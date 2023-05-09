В Цхинвали прошел военный парад в честь Дня Победы

Военный парад в честь Дня Победы прошел в Цхинвали. К собравшимся в центре города обратился президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

Он заявил, что Южная Осетия будет и впредь верна «завету своих прадедов, победивших нацизм», и будет крепить единство с Россией и с теми, кто разделяет общую историческую память.

По словам Гаглоева, осетинские бойцы, чьи прадеды одержали победу над фашизмом в 1945 году, противостоят сегодня нацизму в Украине.

«Попустительство поклонникам нацизма, попыткам замалчивания и отрицания его преступлений, привело к захвату власти нацистами во главе с Гамсахурдия в Грузии, в 90-х годах, а позже на Украине идейными наследниками Бандеры, развернувшими террор и войну против всех, кто смел встать на их пути», – отметил он.

Гаглоев говорит, что «на земле Донбасса и Запорожья вновь идет сражение против нацистской чумы».

«И вновь на стороне нацистов мы видим те же страны, которые сотрудничали с Гитлером или же были прямыми союзниками фашистской Германии. Они беззастенчиво поддерживают нацистский режим Украины, снабжают его разведывательной информацией, поставляют вооружения, обучают боевиков, направляют войсковые операции и диверсионно-террористическую деятельность, финансируют иностранных наемников», – отметил югоосетинский президент.

Как пишет агентство «Рес», военный парад принял глава Минобороны Марат Павлов. На трибуне вместе с Аланом Гаглоевым были экс-президент Леонид Тибилов, посол России Марат Кулахметов и другие официальные лица.