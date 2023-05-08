В Грузии утвердили проект правил для полетов на параплане

В Грузии с целью безопасности полетов на параплане утвержден проект. Об этом стало известно на заседании правительства страны.

Согласно одобренному кабмином документу, Федерация планеризма Грузии становится организацией, которая будет нести ответственность за проведение экзаменов и сертификацию операторов парапланов, подтверждать компетентность пилотов и проверять пригодность параплана. А МВД Грузии определит специальные зоны, пригодные для полетов, за пределы которых полеты будут запрещены.

Ответственность за соблюдение новых правил возлагается на Федерацию планеризма. При необходимости в этом ей будет помогать Министерство внутренних дел. В свою очередь, мониторинг деятельности Федерации будет осуществлять Агентство воздушной навигации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Нововведение регулирует коммерческие, некоммерческие и учебно-тренировочные полеты на параплане. Оно не распространяется на экспериментальные и демонстрационные полеты, однако к выполнению таких полетов установлены определенные требования.

Sova напоминает, что ужесточить правила полета на параплане или вовсе отменить этот развлекательный вид спорта в июле 2022 года предложил глава МВД Грузии после того, как в горах Гудаури потерпел крушение вертолет, вылетевший для спасения туриста и пилота параплана. Тогда жертвами трагедии стали девять человек: восемь находившихся на борту вертолета - пилоты, спасатели и медики, и иностранный турист, совершавший полет на параплане.

Парапланеристы давно просили власти урегулировать вопрос на законодательном уровне.