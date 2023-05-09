Вучич считает, что Грузия и Азербайджан будут «лучшими друзьями» Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после голосования в Совете Европы по вопросу Косово лучшими друзьями его страны в будущем станут Грузия, Азербайджан, Кипр, Венгрия, Румыния и Испания.

Ранее Белград потребовал внести изменения в резолюцию Совета Европы, которая касается поддержки территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы. В частности, Сербия требует, чтобы в текст резолюции добавили слова «и все другие страны-члены Совета Европы».

«Они говорят, что защищают целостность Молдовы, Грузии, а мы добавили поправку об уважении территориальной целостности всех других стран Совета Европы. Если они не согласятся, я не поеду в Рейкьявик на саммит. Очевидно, что не существует никаких принципов. Я говорю им прямо в лицо, что нас обманули», — сказал президент Сербии.

Как пишет Общественный вещатель Грузии, в прошлом месяце Совет Европы принял решение начать процедуру рассмотрения заявки Косово о членстве. Грузия, Азербайджан, Кипр, Румыния и Испания не поддержали резолюцию. Против неё выступила и Венгрия, официально признавшая Косово. Украина, а также Босния и Герцеговина воздержались при голосовании.

4-й саммит в истории Совета Европы состоится 16–17 мая в Рейкьявике. Ранее премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что главной темой саммита будет украинский вопрос.