных», - сказала Майя Битадзе, председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов.
В Берлине запретили 8 и 9 мая демонстрировать российские флаги
Высший административный суд земель Берлин и Бранденбург запретил демонстрировать российские и советские флаги и символику, в том числе георгиевские ленты, во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Решение не может быть оспорено. Украинские флаги, а также украинская маршевая музыка разрешены.
Изначально берлинская полиция запретила и российские, и украинские флаги во время памятных мероприятий на территории мемориалов в районе Тиргартен, в Трептов-парке и в парке Шенхольцер Хайде. Украинская НКО Vitsche оспорила это решение в административном суде и добилась успеха. В пятницу суд разрешил демонстрировать украинские флаги на территории трех берлинских мемориалов, основанных в память павших солдат Красной Армии. Полиция отказалась от апелляции в высшую инстанцию.
В субботу вечером административный суд в Берлине по срочному иску разрешил демонстрировать также и российские флаги перед мемориалом в районе Тиргартен. Однако полиция оспорила это решение в Высшем административном суде.
Суд признал верным прогноз полиции в отношении того, что российская символика ввиду продолжающейся полномасштабной войны в Украине может использоваться для того, чтобы призывать к насилию. «Ведь в актуальном контексте эти символы могли бы быть поняты как проявление симпатии к ведению войны», – говорится в пресс-релизе суда.
Усиление целевых обстрелов украинских городов и гражданского населения ведут к дальнейшему обострению конфликта, поэтому разделить день памяти жертв Второй мировой войны и возобновление военных действий в Украине невозможно, подчеркивает суд. Украинские флаги не были предметом рассмотрения этого иска.
Мероприятия 8 мая были проведены в Берлине мирно и без эксцессов. Полиция заявила, что день памяти прошел «без особых помех». Больше всего посетителей было на территории мемориала в Трептов-парке. Более полутора тысяч полицейских участвовало в поддержании порядка. 9 мая ожидается больше посетителей на территории всех трех берлинских мемориалов.
Пашинян, Токаев и Рахмон решили посетить Москву 9 мая
Глава правительства Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина сегодня с рабочим визитом посетит Москву. Премьер-министр примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Радио Азатутюн.
Агентство «Интерфакс» в свою очередь передает, что торжества по случаю 9 мая в России посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он посетит парад на Красной площади и посетит Ржевский мемориал в Тверской области, чтобы почтить память воинов-казахов.
По данным ТАСС, решение приехать в Москву также принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Вечером в понедельник стало известно, что в Москву прилетел авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Официально сообщается о том, что он приехал «с рабочим визитом». Будет ли Лукашенко присутствовать на параде, не уточняется, ранее он не заявлял о таких планах.
Приглашение посетить Москву в День Победы получил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. О том, принял ли он решение приехать, не уточняется.
Ранее было известно лишь об одном иностранном госте, принявшем приглашение Путина, – киргизском президенте Садыре Жапарове.
- В прошлом году на параде 9 мая в Москве не было ни одного иностранного лидера. Кремль тогда объяснил это неюбилейной датой.
- В 2021 году парад на Красной площади посетил единственный зарубежный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Торжественные мероприятия проходили на фоне пандемии коронавируса.
Кто в Грузии олигарх? Результаты соцопроса
Миллиардер, экс-премьер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили лидирует в списке лиц, которых жители Грузии считают олигархами.
Его имя назвали 45% участников во время опроса, проведенного исследовательской организацией CRRC Georgia.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что деолигарихизация – одно из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. В правящей партии заявляют, что Бидзина Иванишвили – не олигарх, а меценат, а оппозиция утверждает, что он по-прежнему тайно управляет страной через «Грузинскую мечту».
Во время опроса респондентам было предложено ответить на вопрос, чье имя подразумевается под условием о деолигархизации.
После Бидзины Иванишвили на второе место вышел экс-министр обороны Давид Кезерашвили – 9%, именно его называет олигархом правящая партия Грузии.
Еше 8% назвали находящегося в заключении третьего президента Михаила Саакашвили, 7% – лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и 5% – экс-министра экономики Вано Чхартишвили. 37% заявили, что не знают ответа на вопрос.
