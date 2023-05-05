В Южной Осетии обсуждают заявление депутата парламента от «Народной партии» Дзамболата Медоева. Депутат предложил прописать в Конституции гарантии прав и свобод человека в соответствии с тем, как это формулируется международным правом. По мнению местных наблюдателей, это предложение возвращает избирателей к предвыборным обещаниям президента провести демократические реформы и актуализирует внутренний дискурс о защите прав человека.

На последней сессии парламента депутат от «Народной партии» Дзамболат Медоев предложил коллегам подготовить поправки в Конституцию в части, касающейся гарантий соблюдения прав человека в соответствии с нормами международного права.

По словам Дзамболата Медоева, это необходимо сделать, так как Конституция является базовым документом, на основе которого формируется вся правовая система страны:

«Второй главой статьи 18 Конституции признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Но в документе нет самой нормы по правам человека и праве человека на жизнь. То есть Конституция не содержит общепринятых норм международного права».

Депутат предложил внести этот пункт в Конституцию, но заметил, что это возможно осуществить только путем референдума, и предложил парламентариям рассмотреть возможность проведения плебисцита вместе с парламентскими выборами в июне следующего года.

Как интересно! Особенно на фоне расширения интеграции с Россией, которая, в свою очередь, отходит от этих самых международных норм. На фоне движения югоосетинской бюрократии совершенно в другую сторону с 2008 года югоосетинские чиновники и силовики сначала оправдывали произвол военным временем, а после признания республики как бы погнались за своими российскими коллегами. Общество, наоборот, хочет двигаться в другую сторону – после наступления прочного мира оно более не видит причин для ограничения гражданских свобод.

По мнению депутата парламента Давида Санакоева, после 2008 года запрос на демократические реформы неуклонно растет, но, увы, этот запрос остается неудовлетворенным. Вместе с тем именно с нарушением гражданских прав со стороны властей были связаны все наиболее острые политические кризисы в республике после ее признания. Говорит Давид Санакоев:

«Люди устали жить по наитию президентов, они хотят внятной системы координат, в которой они будут защищены от произвола вне зависимости от того, кто президент или в каких он с ними отношениях. Граждане хотят гарантий соблюдения их прав, уважения их достоинства. Это не каприз, это единственная возможность нормально жить на своей земле. Без этого жизни не будет, кто бы им чего не обещал на выборах, в чем они уже много раз убеждались. Чтобы удовлетворить этот запрос, нужно две вещи. Первая – законодательная реформа: подлинное разделение властей, ограничение властных полномочий, создание системы сдержек и противовесов и так далее. Об этом уже много было сказано. И, конечно, люди хотят больше справедливости, больше гарантий по защите их прав. И как раз следствием этого колоссального запроса можно считать заявление депутата Медоева на прошлой сессии парламента. И второе, что необходимо, – это формирование политической и правовой культуры. А здесь уже нужны политическая воля руководства и гражданская активность населения. В нашем обществе должна выработаться нетерпимость к любым проявлениям произвола».

Этот запрос явно не следствие политической и правовой культуры (они только формируются), скорее, традиционного уклада и поголовного левачества. Понимая это, местные политики ищут успех именно в сочетании левой идеологии и традиционного, во многом мифологизированного сознания. Поэтому и оформлен этот запрос традиционно – как требование справедливости для всех.

От выборов к выборам югоосетинский политический класс демонстрирует, с одной стороны, решимость, с другой – неспособность удовлетворить запрос общества на демократию. Поэтому все политики начинают и заканчивают приблизительно по одному сценарию. Сначала победа на выборах на волне разочарования предыдущей властью и обещание некой справедливости для всех. Позже обнаруживается, что группа руководящих товарищей просто неспособна их выполнить по причинам непонимания, как обустроить нормальную жизнь, и слишком большой (и порождающей у них ужасную усталость) сосредоточенности на личном счастье.

Местные наблюдатели отмечают растущее в обществе раздражение на бюрократию и приводят такую иллюстрацию к своим наблюдениям.

От Леонида Тибилова ждали обещанных преобразований почти два года и лишь потом на него посыпались упреки в невыполнении предвыборных обязательств. В отношении Анатолия Бибилова первые приметы разочарования общественное мнение продемонстрировало примерно через восемь месяцев после инаугурации. А в адрес Алана Гаглоев первые упреки посыпались уже через три месяца после избрания: «Скоро сто дней его президентства! Что он собирается предъявить избирателю? Где обещанные реформы, где расследование злоупотреблений предыдущей?»

В этом смысле РЮО как бы сидит на двух стульях. Она видит свою безопасность и сохранение суверенитета только в союзе и под покровительством России, но при этом не хочет идти по ее пути. Избиратели, спикеры общественного мнения и, как оказывается, часть депутатов озабочены состоянием прав человека и необходимостью их закреплять по максимуму на законодательном уровне. Получается такая решимость построить демократию под защитой и на деньги диктатуры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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