- Опрос CRRC Georgia по заказу Zinc Network был проведен в январе-феврале этого года по всей территории Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Методом личного интервью были опрошены 2757 человек (погрешность +/- 2,4%), по телефону – 1048 (погрешность +/- 2,6%).
В Иране казнили двух человек по обвинению в богохульстве
Власти Ирана в понедельник казнили двух человек по обвинению в богохульстве. Смертный приговор им был вынесен за оскорбление святынь и пророка Мухаммеда. Признаки богохульства суд обнаружил в их постах в интернете.
Как сообщает иранское информагентство «Мизан» со ссылкой на пресс-службу суда, Юсеф Мехрад и Сардолла Фазели-Заре вели в социальных сетях аккаунты «антиисламской направленности». В частности, упоминаются их сообщения возведении хулы на Пророка, его мать и имамов, и пропаганде атеизма. Мехрад опубликовал в соцсетях видеоролик с сожжением Корана.
Суд считает, что Мехрад модерировал не менее 15 антирелигиозных каналов в интернете. У Фазели-Заре в телефоны нашли подписки на эти каналы. Оба обвиняемых признали свою вину.
Правозащитная группа Iran Human Rights резко осудила казнь Мехрада и Фазели-Заре.
«Это не только варварский акт средневековой жестокости, но и покушение на свободу самовыражения», – заявил её директор Махмуд Амири-Могхаддам.
По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году – 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляли протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
«Грузинская мечта» меняет порядок комплектования ЦИК
Президента Грузии могут лишить права отбирать кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии. Инициативу подготовила правящая партия «Грузинская мечта».
Согласно предложенному законопроекту, вместо президента объявлять конкурс по отбору председателя и членов ЦИК, а также создавать конкурсную комиссию будет спикер парламента. Кроме того, меняется процедура, связанная с избранием председателя и членов ЦИК – парламент сможет утвердить их большинством полного состава (76 голосов).
Действующая модель комплектования ЦИК была утверждена в рамках т.н. «соглашения Шарля Мишеля». В частности, для избрания председателя ЦИК сроком на пять лет требовалась поддержка 2/3 полного состава депутатов. При поддержке простого большинства глава ЦИК занимал должность сроком на шесть месяцев.
Против новой законодательной инициативы выступил заместитель председателя ЦИК от оппозиционной партии «Лело» Георгий Сиоридзе. Он говорит, что комиссию ожидает «однопартийная оккупация».
Как сообщалось ранее, за последние месяцы процесс назначения главы Центральной избирательно комиссии Грузии затягивается. Полномочия и.о. главы комиссии Георгия Каландаришвили истекли еще в августе прошлого года, а «Грузинская мечта» забраковала выдвинутых президентом кандидатов.
Азербайджан сообщил о задержании граждан Непала на границе с Грузией
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании 10 граждан Непала, которые пытались незаконно пересечь азербайджано-грузинскую границу.
По информации ведомства, иностранцы были задержаны 6 мая на служебной территории пограничного отряда «Шамкир» азербайджанских погранвойск.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и привлечены к следствию граждане Азербайджана Халид Теймур оглу Надирли и Турал Теймур оглу Агаев, которые руководили задержанными лицами для незаконного пересечения государственной границы», – сказано в заявлении.
По информации погранслужбы, оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Путин поздравил с Днем Победы народы Грузии и Молдовы
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам восьми стран — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководителям двух самопровозглашенных республик — Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, в сообщении Кремля говорится, что Путин направил «поздравительные послания» народам Грузии и Молдовы. Из текста сообщения следует, что это не поздравления лидерам этих стран, пишет «Медуза».
При этом Путин не поздравил с Днем победы ни лидеров Украины, ни украинский народ.
«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в послании Путина.
- Ожидается, что 9 мая на торжествах в День Победы в Москве будут присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашиняни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. О визите Пашиняна в Москву стало известно 8 мая. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что он «примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне».
- Путин также пригласил на торжества в Москву президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Государственное агентство «Туркменистан сегодня» сообщило, что Бердымухамедов «поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение». При этом приедет ли он в Москву, не сообщается.
- Еще один иностранный лидер, приглашенный в Москву на празднование Дня Победы, — президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Принял ли он приглашение, тоже неизвестно. Его пресс-служба сообщила, что Рахмон собирается участвовать в праздничных мероприятиях в Душанбе.
Сторонник пророссийской партии сорвал в тбилисском парке флаг Украины
В Грузии мужчина демонстративно сорвал флаг Украины, установленный в тбилисском парке Ваке. По информации телеканала «Мтавари», это – сторонник пророссийской партии «Консервативное движение», известной как «Альт-Инфо».
Возмущение в связи с инцидентом, который, предположительно, произошел 7 мая, выразил и.о. посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«Абсолютно недопустимая ситуация с надругательством над нашей украинской символикой. Мы сообщили об этом в министерство иностранных дел Украины и будем сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы этот инцидент был расследован, а виновные понесли наказание в соответствии с законодательством Грузии», – сказал дипломат.
В МВД Грузии сообщили, что начали административное делопроизводство по данному факту. В начале 2022 года грузинский парламент утвердил закон, запрещающий оскорбление флагов ЕС и НАТО, их государств-членов; стран, с которыми у Грузии установлены дипотношения; а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Документ ввел административную ответственность за осквернение символики и предусматривает штрафы для нарушителей.
Лесные пожары – в 18 регионах России, погибли семь человек
Ландшафтные пожары действуют сейчас как минимум в 18 российских регионах. В Тюменской и Курганской областях из-за них погибли семь человек.
В Курганской области погибли шесть человек, ещё 14 пострадали. Огонь уничтожил 42 дома. Губернатор региона Вадим Шумков призвал людей эвакуироваться, если возникнет угроза. В случае полной потери имущества пострадавшие получат по 50 тысяч рублей, пообещал он.
В Тюменской области при тушении пожара погиб 49-летний местный житель, травмы получили ещё два человека. В регионе сгорело не менее 124 строений. Там ликвидировали двенадцать пожаров, продолжается тушение ещё 23. В области ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию жителей нескольких населённых пунктов. От огня погибают и животные.
В посёлке Первомайский Свердловской области сгорели два склада с порохом. Пострадал пожарный, объявлена эвакуация местного населения. По сообщениям властей, причиной случившегося стали лесные пожары: в регионе их было 64. В Авиалесоохране утверждают, что это не так: наоборот, огонь движется в лес со стороны складов.
Также крупные лесные пожары зафиксированы в Омской, Челябинской, Амурской областях, в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области. Во всех этих регионах ввели режим чрезвычайной ситуации – на местах или на всей территории субъекта. В Забайкальском крае горит 60 тысяч гектаров сухой травы, огонь локализован. Тушение пожаров осложняется ветреной и тёплой погодой.
По данным Авиалесоохраны, к утру 8 мая в России действовало 154 лесных пожара. Власти регионов и «Гринпис» обвиняют в стихийном бедствии людей: пожары возникают из-за сжигания травы и непотушенных костров. В Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Китайские компании могут попасть под санкции ЕС за поставки в Россию
Европейский союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники. В Брюсселе считают, что продукция этих фирм может использоваться в производстве оружия. Об этом сообщает Financial Times.
В 11-й пакет санкций против России могут быть добавлены семь компаний из Китая среди которых две из материковой части страны – это 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять из Гонконга – Alpha Trading Investments, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links и Tordan Industry. Данные компании занимаются производством микрочипов, полупроводников и другой электроники. Также под санкции могут попасть два производителя из ОАЭ и один из Армении. Отмечается, что ограничения могут затронуть и иранские компании.
Некоторые из перечисленных китайских компаний уже находятся под санкциями со стороны США.
Если новые ограничения будут приняты, то это станет первым случаем их применения со стороны Евросоюза в отношении компаний из Китая в рамках санкционной политики против России.
- Десятый пакет санкций Евросоюза был опубликован 25 февраля этого года. В него вошло 121 физическое и юридическое лицо.
- В частности, под ограничения попали Альфа-банк, «Тинькофф», Росбанк и медиагруппа «Россия сегодня». Для банков санкции предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, запрет на сделки с этими организациями, а также их отключение от SWIFT. Брюссель планировал принять новый пакет ограничений к 24 февраля, к годовщине начала войны России с Украиной. Обсуждение затянулось из-за Польши, которая утверждала, что предлагаемые санкции слишком мягкие.
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Зеленский предложил установить 8 мая Днём победы над нацизмом
Президент Украины подписал законопроект, который предлагает установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий документ Владимир Зеленский направил в Верховную раду.
«Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. Мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет», – заявил Зеленский в видеообращении.
Также украинский президент подписал указ о том, что каждый год 9 мая будет Днём Европы.
«Мы будем чествовать наше историческое единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», – подчеркнул Зеленский.
- В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения. 9 мая оставалось Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 2 мая Верховная рада назвала существующий в России режим «рашизмом», охарактеризовав его как неоимперскую тоталитарную диктатуру, которая воплощает идеи национал-социализма в современной версии российского фашизма.
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«Российская провокация» – лидер «Грузинского легиона» о видео с угрозами
Лидер «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал видео, выложенное в соцсетях. Он уверен, что это – «российская провокация».
На видео запечатлены трое мужчин в масках с шевронами «Грузинского легиона». Один из них на грузинском языке обращается к россиянам. Он говорит, что после начала контрнаступления Украины война придет к ним в дома. «Мы поможем нашим братьям, вернем Абхазию, Цхинвали», – продолжает он, обещая истребить мирное население, станцевать на их могилах, изнасиловать женщин и детей.
«Это – очередная российская провокация, цель которой – дискредитация воюющего в Украине «Грузинского легиона». Лица, изображенные на видео, не имеют никакого отношения к «Грузинскому легиону». Что касается озвученных угроз, то убийства мирных жителей, детей и женщин, изнасилования, грабежи и другие военные преступления – это методы российских оккупантов, которые они не скрывают, в том числе и в заявлениях в зале заседаний Кремля», – написал Мамука Мамулашвили.
Между тем видео прокомментировали воющие в Украине осетинские бойцы и глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Они назвали грузин «боевиками» и «нацистами».
«У (них), видимо, очень короткая память. Они не помнят август 2008 года и поджатые хвосты грузинских вооружённых сил. Но это ничего. Мы-то как раз прекрасно помним 2008-й и всё, чем закончились бредовые идеи тогдашнего руководства Грузии! Так что у нас есть «лекарство» от такого рода амнезии. И опыт применения этого «лекарства» тоже есть!» – написал Меняйло в телеграм-канале.
- «Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах. Сейчас в Украине против России воюют около двух тысяч граждан Грузии. Многие – в составе «Грузинского национального легиона».
Арахамия рассказал, почему не прилетел в Тбилиси на похороны Кикабидзе
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что планировал прилететь в Тбилиси на похороны великого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что при пересечении границы Грузии могут возникнуть проблемы.
«Я этого не знаю точно, но меня предупредили. Возможно, должны были возникнуть проблемы с пересечением границы, разразился бы большой скандал, и американцы попросили меня воздержаться. Я бы обязательно приехал. Я уверен, что после выборов это правительство больше не будет у власти в Грузии. Грузинский народ, вероятно, больше не будет терпеть такое правительство и будет либо новая власть, либо коалиция. Иванишвили во власти уже более десяти лет, и он не является ни королем, ни монархом, ни диктатором. Я уверен, что эта ситуация изменится. Но он делает все, в том числе и на законодательном уровне, чтобы сохранить власть. Я уверен, что грузинский народ даст ему должный ответ», – заявил он.
Глава фракции «Слуга народа» в интервью телеканалу «Мтавари» выразил уверенность, что в Грузии после выборов сменится правительство. При этом Арахамия в очередной раз опроверг слухи о том, что он идет в грузинскую политику.
Турция отказалась передать Украине комплексы ПВО С-400
Анкара отказалась передать по просьбе Соединённых Штатов закупленные у России комплексы противовоздушной обороны С-400 Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова цитирует агентство «Анадолу».
По словам Чавушоглу, Турция посчитала предложения, связанные с С-400, противоречащими национальному суверенитету. Министр заявил, что ещё одним из предложений Вашингтона было передать управление комплексами США.
Турция заключила соглашение о поставках российских комплексов в 2017 году, сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. В 2019-м Анкара получила первый полк С-400. США выступали резко против сделки, администрация Дональда Трампа ввела санкции против Турции и исключили её из программы по производству истребителя нового поколения F-35.
Весной 2022 года агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что американские власти предложили Анкаре снятие санкций в ответ на передачу комплексов ПВО Украине. Киев регулярно требует от стран Запада усиления противовоздушной обороны страны, сообщалось, что Вашингтон запросил передачи российских комплексов ПВО от всех союзников, у которых они стоят на вооружении.
14 мая в Турции запланировано проведение президентских и парламентских выборов. Предвыборные опросы прогнозируют возможное поражение президенту Реджепу Эрдогану. Он несколько раз заявлял, что готов выступить посредником между Москвой и Киевом в украинской войне.
В Стамбуле в марте прошлого года проходила встреча российской и украинской делегаций, обсуждающих мирное соглашение. В то же время Турцию обвиняют в покупке сельхозтоваров, выращенных на захваченных Россией украинских территориях и в передаче санкционных товаров Москве.
Украина сообщила о сбитии 35 беспилотников, атаковавших Киев
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе «Шахед» в ночь на 8 мая. Вооружённые силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов. Беспилотники были запущены со стороны аэродрома Сеща в Брянской области.
Сообщается, что в разных районах Киева в результате падения обломков есть разрушения. Пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Также в ночь на 8 мая российские вооружённые силы атаковали Одесскую область ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Сообщается, что было проведено восемь пусков из района мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. По информации украинских военных, ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Чёрного моря.
4 мая Россия атаковала Киев и Одессу дронами-камикадзе. Тогда сообщалось, что ПВО украинской столицы сбили все беспилотники. В Одессе было уничтожено 12 из 15 дронов. Остальные ударили по общежитиям одного из учебных заведений города, в результате чего возник пожар. О пострадавших не сообщалось.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
«Всемирный забег-2023» в Грузии: собранная сумма составила 160 тысяч лари
В Грузии состоялся марафон – «Всемирный забег-2023» (World Run-2023). Пальма первенства среди женщин - у полячки Доминики Стельмач (она пробежала 49 км). Среди мужчин лидером стал Леван Чохели (больше 55 км), а среди лиц с ограниченными возможностями – Нино Дарбаидзе (4,7 км). Победителям вручили символические подарки, сообщает SOVA.
В Фонд исследования травм спинного мозга из Грузии перечислят 160 000 лари (чуть больше 64 392 долларов) - столько удалось собрать участникам марафона.
По словам организаторов, при желании два победителя смогут принять участие в Wings for Life World Run в следующем году в любой из стран, при этом дорожные расходы покроют организаторы.
Забег стартовал в регионе Кахети на 10-м км трассы Телави-Кварели, у перекрестка курорта Лопота. В марафоне приняли участие 5300 желающих.
Марафон в Кахети проводится каждый год. С 2014 по 2022 год в Грузии были зарегистрированы 33 000 желающих поучаствовать в благотворительной акции.
- Всемирный забег «Крылья за жизнь» - благотворительный марафон, проводимый одновременно в нескольких странах. Принять участие могут профессиональные бегуны, любители и лица с ограниченными возможностями. У марафона нет стандартной финишной черты. По правилам забега, так называемая «финишная» машина трогается с места через 30 минут после старта и проезжает 15 км. Если автомобиль, движущийся к условной финишной черте, обгоняет вас, это означает, что вы выбываете из гонки. Выигрывает тот, кого автомобиль настигнет последним.
Осужденный за карикатуру на Лукашенко умер в колонии
Осужденный за карикатуру на Александра Лукашенко белорусский блогер Николай Климович умер в витебской колонии №3, сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Причины смерти пока не известны, правозащитники пытаются их выяснить.
Климовича приговорили к одному году лишения свободы в феврале, признав виновным по статье о публичном оскорблении президента Республики Беларусь. Судья назначил реальный срок 61-летнему мужчине, несмотря на вторую группу инвалидности из-за сердечного заболевания.
Климовичу неоднократно становилось плохо с сердцем, когда он еще содержался под стражей. Задержали его в декабре 2022 года. Сам он заявлял журналистам, что реальной причиной преследования стали его «очень жесткая» проукраинская и антивоенная позиции.
Посол ЕС в Грузии: Получение статуса кандидата приблизит Грузию к членству в ЕС
Получение статуса кандидата приблизит Грузию к членству в ЕС. Об этом посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил на мероприятии, проходящем в рамках Дней Европы на площади Орбелиани, пишет SOVA.
Европейский дипломат обратился к присутствующим на грузинском языке и подчеркнул, что получение этого статуса – исторический шанс для Грузии стать членом «единой, безопасной и экономически сильной европейской семьи».
«Мы отмечаем День Европы, Грузия знакомится с европейской перспективой, это большой успех. Следующий этап - получение статуса кандидата, что приблизит Грузию к членству в ЕС. Эта цель поддерживается подавляющим большинством населения. Это исторический шанс стать членом единой, безопасной и экономически сильной европейской семьи. Я желаю Грузии успехов на этом пути», - подытожил дипломат.
Берлинский суд снял запрет на российские флаги на акции 9 мая
Административный суд Берлина разрешил демонстрировать российские флаги и символику 9 мая во время памятного мероприятия, запланированного перед мемориалом павшим советским воинам в Тиргартене. Ранее это запретила делать полиция.
Запрет полиции изначально касался как российских, так и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая. В пятницу суд отменил запрет для украинской символики. Полиция не стала опротестовывать это решение.
В субботу 6 мая тот же суд в срочном порядке принял решение об отмене запрета и для российских флагов и символики, однако в применении только к одному мемориалу в районе Тиргартен на территории бывшего Западного Берлина.
Полиция обжаловала это решение в вышестоящем суде, приведя в качестве аргумента опасение открытых конфликтов между представителями российской и украинской диаспор в Берлине. В апелляции говорится о желании «обеспечить достойное поминовение солдат бывшей советской армии», - передает rbb.
Решение вышестоящего Высшего административного суда ожидается в воскресенье.
Александру Ленцову не удалось достичь успеха на переговорах с азербайджанской стороной
Вновь назначенному командующему Российского миротворческого контингента (РМК) в непризнанном Нагорном Карабахе Александру Ленцову не удалось достичь успеха на переговорах с азербайджанской стороной в Баку.
На этой неделе Ленцов отправился в Баку, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре.
«По результатам обсуждений не удалось достичь договоренности о положительном изменении ситуации и восстановлении условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - написал на своей странице в Facebook в воскресенье госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.
Он отметил, что в ближайшее время планируется новая встреча, но не уточнил, где именно она пройдет.
23 апреля азербайджанские военные перекрыли мост через реку Хакари в начале Лачинского коридора, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, установив там КПП, сообщает Радио Азатутюн.
Согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор, как и Нагорный Карабах, находится в зоне контроля российских миротворцев.
В Ереване и Степанакерте заявили, что установленный Азербайджаном блокпост уже де-юре установил блокаду Нагорного Карабаха, которая фактически началась в декабре прошлого года, когда группа называющих себя экологическими активистами азербайджанцев перекрыла движение вдоль единственной трассы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, на участке Шуши-Каринтак.
Через несколько дней после установки Азербайджаном КПП на мосту через реку Хакари блокирующие дорогу азербайджанцы заявили, что их требования были частично удовлетворены данным событием и что они приостанавливают свою акцию. Согласно сообщением, вместо них на месте акции были размещены азербайджанские силовики.
Отметим, что 6 мая президент Нагорного Карабаха провел рабочее совещание с участием ответственных представителей системы государственного управления региона.
Согласно ИнфоЦентру Нагорного Карабаха, в повестке совещания были вопросы, касающиеся обеспечения безопасности региона в условиях полной блокады, организации социально-экономической жизни населения и работами, проводимыми в других сферах.
«Президент коснулся внутренних и внешних вызовов и подчеркнул необходимость консолидации всех ресурсов и пересмотра проводимых работ», - говорится в сообщении, размещенном на единой информационной платформе госорганов Нагорного Карабаха.
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